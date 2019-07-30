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月薪破9萬元 生活還是很苦！他犯3個致命錯誤 一家三口每天吃泡麵度日

2019-07-30 09:32今周刊

【文．許雅綿】

為什麼錢賺的很多，還是覺得自己很窮？日前有位人夫在知名的網路論壇上分享，自己不用負擔房貸，月薪9.2萬元，年薪也破110萬元，但一家三口卻仍過著苦日子，直言「現在每月吃土過日，只能吃白粥肉鬆或泡麵度日」，引發網友熱烈討論。

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而這名人夫也不避諱的列出每個月的支出明細（如下表），結果發現住在母親名下的房子，不用負擔房貸的他，月支出細項竟然多到嚇人。

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觀察這名人夫的月支出細項，其中光是個人信用貸款就借了兩筆，而手機費夫妻兩人每月也各1000元，目前育有1女尚未上幼稚園，光是一家三口的保費更高達1.2萬元，另加上家用金、汽車、機車保養和保險費用等，全部總計下來每月總支出高達79602元。

也就是說，月薪9.2萬元的他，扣掉每月的支出，能活用的費用僅剩下12398元，讓他直嘆：「沒想到年收入百萬的我，依然每月負債累累，想去看電影錢還要克制一下…」。

根據行政院主計總處最新發布的5月薪資統計，台灣全體受僱員工經常性薪資平均為4.18萬元，這名人夫月薪9.2萬元，已經整整比台灣多數上班族高出了5萬多元，為什麼日子還會過得那麼苦？

仔細探究，會發現這名人夫在理財消費上，犯了以下3個致命的錯誤。

第一、落入「先享受，後付款」陷阱

從這名人夫的月支出細項中，最大筆的支出就是每個月7000元和18,000元的個人信貸，用途為生孩子借款（含生產費、月子中心），以及連2年的出國費用各約30萬元。光是這2筆的貸款，就占了他月薪的3分之1，相當驚人。

而從連續申請2筆個人信貸的行為來看，可以判斷這名人夫平時可能沒有「儲蓄」觀念，且也很明顯的犯了「先享受，後付款」的錯誤消費觀念。

因習慣先享受後付款的花費方式，很容易讓人不自覺累積龐大的債務，再加上申請個人信貸利率並不低，約6%到7%左右，若加上手續費的話，總費用率落在1%到20%不等，以這名人夫的月支出明細來看，要還這2筆貸款並不輕鬆。

公勝財顧財務顧問洪玉玲就建議，這名人夫可以先做負債的整合，目前人夫住在媽媽名下的房子，若媽媽許可的話，可以考慮拿房子貸款，最低貸款利率不到2%，可先拿這筆錢還清高貸款利率的個人信貸，以降低債務的負擔。

洪玉玲說，現在的分期付款，勢必會造成未來的負擔，所以消費之前一定要「量力而為」，而最好的做法，是設定存錢目標，待存到一筆錢之後，再進行消費。

第二、分不清是「需要」還是「想要」

理財最重要的一點，就是學會「如何花錢」。除了信用貸款之外，觀察這名人夫第二大的支出就是「車子相關費用」，公司停車位、臨時停車費用、油資、車貸、汽車用預存等金額加總，每個月要負擔車子2萬多元的費用。

這部分，洪玉玲表示，這名人夫可以試著調整車子的花費，例如公司停車位2500元和油資6000元，可以考慮以搭大眾交通運輸工具的方式取代，每個月至少可以省下一半的費用。

再來，夫妻兩人手機費用各1000元也是可以調整的，目前很多電信資費月繳199元到499元，且網路吃到飽，妻子在家中的話，不一定需要那麼高的資費，且也能使用家中的網路，若調整兩人資費的話，手機費用同樣可以省下快一半的費用。

「高薪資所得的人，很容易產生高支出的行為，因為無法分辨是『想要』還是『需要』，」洪玉玲觀察，很多的高薪族是不會設定消費目標的，往往拿到一筆獎金或是薪水，看到想要的、想買的，就馬上消費。

她建議，花錢之前，可以先思考是「想要」還是「需要」，因日常生活中省下小錢累積下來，也是一筆可觀的數字。

例如若該位人夫改搭大眾運輸工具，保守估計每個月省下3000元的話，一年就可省下了3.6萬元，而手機資費若省下500元，一年也可省下6000元，加總下來，一年就可多出4.2萬元。

第三、　保費支出高於年收入十分之一

家中的經濟支柱，家庭責任重大，是最需要保障的一員，但觀察人夫的保費4000元，妻子和小孩的保費也同樣高達4000元。

一般而言，適當的保費支出應該是年收入的十分之一，以該名人夫的年收入110萬來看，家庭保費應該以不超過11萬元較為適當，但一家三口光是一年的保費就高達14.4萬元。

此外，較高的保費比重應該放在主要的經濟支柱上，即人夫身上，以此原則來看的話，建議可以重新檢視家庭的保險保障需求，並可適度調整一下小孩和妻子的保費比重。

若是按照上述建議調整的話，每個月最少也能省下1萬到2萬元，至於省下的錢該怎麼運用？

洪玉玲說，從家庭理財來看，人夫要做的不只是收支管理，重要的是要設定理財目標，以及未來想過什麼樣的生活，例如每年想旅遊一次，就可以每個月固定存下幾千元的旅遊基金，累積下來就是一筆可動用的費用，就可避免申請個人信貸。

而若怕錢不小心花掉的話，可以將收入分成A、B、C等3個帳戶，A帳戶存年度必要支出（例如保費、稅金等），B帳戶放生活費用，而剩下來的錢放C帳戶，並作為緊急預備金和理財之用。

養成好的理財觀念和消費習慣，消費前多想幾秒，且記得量力而為，相信每個月做消費習慣的微調，該名人夫也有機會擺脫「高薪窮族」。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

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