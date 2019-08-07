不只有一芳 那些年被迫表態「統獨立場」的台灣企業

【文．廖元鈴】

台灣知名飲料品牌一芳，因昨日香港加盟店的「與香港人同行，休業一天，香港人加油」的公告，掀起了切割香港三罷、支持一國兩制的聲明風波。香港人、台灣人相繼揚起抵制不喝的行動，回首過去，台灣企業為了進軍中國市場，一芳的「統獨表態」，對台灣人來說，並不陌生。

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遭質疑有台獨色彩 吳寶春表態「支持九二共識」 現今已開第二間分店

曾被認為是台灣之光的麵包師傅吳寶春，去年12月赴上海設點，開幕前夕因遭到中國網友質疑，認為吳寶村有「台獨」色彩，使得吳寶春麵包店隨後發布「支持九二共識、兩岸一家親」的聲明，引起台人不滿。

儘管掀起統獨風波，但當時的輿論壓力下，吳寶春發出的聲明對首家門市的生意有增無減，開幕當天還出現排隊人潮，而負責吳寶春海外市場營運的旭春（上海）餐飲管理有限公司現今也表示，該事件對門市營運沒有影響。

走過統獨風波後的吳寶春門市，今年四月也順利在浦東國金中心開業。

走過統獨風波，吳寶春麵包店現在已在中國上海開設第二家分店。（圖片來源／摘自吳寶春臉書） 分享 facebook

只因蔡英文路過 85度C遭批「台獨企業」

去年蔡英文總統出訪友邦時過境美國洛杉磯，路過85度C購買咖啡，店員隨即拿出吉祥物抱枕給蔡英文簽名。

這個畫面意外讓85度C陷入兩岸的統獨風波內。（圖片來源／摘自基隆市議員蔡適應臉書） 分享 facebook

但此舉卻引起中國網友憤怒，認為85度C是「台獨企業」，揚言拒買。85度C的母公司美食達人，隨即在85度C中國官網發出3點聲明，強調公司堅定支持「九二共識」，並稱蔡英文為「台灣當局領導人」。

創辦於2004年的85度C，在中國有近600家門市、台灣有435家，以及美國也有44家，2017年第3季銷售地區營收比重，中國就佔66%、台灣佔16%、美國佔16%、其他地區佔2%，顯示中國市場對85度C的影響之大。

雖然85度C第一時間趕緊發出聲明，聲稱公司堅定支持「九二共識」的立場從未改變，但母公司美食達人的股價一落千丈，一夕蒸發36億；隨後85度C出現台灣官網遭駭、中國門市遭要求整改，在中國各大外賣平台網路上已被下架，像是「餓了麼」、「美團」，以及「大眾點評」等多個平台APP上，都已無法搜索到「85度C」的外賣或點評訊息。

香港代理商、台灣加盟主無法支持 一芳支持「一國兩制」儼然是擔憂營收

香港昨日的「三罷」示威行動，因一芳「反對三罷、支持一國兩制」的論點，掀起中國、香港、台灣網友的論戰。

一芳台灣水果茶官方微博堅決反對任何形式的對香港長治久安的危害的行為，同時也會加強對旗下加盟門市約束管理，杜絕一切造成不良社會影響的現象。

中國網友一片叫好，表示願意用行動來支持一芳的表態。

但走出中國，香港與台灣的風景全然不同，一芳的香港代理商、台灣加盟主接連表達不滿，從台北內湖店、伊通店、士林店、新北永和樂華店，都表示無法接受這項表述；同時，一芳總公司墨力國際的旗下品牌，像是喬治派克，也開始出現退加盟的聲音。

日前一芳創辦人柯梓凱受訪表示，中國已有986家、台灣177家站點，光中國展店數量就佔一芳全球店數的7成9， 顯示一芳選在香港三罷風頭上表態，無疑是憂心中國市場的營收受損。

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