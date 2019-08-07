親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

接近台灣時強度最強！ 中颱利奇馬海上警報發布

詭異！三重少年遭阿姨罰跪浴缸 離奇溺死水中

不只有一芳 那些年被迫表態「統獨立場」的台灣企業

2019-08-07 10:07今周刊

【文．廖元鈴】

台灣知名飲料品牌一芳，因昨日香港加盟店的「與香港人同行，休業一天，香港人加油」的公告，掀起了切割香港三罷、支持一國兩制的聲明風波。香港人、台灣人相繼揚起抵制不喝的行動，回首過去，台灣企業為了進軍中國市場，一芳的「統獨表態」，對台灣人來說，並不陌生。

一芳台灣水果茶臉書
一芳台灣水果茶臉書
分享

遭質疑有台獨色彩　吳寶春表態「支持九二共識」　現今已開第二間分店

曾被認為是台灣之光的麵包師傅吳寶春，去年12月赴上海設點，開幕前夕因遭到中國網友質疑，認為吳寶村有「台獨」色彩，使得吳寶春麵包店隨後發布「支持九二共識、兩岸一家親」的聲明，引起台人不滿。

儘管掀起統獨風波，但當時的輿論壓力下，吳寶春發出的聲明對首家門市的生意有增無減，開幕當天還出現排隊人潮，而負責吳寶春海外市場營運的旭春（上海）餐飲管理有限公司現今也表示，該事件對門市營運沒有影響。

走過統獨風波後的吳寶春門市，今年四月也順利在浦東國金中心開業。

走過統獨風波，吳寶春麵包店現在已在中國上海開設第二家分店。（圖片來源／摘自吳寶春...
走過統獨風波，吳寶春麵包店現在已在中國上海開設第二家分店。（圖片來源／摘自吳寶春臉書）
分享

只因蔡英文路過　85度C遭批「台獨企業」

去年蔡英文總統出訪友邦時過境美國洛杉磯，路過85度C購買咖啡，店員隨即拿出吉祥物抱枕給蔡英文簽名。

這個畫面意外讓85度C陷入兩岸的統獨風波內。（圖片來源／摘自基隆市議員蔡適應臉書...
這個畫面意外讓85度C陷入兩岸的統獨風波內。（圖片來源／摘自基隆市議員蔡適應臉書）
分享

但此舉卻引起中國網友憤怒，認為85度C是「台獨企業」，揚言拒買。85度C的母公司美食達人，隨即在85度C中國官網發出3點聲明，強調公司堅定支持「九二共識」，並稱蔡英文為「台灣當局領導人」。

創辦於2004年的85度C，在中國有近600家門市、台灣有435家，以及美國也有44家，2017年第3季銷售地區營收比重，中國就佔66%、台灣佔16%、美國佔16%、其他地區佔2%，顯示中國市場對85度C的影響之大。

雖然85度C第一時間趕緊發出聲明，聲稱公司堅定支持「九二共識」的立場從未改變，但母公司美食達人的股價一落千丈，一夕蒸發36億；隨後85度C出現台灣官網遭駭、中國門市遭要求整改，在中國各大外賣平台網路上已被下架，像是「餓了麼」、「美團」，以及「大眾點評」等多個平台APP上，都已無法搜索到「85度C」的外賣或點評訊息。

香港代理商、台灣加盟主無法支持　一芳支持「一國兩制」儼然是擔憂營收

香港昨日的「三罷」示威行動，因一芳「反對三罷、支持一國兩制」的論點，掀起中國、香港、台灣網友的論戰。

一芳台灣水果茶官方微博堅決反對任何形式的對香港長治久安的危害的行為，同時也會加強對旗下加盟門市約束管理，杜絕一切造成不良社會影響的現象。

中國網友一片叫好，表示願意用行動來支持一芳的表態。

但走出中國，香港與台灣的風景全然不同，一芳的香港代理商、台灣加盟主接連表達不滿，從台北內湖店、伊通店、士林店、新北永和樂華店，都表示無法接受這項表述；同時，一芳總公司墨力國際的旗下品牌，像是喬治派克，也開始出現退加盟的聲音。

日前一芳創辦人柯梓凱受訪表示，中國已有986家、台灣177家站點，光中國展店數量就佔一芳全球店數的7成9， 顯示一芳選在香港三罷風頭上表態，無疑是憂心中國市場的營收受損。

分享

分享

延伸閱讀》

靠台灣味起家的一芳，卻打了台灣人重重一巴掌：別因一時成功，忘了自己從何而來

一芳聲明不同調？台灣加盟主：不認同總部聲明，不會改變愛台灣

一芳水果茶發聲明挺一國兩制、譴責香港罷工為哪樁？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

鴻海、大立光剉咧等？人民幣防線退守到8 資產到底要怎麼擺才對

2019-08-07 14:00

誰說環保不能發大財！丹麥用風發電：GDP成長113% 碳排放卻降4成

2019-08-07 13:14

接手父親負債事業一個月遭拒6次 他將洗髮品「洗」出破億營收

2019-08-07 13:10

從汽車到火箭都少了不它！一根保險絲 讓這家公司賣到上櫃

2019-08-07 13:08

詹宏志上郭董節目大談「政客關說」 大剌剌釋出這3個訊息

2019-05-29 09:58

丹麥車庫創業傳奇：如果沒有他 現在全球風力發電機可能都缺一支葉片

2019-08-07 13:11

老房也抗跌？「40年老公寓｣ PK「20年電梯大樓｣ 算出未來轉手性

2019-08-06 10:02

貿易戰火再起！川普重拳連連 為何卻無法將習近平按倒在地求饒？

2019-08-05 10:32

把父母當提款機 要不到錢大打出手！不想讓子女繼承遺產該怎麼做？

2019-08-02 10:46

「台灣有多棒 你知道嗎？」最新民意顯示：香港人越來越喜愛台灣

2019-08-01 11:13

台灣資安危機！6成網路攻擊來自中國 59萬筆文官資料外洩只是一角

2019-07-31 14:05

看到爸爸開刀虛弱躺病床...阿滴誓言：老爸撐了40年的家 現在換我扛

2019-07-31 13:15

中共的手愈捏愈緊 快不能呼吸！ 46％港人絕望 想移民台灣

2019-07-31 13:11

不是只有拉麵、壽司！日本老牌元氣集團來台搶「銀髮財」

2019-07-31 13:08

鴻海郭董、頂新魏家30年前抓住西進機運 老謝：現是台灣重大轉折時候

2019-07-31 13:08

從競速溜冰國手到鴻海集團最年輕國際人資長：決定只是開始 堅持才是關鍵！

2019-07-31 09:33

月薪破9萬元 生活還是很苦！他犯3個致命錯誤 一家三口每天吃泡麵度日

2019-07-30 09:32

夠麻吉創辦人勇闖餐飲界 砸5700萬跨行開「便當店」為哪椿？

2019-07-29 09:02

一張「平民卡」竟刷600多萬！跟銀行談刷卡額度 有不為人知潛規則？

2019-07-26 10:59

永聯總座的霧中創新哲學：做對一件事的機率只有2％ 情願先碰到錯的98％

2019-07-25 10:20

素還真成為Netflix熱搜第一　看霹靂兄妹如何打造「東方版迪士尼」

2019-07-24 12:42

曾砲打民進黨、不願加政黨 為何林飛帆選在2020前夕跳進政治火坑？

2019-07-24 12:40

台灣最大買主、年砸5千萬買茶！2位科技新貴棄高薪 轉當頂級茶收藏大戶

2019-07-24 12:37

一斤101萬的茶竟然在台灣 新竹小山城如何靠「東方美人茶」成千萬富翁村？

2019-07-24 12:36

8年資產翻50倍！年輕警官靠3招股債賺錢秘技 30歲就財富自由

2019-07-24 10:02

賠售200萬 學區宅不再是抗跌保證？ 專家：這裡的房子更讓房東叫苦連天

2019-07-23 09:58

挺台挺到被中國盯上 年僅38歲的布拉格市長為何成了北京的頭痛人物？

2019-07-22 09:34

老闆收入是你的1400倍、花9秒賺到你的年薪 大企業員工其實好心酸？

2019-07-19 10:11

近5年營收成長逾70% 昔日的新竹貨運如何從傳統物流絕地大反攻？

2019-07-18 11:10

台灣分析師上海遭逮》楊世光扯服貿害的 真相是這家公司「根本違法」

2019-07-17 12:48

連舒淇、蔡明忠都收服！看一個只有國中學歷的南投囡仔如何翻身？

2019-07-17 12:45

「這裡錢不值錢 命也不值錢」台灣南漂博弈移工 百萬年薪背後血淚代價

2019-07-17 12:43

台商資金大舉回流 台股可望持續站上萬點？老謝：這三種類股受青睞

2019-07-17 12:39

靠投資買房、環遊世界！她自創好老公、低價銅板選股法 年年獲利20％

2019-07-17 10:38

把一手好牌打到盡輸 三個關鍵讓郭台銘在黨內初選跌大跤

2019-07-16 09:37

拒絕惡房東！張淑晶再化名「租屋Jakie」 5大坑殺手法揭密

2019-07-15 11:09

一張醫療險都買不到 保險公司為何拒絕做「他們」的生意？

2019-07-15 10:55

郭董的政策支票零到六歲國家養 多繳稅你要不要？

2019-07-11 11:49

曾在上海慘賠1億、被馬國代理商背叛 日出茶太熬出頭 連菲國第一夫人都來加盟

2019-07-10 12:42
看更多

熱門文章

川普再出台灣牌 台灣買到地表最貴戰車

2019-08-05 09:03

中共的手愈捏愈緊 快不能呼吸！ 46％港人絕望 想移民台灣

2019-07-31 13:11

貿易戰火再起！川普重拳連連 為何卻無法將習近平按倒在地求饒？

2019-08-05 10:32

月薪破9萬元 生活還是很苦！他犯3個致命錯誤 一家三口每天吃泡麵度日

2019-07-30 09:32

看到爸爸開刀虛弱躺病床...阿滴誓言：老爸撐了40年的家 現在換我扛

2019-07-31 13:15

從競速溜冰國手到鴻海集團最年輕國際人資長：決定只是開始 堅持才是關鍵！

2019-07-31 09:33

女工產線消失了！揭秘關燈工廠「這設備到月球都能生產」

2019-08-02 09:03

台灣小鎮傳奇：員林

2019-08-01 16:57

北檢邢泰釗救火接下私菸案 與調查局微妙過招

2019-08-01 08:44

把父母當提款機 要不到錢大打出手！不想讓子女繼承遺產該怎麼做？

2019-08-02 10:46

軍艦穿台海 實際意涵恐無涉台灣

2019-08-05 09:03

總統維安多頭馬車 兩皮將軍上場鎖螺絲

2019-08-01 08:46

神神秘秘！鴻海回歸印度做iPhone 低調到幾乎沒招牌

2019-08-02 09:16

「台灣有多棒 你知道嗎？」最新民意顯示：香港人越來越喜愛台灣

2019-08-01 11:13

回媽媽的國家念書 他成為三國搶著要的人才！

2019-07-29 14:58

醫生回家準備接班 森永牛奶糖讓冰炫風銷破紀錄、全聯甜點日賺百萬

2019-08-06 15:43

鴻海郭董、頂新魏家30年前抓住西進機運 老謝：現是台灣重大轉折時候

2019-07-31 13:08

在全球最大手機基地 看見台灣蘋概股危機

2019-08-02 09:07

謝金河：選好股才能出頭天

2019-08-01 13:06

《危老條例》加持 都更有救？老屋改建潮來了

2019-08-01 16:03

圖窮匕現 蔡英文要的是「以法制統」

2019-08-05 09:03

坐在金山上20載 兆豐投顧董座李秀利只取一瓢飲

2019-08-01 08:43

降息概念股：裕融、中租-KY

2019-08-01 11:34

睽違十年才開第2家線上店 重視門市體驗的無印良品為何選momo？

2019-08-06 15:43

322家填權息大樂透 3類型股利 價差兩頭賺

2019-08-02 14:55

美國名流將子女賄進名校 「掃雪機父母」掀反思

2019-08-05 09:00

高股息＋子公司配息到位：國巨

2019-08-01 11:35

租屋族必看！首見「單身婚育補貼」要上路了

2019-08-01 16:57

從汽車到火箭都少了不它！一根保險絲 讓這家公司賣到上櫃

2019-08-07 13:08

浪漫喜劇女王「朴敏英」 鏡頭下的真我

2019-08-04 14:54

8月值得注意的熱門股

2019-08-01 13:26

賠售200萬 學區宅不再是抗跌保證？ 專家：這裡的房子更讓房東叫苦連天

2019-07-23 09:58

陸啟動「學術融台」 兩岸攻防高教人才

2019-08-05 09:03

老房也抗跌？「40年老公寓｣ PK「20年電梯大樓｣ 算出未來轉手性

2019-08-06 10:02

不只有一芳 那些年被迫表態「統獨立場」的台灣企業

2019-08-07 10:07

美食外送App土洋爭霸 搶賺225億「懶人財」

2019-08-01 16:57

一張「平民卡」竟刷600多萬！跟銀行談刷卡額度 有不為人知潛規則？

2019-07-26 10:59

抗癌的食物有哪些？10種食物吃出防癌力

2019-08-07 08:56

強者和弱者的履歷 哪裡不一樣？

2019-07-31 12:04

每個人擦了都變美！RMK新唇膏被日本封為「美人唇膏」 還有「這色」也必買

2019-08-01 08:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top