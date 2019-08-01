「台灣有多棒 你知道嗎？」最新民意顯示：香港人越來越喜愛台灣

【文．許依函】

「台灣人要為台灣這個國家感到自豪！」說著有些不太流利的國語、略帶粵語腔的楊伊凡（化名），五年前因一股熱血來台環島，讓她驚艷不已，如今的她已在這座島嶼安身立命。

看著香港反送中的抗爭行動越演越烈，伊凡和所有在台港人都一樣，只能熱淚盈眶地看著東方之珠日漸晦暗；另一方面，他們只能不斷回頭提醒身旁的台灣人們，要睜大雙眼看著香港的巨變。

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「只有暴政，沒有暴徒」、「不可能再以政治中立為藉口逃避」，過去為期50多天的遊行，罕見激出香港基層公務員的聲援，要求港府回應市民訴求。

要求香港行政長官林鄭月娥下台的聲浪越來越高昂，如今也具體化在民調數字上。

根據香港民意研究計劃7月30日的公報指出，林鄭月娥的支持率已來到低點，自今年5月的32%，一路走跌至26%；而政府表現不滿率則是來到最高的72%。

其中這份公報的亮點，則是在於—— 對於兩岸政治領導人，香港人好感度最低的是習近平，蔡英文則大幅提升；同時，香港人對台灣的好感度持續飆升，顯示香港人越來越喜愛台灣。

可以觀察到的是，在反送中期間，總統蔡英文多次針對香港事態，表達關注與聲援；民間方面，則有不少台灣民眾主動用圖文表達支持，甚至是捐贈物資，協助第一線抗爭的香港人，這都讓港人「心懷感激」的記在心裡。

如今香港政局的態勢日漸激烈，港府不收手持續添購水炮車，港澳辦也首度發表聲明，強烈挑明不允許挑戰一國兩制的底線，定調衝突是「暴力行為」、支持港府的作為。

「現在香港人只有三條路可以走了，一條就是接受中共的統治，做個親中的同路人；不然就是選擇站出來、爭搏到底；最後一條路，才是選擇移民，永遠離開香港。」

無奈地吐出這段話的鄭裕輝（化名），也曾走到前線拚搏，但為了未來著想，他已經不得不選擇考慮選擇移民，提到移民首選，他毫不猶豫地吐露出「台灣」。

物價低、生活門檻低 醫療品質是港人的心之所嚮

「台灣不只小吃、夜市跟水果好吃，物價也都是在很合理的範圍內。」已在台生活五年的楊伊凡，現在是台灣媳婦的她，談起台灣的生活經驗，無不是洋溢著滿意的表情。

根據經濟學人2019年的《全球生活成本調查報告》(Worldwide Cost of Living)，針對全球133個城市、超過150件物品的價格進行分析，可發現—— 香港已蟬聯6年全球「生活成本最高」的城市，與巴黎、新加坡並列第一；而台灣的首都台北，則排名在56名。

但最令港人最為羨慕不過的，還是台灣獨有俗又大碗的「醫療健保」制度。

知名婦產科醫師蘇怡寧分享到，香港光醫師診療費、超音波就得花上港幣3200元（約新台幣1萬2千元），相較於台灣孕婦一次產檢費用僅千元內，真的是猶如天差地別。

「香港人已經病不起，上次做手術，我排期排了5年，痛足5年才能做手術…」譚小姐面露難色的回憶。

日前到香港公立醫院看病，據說至少要等上2年的時間，被戲稱「還沒看到病、人就先往生」，道盡了一國兩制下，香港醫療出現中國人與港人搶奪醫療的慘況。

而只要一張健保卡，就能走進醫療院所直接看診的便利性，無不凸顯出台灣生活品質高上香港許多。

民主自由度高 已成了港人寄託希望的最後燈塔

澳洲學者 Bruce Jacobs曾表示，台灣是中等強國，在國際上有一定的影響力。

用數據來真話—— 據全球最大外籍專業人士網站 InterNations 調查，全球 178 個國家、 1.8 萬名外籍專業人士，針對所處國家教育、家庭生活，以及對安全和政治穩定等看法進行排名，台灣在全球自由度排名第十、幸福度排名亞洲第一，同時台灣人的友好熱情也被評為第一名。

而身處在亞洲的台灣，儘管有中國的外交打壓，但總統蔡英文不屈不饒、不亢不卑的抗中舉措，儼然已成了港人理想的民主政治人物。

尤其非洲豬瘟的失控，已讓香港人感到無比絕望之時，卻看見台灣各部門單位，堅守崗位，將豬瘟疫情防堵在外。

同時重視人權、成為亞洲第一個同婚合法化的國家，更是讓許多香港人欣羨不已。

「至少台灣的朋友們可以用自己一票，決定自己的將來…老實說，真的好羨慕。其實一個國家所有事情都建立在自由上，沒有民主自由便一無所有。」對香港現狀已不抱希望的鄭尹（化名），感嘆地留下這段話。

港人欣賞、喜愛台灣的理由，不僅只於物價低廉、民主自由高，而是在香港顛沛流連，準備接收實亡名存的「一國兩制」之時，同樣是戰友的台灣仍持續戰鬥著。

「台灣的朋友，請不要為了賺錢而讓台灣的民主自由賠上，讓台灣成為別人的城市，」土生土長在香港的鄭尹，與其他港人相同，把民主自由的希望，寄望在台灣身上。

反觀如今動盪不已的香港，昔日港人、現在是台灣媳婦的楊伊凡，她只想對著台灣人說著：「台灣很棒，你一定要珍惜！」

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