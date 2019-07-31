從競速溜冰國手到鴻海集團最年輕國際人資長：決定只是開始 堅持才是關鍵！

【文．黃亞琪】

她敢直接對鴻海集團創辦人郭台銘說：我不要跳升太多級。只因十年晉升九次，幾乎年年晉升名單都有她；她也是鴻海集團最年輕的國際人資長，40歲不到的薛雅齡怎麼辦到的？

圖/薛雅齡提供 分享 facebook

坐在我面前，長髮飄逸、素顏的臉上帶點雀斑，一點都無法讓人聯想到，在7月23日前，她還是管轄鴻海集團，橫跨中國、越南、印度和台北等國超越上百萬員工、帶領300多名人資的第一把交椅。她是薛雅齡，40歲不到，鴻海集團最年輕的前國際人資長。

她上任時，不過32歲，過去整個集團能坐上這個位置的人大多超過50歲。當時是7個協理一同視訊面試她，其他人選都比她大上10歲以上，抱著初生之犢不畏虎的膽識，薛雅齡心想：「老闆敢叫我接，那我有什麼不敢的；機會只有一次，下次在哪裡也不知道，」一走，就這麼走了十年路。

她敢直接跟創辦人郭台銘說：「不要跳太多級」，因為十年晉升九次，對於習慣一步一腳印的薛雅齡來說，太快了！你能想像這發生在講求績效的鴻海？讚揚往上爬的中國職場嗎？

鴻海印度建廠週年活動，其中一組活動以雙胞胎員工自行表演。（照片提供：薛雅齡） 分享 facebook

回到2015年的夏天。從2008年進入鴻海的薛雅齡，因為表現優勢不斷往上爬。

終於爬到了集團人才選拔的平台上，直接向當時總裁郭台銘及各單位高階主管報告。頭一回要在「三軍統帥」郭台銘面前表現自己的她，帶著既期待又緊張的心情準備著。她將寶貴20分鐘的正式報告，變成一場個人行銷的「專題演講」，別忘了，她那時可不是剛出社會的新鮮人，已是一線主管了。

上台當天，她是一路唱著江蕙的台語歌走上台，光這一唱就令人震「耳」，因為不一樣，成功吸引低頭正在看報告的郭台銘，將眼鏡拿下來，頭抬了起來，全程聽完薛雅齡的報告，還跟她互動問答，從原本的20分鐘整整延長為一小時。

就在當晚，薛雅齡收到郭台銘親手寫下的評語：「A.非常合適（進行）與人員的溝通與人力資源；B.有激情、有方法去顛覆過去人資的作業策略；C.有三創（創新、創意、創業）的精神，可以培育成為一個優秀的培育人才重要幹部；D.有能力去創立選育用留才的創新制度。（見照片）」在各項評價標準上，像是內部三向評價（內部評選標準）中：「用對位置」、「用對個性」和「用對產業」等等項目中，勾選處，都是最前面選項。

此為鴻海集團創辦人郭台銘對薛雅齡內部晉升破格選拔、親手寫下的評語。（記者翻拍） 分享 facebook

對薛雅齡來說，這無疑是一場無價的經驗和精神上最大的鼓勵，但她認為自己應該持續在人力資源上堅持並持續學習，也願意承擔，但爬得太快對她而言，欲速則不達。「更重要的是一份榮譽感吧！」她淡淡地說。

她的淡然跟曾經是溜冰國手的經歷或許有關吧，運動員日復一日不妥協的精神，早已經植入於她體內的DNA中。「她平均一天僅睡4小時左右，」薛雅齡的一位下屬描述。這樣的習慣早在國小加入體育班時就養成了。

「小三到國三，整整七年，」薛雅齡回憶，每天早上六點晨訓、下午兩點到五點又練，吃過晚飯後，六點到八點半再練，「興趣是一回事，加入校隊訓練又是另一回事，」她自剖。

在公務人員家庭長大的她，父母沒有限制她的天賦，也沒逼她做出選擇，但個性直爽的薛雅齡不想讓人家認為：學體育就是四肢發達、頭腦不靈光，八點半回家後則繼續補上白天的課程，每次考試總維持在前十名。

同時還能在區運得到三百公尺短跑溜冰選手第三名，退役時，參加泛太平洋錦標賽獲得二金一銀佳績，「不能唱國歌，只能放國旗歌，看著國旗緩緩上升，是一種榮譽感，辛苦了那麼久，最後還是哭了，心情……」她難得低頭不語。

沒想過放棄嗎？「最苦的不是練習，是下雨不溜冰也要進行體能訓練，還在雨中；問我不愛美嗎？根本沒有時間，出國比賽一個半月，學業要追回來都來不及。練習摔倒時，腿都受傷見骨；溜冰重視大腿力量，不要練成像大象就好，」一段聽起來戲謔的回憶，但背後卻滿是辛酸與辛苦交織而成的力量。

放棄都是曾經一閃而過的念頭，團隊得獎了，念頭早拋在腦後。「持續做一件事，內心的毅力與堅持是一定的，」她以一位演奏家好朋友為例，一天也要練習5、6小時以上，如果狀況不好就不能專注，「運動員也是一樣，比賽當天不好那就是沒有了，」放在工作上，她就像個鐵娘子般：撕不斷的韌性支撐出最大的彈性。

這樣的運動精神帶在身上是一輩子的，雙子座A型的薛雅齡不管在讀書、當溜冰國手比賽，都是一個逼死自己，自己出題目給自己的人。她放棄保送，決定準備聯考，爾後考上國立商職，一路從屏東商業技術學院二專、推甄二技、到彰師大人資所，「當時全班只有我一個人搭火車到高雄火車站補習，然後再回屏東，」她自言自語地說：「也不知道當時怎麼挺過來的。」

「競速溜冰，就是與時間競爭；逆境中快速站起，回復原來狀態，」這是她在治軍嚴格的鴻海十年生存之道，她要跟集團中人的拼博、要跟來自各國的人才一較高下；而母親從小給予的一本書籍《小王子》是她信念的基樁：「怎麼去實現這個夢想！」這是她浮現腦中最直覺的一句話。

「真正重要的事物，用肉眼是看不見的。只有用心，才能看得清楚。每個人都有自己的星星，但其中的含意就因人而異。」書中的體會化成了真實的行動，成了面對外在挑戰的力量，也是往正面去看，用解決問題的高度看競爭。

我問她到目前為止最後悔的事情是什麼？「我在很多轉折時，做決定前會問自己：會不會後悔？蠻容易有答案的。選擇每條路都有不同風景。」今年7月23日，她又做了人生一個最重要的決定：離開十年的鴻海。

「我常說：一個十年，十個一年。十個一年，每年都在做同樣的事，沒有改變；前者是跨出舒適圈。逼自己做沒做過的事，每次只要有0.01的不一樣就夠了，這是態度問題。」這是她十年畢其功於一役的心得。

日常忙於人資之事，她在內部首建「學無限」平台，形同賽馬制，用非物質方式方式激勵出榮譽、成長和授權，讓年輕人出頭。「用網絡式的聯繫打破金字塔般的管理架構，」她說話淡淡地、有一份從容，但卻總用行動打破桎梏，如同她將十年經驗累積而成的寶典「用人資味」。

「不斷重複做一樣的事情，卻期待有不同結果的人，肯定是個瘋子。」出自物理學家愛因斯坦之語；但人不真的那麼「瘋」上一回，還真不過癮，而薛雅齡的下個「瘋旅行」才剛開始。

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