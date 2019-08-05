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貿易戰火再起！川普重拳連連 為何卻無法將習近平按倒在地求饒？

2019-08-05 10:32今周刊

【文．張弘昌】

美國總統川普又出手了！8月2日凌晨宣布對剩下的3000億美元中國輸美商品加徵10%關稅，並計畫9月1日起實施。消息一出，原本上漲260餘點的道瓊指數，迅速跳水翻黑，終場下跌280點，跌幅1.05%，新加坡A50期貨則重挫近3%，亞股包括台股也紛紛重挫。

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然而，川普決定對中國施加新關稅，卻也透露他的不耐煩和急躁，想要盡快談成對美國有利的協議，但「時間」可能漸漸不和他站在一起。

很多人說中美雙方是在打貿易戰、科技戰，但事實上背後是一場「經濟體力」的消耗戰，川普也認知到這點，他的所作所為，就是讓美國經濟設法維持住榮景，然後不斷地去跟中國施壓。

過去各國要促進經濟成長或減少衰退期間，往往就是兩種手段，一是貨幣政策，另一個是財政政策，前者是中央銀行透過公開市場操作、降息、調降存款準備率、量化寬鬆等工具；後者就是財政部門透過減稅、減費、退稅等回饋企業或民眾，增加消費。

而川普為了維持「經濟體力」，在2018年6月第一次出手針對500億美元商品加徵關稅前，先在2017年12月通過美國30年來的最大規模的減稅法案，將美國企業稅率從35%大幅降到21%，並提供個人減稅至2026年，儘管這項財政措施會讓美國債務進一步升高，他也在所不惜。

減稅的效果很快就在隔年顯現，2018年美國各季GDP分別為2.2%、4.2%、3.4%和2.2%，全年成長 2.9%，創下2015年以來最佳表現，跟川普政府預估的3%相去不遠。

有了經濟成長率撐腰，川普講起話就底氣十足，推特也一發再發，字裡行間咄咄逼人，更在500億美元商品課稅後，再加碼2000億美元，打的北京政府不知所措，讓內部主戰的鷹派和妥協的鴿派紛爭不已，甚至還傳出中國國家主席習近平將下台的聲音。

中國於是被迫組織由國務院副總理劉鶴所領軍的貿易談判團隊，和川普周旋了至今共12輪的會談，川習甚至利用G20高峰會進行兩次面對面會晤。然而，就在雙方不斷打打談談的同時，中國也開始採取一系列措施「增補體力」，準備打一場曠日持久的經濟戰爭。

財政和貨幣雙管齊下

中國勉強守穩上半年經濟

2019年3月，中國國務院總理李克強宣布啟動人民幣2兆元(折合台幣約9兆元)的減稅降費措施，其中減少增值稅自4月1日起實施，調降社保費率則從5月1日開始。由於金額龐大，力度堪稱空前，讓李克強當時不得不承認，「政府要過緊日子了。」

財政政策推出，貨幣政策也沒有閒著。中國人民銀行從去年4月、6月、10月到今年1月，均下調人民幣存款準備金率，中間也陸續祭出再貼現和常備借貸便利等動作，擴大對市場投放資金，減少企業經營成本，維持經濟成長穩定。

7月，中國公告2019年上半年GDP（國內生產總值）年成長6.3%，其中第二季較去年同期僅增長6.2%，是1992年以來增速最慢的一次，不過由於貿易戰的衝突，外界原本就沒有期待太高，反而覺得「沒想像中的糟」，而且守住官方所設定的全年目標6.0%-6.5%之間。

中國在減稅降費、釋放資金、經濟下滑風險受控後，「經濟體力」較去年逐漸恢復，膽子也大了，今年5月就在中美雙方貿易協議完成90%的前夕，被習近平直接推翻，逼的川普直接出手制裁華為和端出2000億美元商品關稅至25%。

但隨著美國稅改效益減弱，美國GDP成長開始走緩，川普將目光鎖定聯準會，施壓主席鮑爾不能再升息，甚至要降息。他批評聯準會「不聽他的話」，讓升息速度過快，造成中國在貿易談判佔了上風。

川普還在接受媒體訪問時表示，「中國央行的負責人就是習近平，他可以做任何想做的事，可以放手讓人民幣貶值，還可以任意讓貨幣政策寬鬆，這些都足以抵消關稅的負擔。」言語之間不禁透露出，川普因為無法隨心所欲補充「經濟體力」，已經很不耐煩，但也很無奈。

在川普不停地施壓下，聯準會總算在7月31日降息一碼，但主席鮑爾卻說出，「不代表連續降息的開始」。這種「鷹式降息」的方式，讓美股瞬間由紅翻黑，投資人傻眼，川普更是氣炸了！

在民主國家裡，各機構和權力都有互相制衡的機制，川普無法任性去做任何事，尤其是影響標榜獨立性的聯準會。其實2017年的美國稅改，在參議院表決時是以51票對49票驚險過關，除了民主黨全數反對，這裡頭同屬共和黨的議員還跑了一票！另外，川普還有總統任期限制。

二次大戰期間，以英國為代表的同盟國之所以能擊敗以德國為首的軸心國，是因為美國和美元開始介入，英法等國獲得新戰爭物資才最取得最後勝利。如今中美貿易戰爭要分出勝負，恐怕就看誰的經濟體力先不支全地，誰就先舉白旗認輸了！好消息是，在任一方倒下前，雙方都會卯勁作多經濟。

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