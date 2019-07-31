親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

柯文哲要組台灣民眾黨 郭台銘陣營回應了

柯文哲組台灣民眾黨 「他」去年就神預言

中共的手愈捏愈緊 快不能呼吸！ 46％港人絕望 想移民台灣

2019-07-31 13:11今周刊

文 / 蔣宜婷

從6月9日百萬人上街遊行反對修訂《逃犯條例》開始，數10萬港人每周遊行，和政府抗爭。但也有不少港人選了另一條路，決心離開香港。其中，台灣是他們的優先選擇。

分享

7月21日，不少香港人一夜無眠。當晚，抗爭者在上環包圍「中央人民政府駐香港聯絡辦公室」（中聯辦），投擲雞蛋並向中國國徽潑墨，警方強硬鎮壓，射出55發催淚彈、24顆海綿彈和五枚橡膠子彈。同一時間，新界元朗的黑社會無差別襲擊市民，記者在直播中被擊倒在地，警察姍姍來遲，更被懷疑與黑社會勾結。

7月28日，大批抗爭者於西環、上環集會，警方頻繁使用催淚彈、橡膠子彈，並拘捕四十九名示威者，另有16人受傷送醫。

持續50多天的抗爭，逐漸加深了香港人對政府的不信任。在港島中環經營禪食料理餐廳的業主梁家裕，日前就在臉書貼出結束營業公告，指「黑警殘害市民」，香港不再安全、不再適合經商，未來決定專心經營台北西門町的分店。

對政府不信任 港人頻出走

7月27日下午，數十萬香港人參與的「光復元朗」行動如火如荼地進行。從6月9日百萬人上街反對修訂《逃犯條例》，到過去幾周的大型集會現場，梁家裕都親身支持。目前與妻子及小兒子定居台北的他，甚至在周日飛回香港聲援，周一再返台；但這一天，他人在距離香港數百公里外的台北接受採訪。

「其實我一直都不喜歡移民，香港是我出生的地方，為什麼不能在香港生活？但我是不是應該離開？為我的兒女找一個安全的地方⋯⋯。」 關掉營業2年、前陣子才續了租約的店面，對今年53歲、在香港過了大半輩子的梁家裕來說，不只艱難，還有些突然。

其實直至7月中，梁家裕都認為能為香港做更多事，除了開放餐廳供民眾打坐、辦心理諮商活動，他甚至考慮投入11月的區議員選舉。

「但遊戲規則已經改變了。我們相信民主可以制衡權力，現在行政機關卻改變很多遊戲規則，好像愈來愈大陸化，沒有了香港原本的法治⋯⋯，很多市民也不相信一國兩制了。」他解釋自己為何做出離開香港的痛苦決定。

不只梁家裕，許多絕望的港人也正尋求逃離的出口。記者與寰宇移民顧問台灣區總經理史佩欣訪談當天，她手上正同時服務五組確定移民台灣的家庭，與她3年來總共協助兩百多組香港人移民台灣相比，眼前的業務量實在高得驚人。

過去，寰宇移民每年在香港舉辦2、3次台灣投資移民講座，但6月以來，每周末都至少舉行2場，且場場額滿。

「6月的諮詢量多出了3到5倍，真的要移民的人，也超過一倍⋯⋯，不知道該開心還是不開心。」本身也是香港人的史佩欣，從沒見過故鄉這麼動盪，因為「抗爭時間表」已經排到8月底，每到假日，她便傳訊給香港的家人，要他們沒事別出門。

過去幾周，抗爭如水蔓延全城，遍及街道、大型商場、地鐵站、機場，深深影響一般民眾生活。據香港民意研究所調查，香港特首林鄭月娥支持度在六月底創下新低，67％民眾反對她續任。

早在6月初，由香港「學術自由學者聯盟」委託港大民意研究計畫，就《逃犯條例》進行的民調便指出，若港人會被引渡中國受審，46％受訪者表示打算移民；58％大學畢業及以上市民同意轉移家庭資產至海外。

30年來，香港經歷3波移民潮。第1波是1989年「六四」事件時；第2波是97年香港主權移交之前的兩年；最近1波則是2010年之後，湧入大量中國人炒房、搶民生物資，激化中港矛盾。

新一波移民潮 中產家庭多

史佩欣指出，高房價和高生活壓力一直是港人移民的主因。97年港人移民多選擇美國、加拿大；近年歐美移民政策緊縮，但台灣移民門檻相對低，只要投資600萬元新台幣開公司、3個月內能跑完流程，拿到居留證後，在台灣住11個月即可取得身分證，讓台灣成為港人移民首選。

除了不用坐「移民監」，台灣的語言、文化、氣候對香港人而言，都比歐美容易適應，也形成移民拉力。

雖然移民港人面貌多元，但史佩欣發現，6月以來申請的，多是考量下一代教育發展的中產家庭，他們不只考慮經濟因素，還包括政治情勢。

根據香港政府估算，近年香港移民人口每年約7000人；但台灣內政部移民署統計指出，16年開始，每年移民台灣的港人都超過千人。18年有1267名港澳人士定居台灣，比14年的697人增加近一倍。另外，來台求學、工作、依親、辦理投資移民居留台灣超過6個月的港人，從十年前的2400人，大幅增加至5000多人。

4月底，香港銅鑼灣書店前店長林榮基因擔憂《逃犯條例》通過後的人身安全，移居台灣；隨著反送中抗爭衝突激進化，相關人權團體亦表示，7月1日香港立法會大門遭砸開占領後，已陸續有30多名抗爭者來台尋求政治庇護。

「中共的手愈捏愈緊，已經快要不能呼吸。」從事政治工作的王小姐預計在今年與香港男友結婚，男友將依親來台，兩人已在淡水新市鎮尋覓住處。她解釋，男友博士畢業後，從事文資研究，他擔心留在香港，學術自由會受干預，2人才在去年做出重大決定。

過去，香港是華人世界最自由開放的地方，如今只剩台灣擁有相對健全的民主環境，不少港人也因此深受吸引。

「你們很多政論節目好像吵架，你說你的，我說我的。以前覺得很煩；但很奇怪，我去年來台灣裝潢時，晚上在民宿愈看愈有味道，原來這是民主喔！」梁家裕說。

訪談中，他一次也不敢看手機，擔心看了遊行直播，採訪便進行不下去。因為他的大兒子留在香港，選擇與最前線的市民站在一起。

梁家裕印象很深刻，當大兒子告訴他，他們並不怕死，怕的是無法改革這樣的香港。「剛開始我也覺得，不用這麼大衝突，但年輕人用自己的身體來犧牲。警察這麼爛、政府這麼爛，他們這幾年有一個感覺，我什麼都沒有，我生與死都沒有關係。」至今，確實已有5名年輕抗爭者以自殺表達訴求。人命消逝，也將前線抗爭者推向悲觀及更決絕的憤怒。

港人殷切心聲 盼守好台灣

香港媒體人、端傳媒前主編張潔平即撰文指出，香港反送中運動已來到臨界點，未來的劇本推展，很容易發展成「運動失控、香港管治失效、中共以某方式接手」。

曾為14年「佔中」運動領導人之一的張秀賢則認為，「每周其實都是新的臨界點。」無人能夠預料未來走向，也看不出抗爭會更激進，目前最大問題仍是港府如何回應。不過，港人的命運終究得交由港人自己面對，至於台灣能夠給予什麼協助？他無奈笑說，「守好台灣就好了。」

分享

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1180期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

台灣資安危機！6成網路攻擊來自中國 59萬筆文官資料外洩只是一角

2019-07-31 14:05

鴻海郭董、頂新魏家30年前抓住西進機運 老謝：現是台灣重大轉折時候

2019-07-31 13:08

詹宏志上郭董節目大談「政客關說」 大剌剌釋出這3個訊息

2019-05-29 09:58

看到爸爸開刀虛弱躺病床...阿滴誓言：老爸撐了40年的家 現在換我扛

2019-07-31 13:15

不是只有拉麵、壽司！日本老牌元氣集團來台搶「銀髮財」

2019-07-31 13:08

從競速溜冰國手到鴻海集團最年輕國際人資長：決定只是開始 堅持才是關鍵！

2019-07-31 09:33

月薪破9萬元 生活還是很苦！他犯3個致命錯誤 一家三口每天吃泡麵度日

2019-07-30 09:32

夠麻吉創辦人勇闖餐飲界 砸5700萬跨行開「便當店」為哪椿？

2019-07-29 09:02

一張「平民卡」竟刷600多萬！跟銀行談刷卡額度 有不為人知潛規則？

2019-07-26 10:59

永聯總座的霧中創新哲學：做對一件事的機率只有2％ 情願先碰到錯的98％

2019-07-25 10:20

素還真成為Netflix熱搜第一　看霹靂兄妹如何打造「東方版迪士尼」

2019-07-24 12:42

曾砲打民進黨、不願加政黨 為何林飛帆選在2020前夕跳進政治火坑？

2019-07-24 12:40

台灣最大買主、年砸5千萬買茶！2位科技新貴棄高薪 轉當頂級茶收藏大戶

2019-07-24 12:37

一斤101萬的茶竟然在台灣 新竹小山城如何靠「東方美人茶」成千萬富翁村？

2019-07-24 12:36

8年資產翻50倍！年輕警官靠3招股債賺錢秘技 30歲就財富自由

2019-07-24 10:02

賠售200萬 學區宅不再是抗跌保證？ 專家：這裡的房子更讓房東叫苦連天

2019-07-23 09:58

挺台挺到被中國盯上 年僅38歲的布拉格市長為何成了北京的頭痛人物？

2019-07-22 09:34

老闆收入是你的1400倍、花9秒賺到你的年薪 大企業員工其實好心酸？

2019-07-19 10:11

近5年營收成長逾70% 昔日的新竹貨運如何從傳統物流絕地大反攻？

2019-07-18 11:10

台灣分析師上海遭逮》楊世光扯服貿害的 真相是這家公司「根本違法」

2019-07-17 12:48

連舒淇、蔡明忠都收服！看一個只有國中學歷的南投囡仔如何翻身？

2019-07-17 12:45

「這裡錢不值錢 命也不值錢」台灣南漂博弈移工 百萬年薪背後血淚代價

2019-07-17 12:43

台商資金大舉回流 台股可望持續站上萬點？老謝：這三種類股受青睞

2019-07-17 12:39

靠投資買房、環遊世界！她自創好老公、低價銅板選股法 年年獲利20％

2019-07-17 10:38

把一手好牌打到盡輸 三個關鍵讓郭台銘在黨內初選跌大跤

2019-07-16 09:37

拒絕惡房東！張淑晶再化名「租屋Jakie」 5大坑殺手法揭密

2019-07-15 11:09

一張醫療險都買不到 保險公司為何拒絕做「他們」的生意？

2019-07-15 10:55

郭董的政策支票零到六歲國家養 多繳稅你要不要？

2019-07-11 11:49

曾在上海慘賠1億、被馬國代理商背叛 日出茶太熬出頭 連菲國第一夫人都來加盟

2019-07-10 12:42

旅行百國、美經濟大師來台震驚：小巷子、滿街機車...薪資停滯 台灣30年都沒變

2019-07-10 12:40

靠13字口訣賺飽大波段／跟著上校軍官股神 用4步驟逮底部飆股

2019-07-10 12:39

愛吃臭豆腐、學李小龍打拳！德國醫學博士迷上中醫 棄高薪來台定居12年

2019-07-10 12:37

黎智英、何韻詩爭相為港奔走 一份中國文件洩出：加快對港澳施行「社會信用」制度

2019-07-10 10:40

台灣是美中貿易戰的最大受害者 美經濟學權威科文：美國根本不在意小國的死活

2019-07-09 10:58

從3萬元開始 「職場小美工」靠投資台股獲利超過千萬

2019-07-08 11:02

拒絕再看川普臉色》中國強力發展半導體 台灣業者誰受惠？誰受害？

2019-07-05 14:54

末日博士與比特幣信仰者的戰爭：一場信與不信者都該瞭解的加密貨幣思辨

2019-07-04 12:41

玫瑰少年獲獎 蔡依林步步奠定「同志天后」地位

2019-07-03 15:40

曾讓股市名人「海哥」受重傷！走過3年低潮 生技股透出曙光

2019-07-03 13:47
看更多

熱門文章

指考志願怎麼填？熱門科系最低錄取分數大公開

2019-07-24 14:40

一張「平民卡」竟刷600多萬！跟銀行談刷卡額度 有不為人知潛規則？

2019-07-26 10:59

月薪破9萬元 生活還是很苦！他犯3個致命錯誤 一家三口每天吃泡麵度日

2019-07-30 09:32

8年資產翻50倍！年輕警官靠3招股債賺錢秘技 30歲就財富自由

2019-07-24 10:02

韓國瑜的「蔡衍明矛盾」 切割如自殺 不切郭董難和解

2019-07-25 08:45

回媽媽的國家念書 他成為三國搶著要的人才！

2019-07-29 14:58

中共的手愈捏愈緊 快不能呼吸！ 46％港人絕望 想移民台灣

2019-07-31 13:11

味全魏家兄弟心結浮上台面 味全龍由誰埋單？

2019-07-25 15:09

攜壽司郎賣珍奶一次開500據點 砸億元、做對色卡還引發離職潮

2019-07-26 09:03

未來荔枝、龍眼可能有錢也買不到 農民怎麼和老天爺拆招？

2019-07-24 13:10

從競速溜冰國手到鴻海集團最年輕國際人資長：決定只是開始 堅持才是關鍵！

2019-07-31 09:33

看到爸爸開刀虛弱躺病床...阿滴誓言：老爸撐了40年的家 現在換我扛

2019-07-31 13:15

隱身峇里島火山旁的台灣之光 全球小丑魚價格他說了算

2019-07-29 15:14

新光三越經營權風暴 23天驚魂記

2019-07-25 15:07

蘇起幫洗紅帽子 目標讓美國不打韓國瑜

2019-07-25 08:45

下半年大爆發的5G潛力股

2019-07-25 12:08

夠麻吉創辦人勇闖餐飲界 砸5700萬跨行開「便當店」為哪椿？

2019-07-29 09:02

台股斜槓賺錢術 左手抱股息！右手抓快錢！

2019-07-26 10:47

賠售200萬 學區宅不再是抗跌保證？ 專家：這裡的房子更讓房東叫苦連天

2019-07-23 09:58

買台積電不如買5G

2019-07-25 11:41

曾砲打民進黨、不願加政黨 為何林飛帆選在2020前夕跳進政治火坑？

2019-07-24 12:40

私菸薰下國安局長 國安體系面臨整頓

2019-07-25 08:43

一斤101萬的茶竟然在台灣 新竹小山城如何靠「東方美人茶」成千萬富翁村？

2019-07-24 12:36

還討厭香菜嗎？美國研究：它不只排毒 還能抗癲癇

2019-07-29 12:41

台灣最大買主、年砸5千萬買茶！2位科技新貴棄高薪 轉當頂級茶收藏大戶

2019-07-24 12:37

鴻海郭董、頂新魏家30年前抓住西進機運 老謝：現是台灣重大轉折時候

2019-07-31 13:08

大家都愛配息基金 眉角多！怎看怎挑才賺

2019-07-26 10:47

安成藥「快閃下櫃」 三大疑點有夠懸

2019-07-25 15:06

半導體設備廠接到大禮

2019-07-25 13:22

素還真成為Netflix熱搜第一　看霹靂兄妹如何打造「東方版迪士尼」

2019-07-24 12:42

要跟越光米、北海道薯條三兄弟說掰掰？氣候變遷讓日本特產也變了

2019-07-24 14:32

林飛帆一腳踏進政治漩渦 從街頭底層到民進黨「高層」的距離

2019-07-25 15:09

最熱科技題材！基地台6年成長30倍 5G商機首部曲搶灘實戰

2019-07-26 09:09

謝金河：好公司輕鬆填息的訊號

2019-07-25 12:44

韓營就怕市政天災人禍摧毀總統之路

2019-07-25 08:46

甚麼股票Q3看漲？

2019-07-25 11:39

【編輯室報告】韓國瑜會質變國民黨嗎？

2019-07-25 09:00

大同案爆違規中資落跑 恐成反洗錢評鑑最大絆腳石

2019-07-25 08:44

高中女孩靠閱讀練英文 多益965分免修大學英文

2019-07-19 08:55

台灣「神童」林昀儒 擊敗中國球王勇奪桌球冠軍

2019-07-22 12:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top