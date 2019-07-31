不是只有拉麵、壽司！日本老牌元氣集團來台搶「銀髮財」

文 / 勵心如

在日本經營長照產業達26年的元氣集團，去年底開始來台布局照護商機。元氣集團為什麼選擇台灣，他們又能帶來哪些經驗？其中的關鍵，將一一揭曉。

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從台南高鐵站開車約20分鐘後，隨即抵達仁德區，一家外頭印上「清爽逸風」的品牌、約七十坪大小的日間照護中心，今年五月開始營運。

這裡是日本長照集團「元氣集團」的台灣版圖起點，雖然元氣集團在台規模還小，但在距離約2000公里、高齡化比率世界排名第1的日本，元氣集團布局長照領域已達26年，是日本最老牌的長照集團之一。

專注長照領域

延伸至醫院、學校

2015年，元氣集團在台成立「台灣善合」，除了今年5月營運的日照設施外，加上去年底開始的居家照護服務，現已服務50多個家庭。

今年3月，元氣集團還宣布，旗下善友控股預計在2021年於台灣IPO（首次公開發行）。

最早元氣集團的創辦人神成裕創立的是臨床檢驗公司，1993年為了回饋地方，決定在公司起源地日本埼玉縣打造集團的第一家長照機構，這時間，比日本長照保險上路還早七年。當時，目的是做公益、而非做生意，沒想到照護需求遠超過預期，「50個床位，很快就全滿。」89年就加入元氣集團的善友控股董事新井祥典說。

無心插柳柳成蔭，現在元氣集團在日本有80多家長照機構，共4000多個床位；6個醫療法人，共1000多個醫院床數，其中一個是美容整形外科和牙醫；以及6個教育事業的學校法人，地域也從埼玉縣跨到東京、靜岡、京都等其他區域，「連鎖的量較大、強調對人的溫暖，本質上做得不錯。」熟悉日本長照產業，在台灣興建銀髮安養共生宅的合勤建設總經理李柏憲評論。他觀察，元氣有自己的醫療體系，需要醫護介入比較高的中重症部分是其強項。

「集團（包括醫院、學校）7000多名員工，其中5000多名是有證照的照護員；連同兼職人員有300多位護理師。」新井祥典說。他強調，元氣集團除了專注在長照領域之外，也有特別的核心理念，就是希望提供的服務能讓使用者像回到家裡一樣溫暖。

2009年開始，每年元氣集團都會出版一本小冊子，蒐集員工與長者、家屬互動的故事，或分享長者寫的感謝函，放在集團設施內供人閱覽。去年是蒐集故事成冊的第10年，集團把這10年的冊子出版成一本書，名為「幸福的手紙」，在日本書店販售，「希望大家看到後，對長者更有同理心。」新井祥典說。

併購日本同業

進軍海外穩健擴張

「台灣長照市場這2、3年開始受重視，高齡化比率也超過14％，但是長照領域還沒出現領頭羊。」台灣善合總經理葉晉良說，日本比台灣更早進入高齡化社會，但台灣人口老化速度將加快，位居亞洲前列。

根據善友從政府公開數據等管道整理的資料顯示，截至去年，台灣長照需求人數約43.5萬人，但目前各長照總床位僅11.6萬床，供給遠小於需求。

也正因為如此，善友打算藉由在台上市、建立知名度，吸引照護相關人才，布局台灣長照市場，未來還要進一步將台灣作為進軍中國、東南亞的據點。

葉晉良說，16年2月，台南地震災情嚴重，元氣集團也捐款給台南市社會局，神成裕因此到台南走了幾趟，覺得台南是對日方很友善的城市，是在台灣拓展的合適起點。未來也將在台南設立辦公室，由此往外拓點，預計3至5年會增加至10幾個據點，並持續在台灣招募照護人才。

元氣集團最早以非營利組織來經營長照業務，有鑑於海外長照需求成長，公司法人在經營上比社團法人更靈活。02年開始，陸續成立關東善友、陸奧善友等公司；12年成立「善友控股」作為旗下6間公司的控股公司，也是準備在台掛牌的主體，未來台灣善合也會整合到善友控股旗下。

現在元氣集團業務部分由社團法人營運，目前公司法人善友控股營運的長照設施在日本有38所，按日本18年4月至19年3月會計年度計算，年營收為50.33億日圓，獲利為9300萬日圓；用台灣會計年度計算，19年善友控股營收預計達67億日圓，相當於約19億元台幣。

隨著近年元氣集團在日本收購較小型長照機構、營收也穩健成長。按公司推估，到了21年，營收可達97億日圓，約28億元台幣。

善友的主辦券商、中國信託綜合證券投資銀行業務部部長曾珮琪說，善友在日本發展長照20多年，不僅在專業人才訓練有豐富經驗，針對重症高齡者、健康高齡者，在設施、人員上也區分為2種不同照護體系，這樣的系統和經驗，都是長照體系才剛起步的台灣，可以學習效仿的地方。

但是長照等設施的收費，政府都有明確的天花板規定，葉晉良說，合理待遇才能聘請到優秀人才，但台灣每人每月照護收費天花板比日本低，且不像日本有長照保險支援業者。因此，如何符合台灣現行法規對收費的限制，並持續提升服務品質，將是未來的一大挑戰。

日本長照集團、連鎖壽司店

為何獨鍾來台掛牌上市？

善友控股預計2021年在台掛牌，今年6月底，日本迴轉壽司企業台灣子公司「亞洲藏壽司」也登錄興櫃。為什麼台灣資本市場會受到這些日本企業青睞？

「專精於免疫疾病新藥研發的日本生技企業瑞格國際生技，也打算來台掛牌。」中國信託綜合證券投資銀行業務部部長曾珮琪說。對這些日企來說，在台掛牌除了有助於經營台灣市場之外，也是希望吸引台灣優秀人才，為未來進軍中國、東南亞市場做準備。

與日本、香港、新加坡等其他亞洲股市相比，在台灣掛牌成本較低，且在台股的能見度，也比以大型企業為主的日本股市來得高；加上近年證交所、櫃買中心積極在海外舉辦招商說明會，不少日企開始觀望台灣資本市場。台灣善合總經理葉晉良就說，「考量語言、距離，未來從台灣進軍中國、東南亞，比在日本更容易，因此選擇在台掛牌。」

亞洲藏壽司主辦券商元大證券一名主管說，在台灣掛牌成本更低，「同樣金額，在香港是港幣、在中國是人民幣。」且近年消費性連鎖通路股的本益比不錯，為了提升在台知名度，不同於其他外企以海外企業為掛牌主體，藏壽司母公司「Kura Corporation」已在東京證交所掛牌，以台灣子公司「亞洲藏壽司」在台掛牌，是要深耕台灣市場。

除去被併購而下櫃的日本中古車電商企業「F*AS」，現在台股上市櫃的日企僅大拓-KY、紅馬-KY兩家，資誠聯合會計師事務所審計服務會計師李運鞭指出，現在善友、藏壽司等日企正在籌備來台上市櫃，「這對我們來說是不錯的亮點，有助於行銷台灣資本市場。」形成群聚效應、吸引更多外企來台，讓台股更國際化。

但近期大拓、紅馬成交量不高。對此，嘉威聯合會計師事務所會計師張信閎提醒，日企要來台掛牌，除了語言、會計財報編列差異外，也要注意與日本相比，台灣投資者更重視公司是否有題材。除了穩健的財務數字之外，和投資者的溝通也很重要，特別是經營主體在海外的「KY」股，更要持續強化投資者信心，才能維持在資本市場的能見度。

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