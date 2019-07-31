鴻海郭董、頂新魏家30年前抓住西進機運 老謝：現是台灣重大轉折時候

文 / 謝金河

中美貿易戰掀起全球供應鏈大遷徙，台商也大舉回流，投資金額逾4500億元，並持續增溫，與日本一樣陷入失落30年的台灣，能否逆襲，走出30年大運？

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中國人有一甲子輪迴大運之說，最近兩位重量級人物都不約而同說到台灣「30年大運」，90年代跟隨日本腳步，陷入失落30年的台灣，今年是不是一個重大的轉捩點？看到眾多台商登記回台投資，的確如此。

最具代表性的是晶華酒店董事長潘思亮，他在股東大會表示，中美貿易戰造成供應鏈調整，台灣與越南受惠，內需帶動民間投資，台灣每年GDP（國內生產毛額）成長率會增加1％至2％；若政府調整得好，台灣有30年大運。這是對台灣30年大運描述得最仔細的企業界人士。

另外，日前受邀來台訪問的柯文（Tyler Cowen），這位被《經濟學人》評選為「全球百大最具影響力的經濟學家」在演講中提到，「台北與30年前相比，幾乎沒有什麼變化，原因是薪資成長停滯，資本大量前往中國投資所致。」

行政院政務委員龔明鑫則回應，這波台商回流是一個契機，是20年、30年來的大轉機，台商確實回來了，但不是個別廠商，而是一個趨勢、一個潮流，就像20年、30年前台灣廠商出走一樣。

根據經濟部最新統計，到7月19日為止，登記回台投資的台商有93家，回台投資金額4520億元，預計帶動42100人就業。龔明鑫預估到2025年，這一波台商回台投資金額可能達4兆元。假如政府善加引領這一波台商回流的新浪潮，把過去30年讓企業出走的因素或障礙排除，台灣應有30年大運。

泡沫年代：房股兩市狂飆後 日、台失落30年

大家都對下一個30年充滿期待，也許可回顧一下，歷史在關鍵時刻總會出現轉折。例如1949年國共內戰後，國民黨蔣介石退守台灣，面對中共攻台壓力，台灣危如累卵，尤其古寧頭戰役、823炮戰，都釀台海危機；但韓戰、越戰卻意外成了台灣的轉捩點。

1950年韓戰爆發，53年結束，再到55年越戰開打，台灣兩度成為亞洲地緣政治最重要的後勤基地，韓戰及越戰帶動台灣經濟繁榮，這樣的經濟擴張，一直到85年新台幣面臨沉重升值壓力。台幣升值帶動熱錢湧入，創造了台灣錢淹腳目的時代，台灣的房地產與股市出現大幅度飆漲，短短幾年，台股從636點飆漲到12682點，足足翻了近19倍，房地產價格也大漲10倍。

在這個夢幻式的房股兩市狂飆中，1989到90年是一個大轉機，台灣與日本都被泡沫推升到最高。最後泡沫吹破，資金外逃，經濟陷入大調整，日經指數從41957點跌到6000多點，台股則在1990年短短1年之內，跌到2485點。日本從此陷入失落的30年，台灣也面臨30年的巨大調整。

投資先知：榮安邱、石化大王逢高出脫資產

在轉捩點出現時，大多數人對同遭巨變的環境可能渾然不知，但眼光銳利的人則開始四處尋找下一個機會。看看30年前的一些特殊個案，一是當時號稱「股市4大天王」的榮安邱，在89年台股邁向12682點、台灣的金融股動輒千元時，他發現台灣的三商銀市值直逼匯豐銀行。台灣的三商銀是區域性銀行，匯豐是跨國大銀行，榮安邱認為這個價值太不合理，於是他在高檔出脫台股，逢低大力加碼匯豐控股。

匯豐銀行在倫敦、香港、紐約、巴黎、百慕達證券交易所都有掛牌，總部設在倫敦，在全球72個國家設有6000多個分行或辦事處，每年獲利在100億英鎊上下。

學歷不高的榮安邱在90年已看中匯豐銀行的潛力，那時匯豐銀行股價大約四港幣，他一路加碼，一度成為前10大股東。假如他活到現在，匯豐的股票都不賣，很可能是世界級的富豪。

在1990年台股漲到12682點的那一刻，香港恆生指數只有2697點，歷經30年的演變，台股迄今仍未超過12682點，但恆生指數最高達33848點。香港恆生指數在過去30年漲幅超過10倍，反觀台股經過30年還沒有回到當年的歷史高價，這樣的轉折何其大。

第2個鮮明的例子，是1989年前後台股在瘋狂上漲中，很多公司股價漲到不可思議的天價，最具代表性的是趙廷箴旗下的台聚、亞聚集團。在台股12682點的年代，台達化最高漲到390元，台聚漲到148.5元，亞聚漲到231元，華夏也漲到105.5元，都創下超乎異常的天價，此時華夏集團的大家長趙廷箴全數出脫旗下集團股票，最後由吳亦圭家族接手。

在80年代，趙廷箴與王永慶並稱石化業兩大天王，當時雙方有瑜亮情結，互看不順眼。記得80年代，有一次我去訪問趙廷箴先生，他在我面前大大數落王永慶的不是。他在90年前後高檔出脫華夏集團的股票，把賣掉股票的錢拿到美國投資，在美國建立更龐大的石化集團；後來又把一部分生產基地移到馬來西亞。

這位80年代的石化大王從此告別台灣而去，台灣年輕一代的人也不記得趙廷箴這位石化業大老；他逢高賣掉台灣資產，卻在全球找到新的投資道路。在1989年的關鍵時刻，懂得把台灣與日本資產逢高出脫，然後逢低買進中國的人，都是超級大贏家。

在台灣與日本經濟泡沫的時候，中國正經歷「六四天安門」事件，那時中國百廢待舉，像是一片荒田，90年代初期能嗅到這個味道的人，後來都成了大贏家，鴻海郭台銘就是經典中的人物。

西進先驅：鴻海郭董、頂新魏家抓住中國機運

80年代，鴻海只是一家中小企業，從模具起家，切入連接器，1988年起，郭董抓住中國待起的關鍵時刻，將生產基地投向深圳龍華。那時深圳的員工月薪不過是300至350元人民幣，郭董迅速建立100萬員工的大規模生產基地，成為30年來最大贏家。

懂得在90年代到中國開疆闢土的，都是近30年的超級大贏家，像頂新魏家兄弟在中國建立康師傅的方便麵生產基地；旺旺蔡衍明也在中國找到一片天；其他如生產輪胎的正新羅結、鞋業的寶成蔡其瑞家族、巨大劉金標等，都是90年代布局中國的先驅。這些善於抓住中國機遇的老闆，都在過去三十年讓企業由小變大。

對於個人投資者來說，懂得在90年代逢低買入中國資產的人，也都搖身變成大贏家。像是我的一位幾10年交情老友，90年代初期到上海旅遊，目睹上海靜安區最繁華的住宅區，價格不到台灣的5分之1，於是他回台灣之後，立即賣掉北投一戶房子，他在上海買了6戶套房，如今每一戶套房都值新台幣6000萬至8000萬元之間。可見個體戶也能因嗅覺敏銳，創造一生難得的財富。

這就是所謂的投資鷹眼，在最關鍵時刻，找到對的投資方向及標的。當然在過去30年，如果懂得投資高科技股，爆發力更不得了。在台股12682點的時候，那斯達克指數只有322點，現在來到8339點，單是指數就漲了將近25倍，這才是大時代的際遇。

用另一角度來看，90年代知道買進蘋果、亞馬遜、微軟、臉書、谷歌這5家公司，或者是Netflix、NVIDIA這些公司的股票，而且一直緊抱不放的人，是超級大贏家。有趣的是，英特爾與微軟都是2000年Wintel架構下的雙雄，但是微軟在關鍵轉型時刻，用對了印度裔CEO納德拉（Satya Nadella）開創微軟傳奇，狠狠甩開英特爾；今年是他上任第5年，微軟股價多了100美元，市值來到10.8兆美元，又開啟美國巨型科技公司的大時代。

對投資者而言，又到了關鍵性的新時代，這兩年全球又出現巨大變化，一是中美貿易戰的衝擊，美國用關稅對付中國，目前川普只針對2000億美元商品開徵25％關稅，剩下3000億美元商品，美方可隨時上膛。川普啟動關稅貿易戰，只是開了第一槍，後續還有科技戰、貨幣戰，甚至是「修昔底德陷阱」的長期對峙，這是全球經濟的大棋局，未來會發生很多新變化。

首先是全球供應鏈的遷徙，川普把25％關稅架在中國的脖子上，勢必引發近30年紛紛搶到中國設廠，以中國為生產基地的企業出走。

契機浮現：全球供應鏈大遷徙 越南成大熱門

韓國三星從2008年起，在北越北寧省建立廣大生產基地，三星與越南政府洽談前四年負稅，後面12年稅率只有5％，通訊費率等減半的超級優惠，到18年底為止，三星在越南的產值貢獻越南GDP28％，占越南出口28％。三星用了10年時間移出中國，現在回頭看，是很高明的戰略；接著，要留意台灣電子業如何面對貿易戰下供應鏈移轉的問題。

關稅稅率加重，企業移出中國，下一個會牽動的，是幾10年來絡繹不絕到中國投資的上千億美元FDI（外國直接投資）。這個FDI大餅，今年看起來越南分攤最多。越南去年FDI已達191億美元，今年首季也達108億美元，成長80.1％。這一波生產基地的移動，會從越南、印尼、菲律賓、泰國、柬埔寨、緬甸，一直往西到印度、孟加拉、巴基斯坦，遷徙潮可能持續10年，甚至20年。

經濟奔馳了30年的中國，在面對勞工薪資來到高檔、中國房地產價格炒到世界級水準的情況下，勢必帶動一波資金出走，中美貿易戰將對中國帶來壓力。龜兔賽跑下，現在反而是回頭審視兩隻在路邊睡著的兔子——台灣與日本的時候。

最近日韓出現小型版的貿易戰，日本只針對3項化學品展開禁運，這3樣化學品輸韓金額不過是3.4億美元，但是日本掌握全球7至9成供貨量，並採取禁售，三星、SK海力士很難從別的國家找到替代的貨源，大家可以發現，3.4億美元的化學品，居然可以對GDP一．六兆美元的韓國發揮點穴效果。

由此可見，過去30年是日本失落的年代，但工匠精神從來沒有打折，日本人窮一生之力，打造了很多隱形冠軍，正是日本的底蘊。30年來，世界主流是大量生產、廉價製造，未來全球經濟決勝點，可能是優質製造及關鍵技術與材料，睡了30年的日本，應有慢慢甦醒的機會。

對台灣來說，調整了30年，也慢慢在人流、物流、金流回流中找到新發展機遇，今年上半年台商回流帶動的國內投資成長超過6％，民間投資加上消費，台灣經濟可望走出困局；此時在萬點徘徊的台股，在這一波資金回台的過程中，也應有機會向歷史高點12682點挑戰。

投資人的至理名言：貴上極則反賤，賤下極則反貴，此時是逢高賣出高基期，逢低向低基期市場尋找投資機會的時刻。

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