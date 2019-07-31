看到爸爸開刀虛弱躺病床...阿滴誓言：老爸撐了40年的家 現在換我扛

【撰文 王炘珏】

「我的父親是一個正正當當的人。」阿滴（本名都省瑞）坐挺了身子，用認真的語氣這麼說。

分享 facebook 阿滴是台灣知名YouTuber，他所經營的YouTube頻道《阿滴英文》訂閱數已突破兩百萬人，是全台灣擁有最多粉絲的知識型網紅。

原本在補習班教英文的他，從利用周末犧牲休息時間拍影片，到後來擁有百萬訂閱數，還發行英語教學月刊，有一個身影，一直引領著他向前走。

阿滴說父親並不特別，就是傳統家庭中的長子，一肩扛起了所有家計。「我在父親身上，看到的就是責任感。」

原來阿滴的父親出身單親家庭，有姊姊和弟弟。身為長子的滴爸，國中的時候半工半讀，還要照顧弟弟。阿滴說父親曾經送過報紙，也在餐廳打過工，從小就必須照顧所有人，即使超出自己的能力，也認為是自己的責任。

從父親身上複製過來的，是責任感

專科畢業的滴爸，在阿滴出生的那年創業，在妹妹出生時買了房子，不到四十歲就「五子登科」達陣。

「爸爸做的是紡織貿易，國中的時候常跟著爸爸去工廠。」阿滴父親從事的紡織貿易業，本來是不需要一直跑紡織廠的，但因為父親很照顧那些合作工廠，不僅會幫忙出貨，弄錯了什麼東西，也會幫忙解決。

他印象最深的，是從窗戶縫中，看到父親扛著一大捆布料的身影，「他搬到後來，連醫生都說不能再搬了。」那一大捆布料，象徵的是責任，那一幕影像從那時，就種進年少的阿滴心頭。

他形容自己小時候其實很皮，捉弄同學被老師發現不承認，或是偷阿嬤的錢去買遊戲王卡；雖然托福考119分接近滿分（120分），不過，除了英文之外，其他科目都很爛。「但我一旦找到想做的，就會全力以赴、負責到底。」他現在是公司的負責人，猶如父親當年，擔著自己的團隊，經營英語教學事業，並把妹妹帶在身邊一起做。對此，滴爸曾在影片中表示，兩個孩子，是他這輩子做過最好的投資。

然而，和許多家庭一樣，父親不是個會表達自我情緒的人，遇到問題和壓力的時候，也都選擇自己扛。「我覺得這點我也很像，有問題習慣獨自解決。」他皺了皺眉頭。

兒女海外讀書，滴爸滿足願望

阿滴坦言，其實他知道，父親帶著他跑紡織廠是希望自己能接班，直到他開始拍影片。「大概兩年前吧，他大概知道這孩子不會回來了。」他說父親看到他經營英語教學頻道還算順利，默默地放棄讓孩子接班的念頭。

然而，阿滴兄妹能靠英語教學走出一條路，也是來自父親的苦心栽培。

那時滴爸經營的貿易公司上了軌道，環境比較充裕，希望賺到的錢可以放在兒女的教育身上。他看重英語的競爭力，於是將阿滴與妹妹送去新加坡的親戚家讀書。「那時我才小2，滴妹只有幼兒園中班耶！」阿滴激動地說。

「大姑姑是斯巴達教育的走向，把我所有的玩具都沒收。」阿滴說，他只記得扮黑臉的姑姑很嚴肅的跟他說：「你是來念書考試的。」儘管如此，回想那段時間，阿滴卻充滿快樂的記憶。

原來前兩年，爸媽幾乎每3個月就飛來一次，每次來，都帶好多玩具、禮物來看他們兄妹，必定帶著他們玩好的、吃好的。阿滴說，「當時有名的飯店都被我們住過了。我們還會開許願的清單，寄信給爸爸。」

阿滴說，父親還會在夜市，打國際電話過來，只為了問他想要哪一隻寶可夢的模型。「雖然人在新加坡，但155隻寶可夢模型我都有，都是爸爸在台灣買給我的。」他語帶驕傲地說。

1年4次的親子會，比不上一家團聚的日子。有一次阿滴下課，他如常地走去公車站。沒想到在車站看到一個熟悉的背影。「父親說要給我一個驚喜，騎著腳踏車載我回家。」他說，那個當下是滿感動的。

赴新加坡6年後，他與妹妹回國。一開始先就讀美國學校，但為了日後能在台灣升學，高2才轉進一般高中就讀，等於他在剩下的一年時間，需要補完所有的進度。偏偏就是那個時候，因為全球金融海嘯，父親生意大受影響。巨變的環境壓力，讓近距離相處的父子關係不但沒有更親近，反而更緊張。

其實，父親的關愛依然默默存在。幾年前，父親偶然拿出一本厚厚的剪貼簿，上頭貼滿如何治療皮膚的報導和資料。原來阿滴患有異位性皮膚炎，在高中時非常嚴重，父親竟然默默地在網路上研究如何醫治，「真的很可惜，那時對父親有些誤解。」他才知道，父親雖然都沒說，但心裡仍是惦記著自己。

感謝慈父栽培，誓言守護家人

阿滴的父親曾在海軍陸戰隊服役，他總是強悍地扛起一切。但不久前，老爸卻倒下了。那時阿滴與滴妹正在美國拍攝，突然接到電話，說父親住院了。

「我爸住院3天了，刀都開完了。」聽叔叔說，父親因高血壓影響到心臟，不舒服3、4個月，但他什麼都沒說，阿滴氣父親總是一個人承擔。「但是看到父親虛弱地躺在病床上，話就吞回去了。」他停頓了一下，接著說，「這也讓我們更警覺父母的年紀。」

父親今年56歲，已經準備退休，阿滴回想起父親這輩子扛了40年的家，所做的決定都是為了家人。而自己目前做事的原動力，都還是從自己出發，他有所領悟地對父親說，「現在，應該讓我來照顧你們了。」

阿滴說，他規畫買的第一棟房子，就是要給爸媽與阿嬤同住。當年父親肩上的那一大捆布，不知不覺地，已經扛在阿滴肩上了。

分享 facebook

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1180期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE