把父母當提款機 要不到錢大打出手！不想讓子女繼承遺產該怎麼做？

【撰文 許雅綿】

「女兒40幾歲工作不穩定，在家當啃老族，老爺爺身體越來越差，擔心走了之後，太太得不到保障，可以把房子只留給太太嗎？」

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「有對夫妻很早就離婚，唯一的兒子跟著媽媽，老是把父親當成提款機，想探視兒子，試著培養感情，但常常撕破臉並發生衝突，若死後一毛錢都不想給兒子，該怎麼做？」

生前財產贈與或是死後的遺產繼承，要如何處理且不造成子孫的反目成仇，是很多父母關心的議題。

專攻財產分配、遺產糾紛的律師、理財規劃顧問(AFP)吳挺絹表示，財產分配主要有幾種狀況。首先，是生前進行財產贈與分配，這部分會建議父母親要先「留一手」，心有餘力的時候再贈與。

因過去就曾發生，新竹有位獨生子向身價千萬元的父親承諾，將所有房地產贈與給他後，每個月給父親2萬元當作生活費，結果贈與之後，卻遭到兒子棄養。由於每月給生活費的口頭承諾，並無白紙黑字寫下來，導致父親無法任意撤銷贈與，造成遺憾。

再來，若是按照自己的意願分配死後遺產的話，則可以透過立遺囑的方式，方式有很多種，最建議的是代筆遺囑和公證遺囑，爭議性相對較小。

不過實際操作上，還是要視每個人的家庭狀況，來評估最適合的財產分配方式，以下就透過兩個案例來觀察，若是不想要讓子女繼承遺產，父母可以怎麼做？

女兒不工作在家當啃老族

生前贈與房子給太太求心安！

有一對80幾歲的老夫妻，育有一對子女，老夫妻感情很好，爺爺常常騎腳踏車去幫老奶奶買菜，不過幾個月前，爺爺感冒引起肺炎住院，即便順利出院了，但爺爺心裡知道，自己的身體狀況越來越差，所以出院後，開始規劃財產的安排。

然而，家中的一對子女，女兒長年工作不穩定，不但住在家裡，還時常伸手向老夫妻要錢，曾多次因要不到錢，跟老夫婦發生肢體衝突，在一次的衝突中，女兒脫口而出說：「爸爸過世後，財產都是我的！」這件事讓奶奶一直覺得很不安。

所以在進行財產規劃時，爺爺想把自己唯一的不動產留給太太，讓奶奶有個保障。當時協助此案子進行財產分配的律師吳挺絹說，雖然房地產繼承會較贈與省稅〈不用繳贈與稅和土地增值稅〉，但評估老爺爺的狀況，配偶之間轉移財產同樣免贈與稅，土地增值稅也可以申請暫緩繳納。

因為若爺爺沒有生前贈與過戶給奶奶的話，爺爺離開之後，含房屋在內的所有遺產，將由奶奶、一對子女三人均分，所以事先贈與給配偶，讓其得到一定保障，也是一種財產分配的方式。

但吳挺絹也特別提醒，很多父母為了省遺產稅，房地產會用「假買賣、真贈與」的方式，先將房子過戶給子女，再口頭承諾每月給父母多少錢的生活費，或是房子租金給父母收等，但很常發生贈與之後，子女沒有履行生活費的承諾，「這樣的案例真的不少。」

所以她建議，任何的財產贈與，都要白紙黑字地寫清楚，即寫下房地產的地址、受贈人和贈與人姓名以及彼此的承諾內容等，有白紙黑字寫張契約的話，法律上稱為「附負擔的贈與契約」，未來若子女沒有履行承諾的話，父母就可以要求子女履行，或是撤銷贈與把財產拿回來。

死後一毛錢都不想給兒子，該怎麼做？

除了像上述老夫婦的案例，透過生前贈與的方式、給特定家人一定的保障外，日常生活中也常碰到一種狀況，就是父母死後不想將遺產，留給特定的子孫。

就有對離婚的夫婦，離婚後唯一的兒子由母親扶養，根據父親的說法，孩子長期將他當成提款機，當他想要探望或培養感情時，常常拒他於千里之外，更曾發生過肢體衝突，所以父親在規劃繼承時，跟律師說：「一毛錢都不想留給兒子。」

吳挺絹說，想要在遺產繼承安排中排除特定人的話，可以生前透過「立遺囑」的方式，並在遺囑內清楚明白表示兒子有哪些行為，例如重大虐待或侮辱等行為，造成其身心受創，所以未來不准他繼承遺產，讓他喪失繼承權（依民法第 1145條規定）。

此外也會建議，遺囑內提到的兒子行為，最好也先留下事實證據，例如驗傷單、錄音、錄影或是證人等。

要留意的是，目前立遺囑的方式，有包括公證遺囑、代筆遺囑、自書遺囑、密封遺囑和口授遺囑等方式，其中最建議，同時也是實務上最常使用的是公證遺囑和代筆遺囑。

代筆遺囑是由律師擔任代筆人筆記、擔任見證人，除了律師之外，遺囑人要再指定2位見證人，建議最好再指定1位遺囑執行人；公證遺囑則是由法院或是民間公證人筆記，並由公證人筆記、宣讀、講解，經遺囑人認可後，公證人、見證人和遺囑人簽名等。

至於父母親常拿一張紙手寫遺囑，也就是所謂的自書遺囑，對此，吳挺絹表示，自書遺囑要符合法律要件，一定要親筆簽名、親筆內容，若有塗改的話，也要在旁邊標註簽名。

而且寫完之後，最好也請一名律師幫你看過，並安排遺囑執行人，例如繼承人或信任的親屬、同事或朋友等，以確保手寫的遺囑是符合法律效力的。

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