中共的手愈捏愈緊 快不能呼吸！ 46％港人絕望 想移民台灣

文 / 蔣宜婷

從6月9日百萬人上街遊行反對修訂《逃犯條例》開始，數10萬港人每周遊行，和政府抗爭。但也有不少港人選了另一條路，決心離開香港。其中，台灣是他們的優先選擇。

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7月21日，不少香港人一夜無眠。當晚，抗爭者在上環包圍「中央人民政府駐香港聯絡辦公室」（中聯辦），投擲雞蛋並向中國國徽潑墨，警方強硬鎮壓，射出55發催淚彈、24顆海綿彈和五枚橡膠子彈。同一時間，新界元朗的黑社會無差別襲擊市民，記者在直播中被擊倒在地，警察姍姍來遲，更被懷疑與黑社會勾結。

7月28日，大批抗爭者於西環、上環集會，警方頻繁使用催淚彈、橡膠子彈，並拘捕四十九名示威者，另有16人受傷送醫。

持續50多天的抗爭，逐漸加深了香港人對政府的不信任。在港島中環經營禪食料理餐廳的業主梁家裕，日前就在臉書貼出結束營業公告，指「黑警殘害市民」，香港不再安全、不再適合經商，未來決定專心經營台北西門町的分店。

對政府不信任 港人頻出走

7月27日下午，數十萬香港人參與的「光復元朗」行動如火如荼地進行。從6月9日百萬人上街反對修訂《逃犯條例》，到過去幾周的大型集會現場，梁家裕都親身支持。目前與妻子及小兒子定居台北的他，甚至在周日飛回香港聲援，周一再返台；但這一天，他人在距離香港數百公里外的台北接受採訪。

「其實我一直都不喜歡移民，香港是我出生的地方，為什麼不能在香港生活？但我是不是應該離開？為我的兒女找一個安全的地方⋯⋯。」 關掉營業2年、前陣子才續了租約的店面，對今年53歲、在香港過了大半輩子的梁家裕來說，不只艱難，還有些突然。

其實直至7月中，梁家裕都認為能為香港做更多事，除了開放餐廳供民眾打坐、辦心理諮商活動，他甚至考慮投入11月的區議員選舉。

「但遊戲規則已經改變了。我們相信民主可以制衡權力，現在行政機關卻改變很多遊戲規則，好像愈來愈大陸化，沒有了香港原本的法治⋯⋯，很多市民也不相信一國兩制了。」他解釋自己為何做出離開香港的痛苦決定。

不只梁家裕，許多絕望的港人也正尋求逃離的出口。記者與寰宇移民顧問台灣區總經理史佩欣訪談當天，她手上正同時服務五組確定移民台灣的家庭，與她3年來總共協助兩百多組香港人移民台灣相比，眼前的業務量實在高得驚人。

過去，寰宇移民每年在香港舉辦2、3次台灣投資移民講座，但6月以來，每周末都至少舉行2場，且場場額滿。

「6月的諮詢量多出了3到5倍，真的要移民的人，也超過一倍⋯⋯，不知道該開心還是不開心。」本身也是香港人的史佩欣，從沒見過故鄉這麼動盪，因為「抗爭時間表」已經排到8月底，每到假日，她便傳訊給香港的家人，要他們沒事別出門。

過去幾周，抗爭如水蔓延全城，遍及街道、大型商場、地鐵站、機場，深深影響一般民眾生活。據香港民意研究所調查，香港特首林鄭月娥支持度在六月底創下新低，67％民眾反對她續任。

早在6月初，由香港「學術自由學者聯盟」委託港大民意研究計畫，就《逃犯條例》進行的民調便指出，若港人會被引渡中國受審，46％受訪者表示打算移民；58％大學畢業及以上市民同意轉移家庭資產至海外。

30年來，香港經歷3波移民潮。第1波是1989年「六四」事件時；第2波是97年香港主權移交之前的兩年；最近1波則是2010年之後，湧入大量中國人炒房、搶民生物資，激化中港矛盾。

新一波移民潮 中產家庭多

史佩欣指出，高房價和高生活壓力一直是港人移民的主因。97年港人移民多選擇美國、加拿大；近年歐美移民政策緊縮，但台灣移民門檻相對低，只要投資600萬元新台幣開公司、3個月內能跑完流程，拿到居留證後，在台灣住11個月即可取得身分證，讓台灣成為港人移民首選。

除了不用坐「移民監」，台灣的語言、文化、氣候對香港人而言，都比歐美容易適應，也形成移民拉力。

雖然移民港人面貌多元，但史佩欣發現，6月以來申請的，多是考量下一代教育發展的中產家庭，他們不只考慮經濟因素，還包括政治情勢。

根據香港政府估算，近年香港移民人口每年約7000人；但台灣內政部移民署統計指出，16年開始，每年移民台灣的港人都超過千人。18年有1267名港澳人士定居台灣，比14年的697人增加近一倍。另外，來台求學、工作、依親、辦理投資移民居留台灣超過6個月的港人，從十年前的2400人，大幅增加至5000多人。

4月底，香港銅鑼灣書店前店長林榮基因擔憂《逃犯條例》通過後的人身安全，移居台灣；隨著反送中抗爭衝突激進化，相關人權團體亦表示，7月1日香港立法會大門遭砸開占領後，已陸續有30多名抗爭者來台尋求政治庇護。

「中共的手愈捏愈緊，已經快要不能呼吸。」從事政治工作的王小姐預計在今年與香港男友結婚，男友將依親來台，兩人已在淡水新市鎮尋覓住處。她解釋，男友博士畢業後，從事文資研究，他擔心留在香港，學術自由會受干預，2人才在去年做出重大決定。

過去，香港是華人世界最自由開放的地方，如今只剩台灣擁有相對健全的民主環境，不少港人也因此深受吸引。

「你們很多政論節目好像吵架，你說你的，我說我的。以前覺得很煩；但很奇怪，我去年來台灣裝潢時，晚上在民宿愈看愈有味道，原來這是民主喔！」梁家裕說。

訪談中，他一次也不敢看手機，擔心看了遊行直播，採訪便進行不下去。因為他的大兒子留在香港，選擇與最前線的市民站在一起。

梁家裕印象很深刻，當大兒子告訴他，他們並不怕死，怕的是無法改革這樣的香港。「剛開始我也覺得，不用這麼大衝突，但年輕人用自己的身體來犧牲。警察這麼爛、政府這麼爛，他們這幾年有一個感覺，我什麼都沒有，我生與死都沒有關係。」至今，確實已有5名年輕抗爭者以自殺表達訴求。人命消逝，也將前線抗爭者推向悲觀及更決絕的憤怒。

港人殷切心聲 盼守好台灣

香港媒體人、端傳媒前主編張潔平即撰文指出，香港反送中運動已來到臨界點，未來的劇本推展，很容易發展成「運動失控、香港管治失效、中共以某方式接手」。

曾為14年「佔中」運動領導人之一的張秀賢則認為，「每周其實都是新的臨界點。」無人能夠預料未來走向，也看不出抗爭會更激進，目前最大問題仍是港府如何回應。不過，港人的命運終究得交由港人自己面對，至於台灣能夠給予什麼協助？他無奈笑說，「守好台灣就好了。」

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