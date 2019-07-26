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一張「平民卡」竟刷600多萬！跟銀行談刷卡額度 有不為人知潛規則？

2019-07-26 10:59今周刊

【撰文：許雅綿】

日前爆發國安局私菸風暴，其中負責購買私菸的國安局官員，月薪7萬多元，竟可用堪稱「平民卡」的家樂福悠遊聯名卡，刷600多萬元購買菸品，讓人瞠目結舌。

圖片來源：達志
圖片來源：達志
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根據金管會銀行局指出，該名國安局官員是使用「預繳」的方式〈非外傳的溢繳〉，來調高刷卡額度，也就是預先將600多萬元款項，匯到個人帳戶中，用這樣的方式，刷卡時才獲得銀行授權通過。

然而，不少民眾好奇，到底信用卡額度該如何調高，是否有調高額度的技巧，以及不為人知的潛規則？

信用卡額度能調多高？

最多月收入的22倍！

一般而言，信用卡屬於無擔保的債務，銀行會以個人的信用狀況、收入、財力證明綜合評估，並核定一個信用額度〈俗稱的刷卡額度，信用卡最高可使用的限額〉，又叫做永久信用額度。

Money101金融比較平台總經理周純如表示，只要刷卡消費累積總額超過永久信用額度，銀行就不會讓該筆交易授權成功，以利做好風險控管。

不過，若碰到旅遊、結婚或是其他臨時資金需求，例如出國旅遊可能「失心瘋」把卡刷爆，或是臨時有個高單價的商品想刷卡購買，可以向銀行申請「臨時調高刷卡(信用)額度」。

若想要臨時調高額度，持卡人透過網路銀行、進線客服或是銀行官網都能申請，並提供當下的收入狀況、需要調高多少額度以及資金目的，大約1至2天就能收到銀行核定與否的通知。

依照「金融機構辦理現金卡業務」規定，銀行調高持卡人可動用額度時，核給的永久信用額度，應該要與申請人的還款能力相當，而且可動用額度不得超過申請人近一年平均月收入〈除了月薪，股利所得或是租金等都含括在收入範圍內〉的22倍。

但，國安局私菸風暴中月薪7萬多元的官員，卻可以調高刷卡額度到600多萬元，是他月薪的92倍！「你知道嗎，銀行這些限制，都只適用於『一般人』…」一名銀行行員私下透露。

想調高臨時刷卡額度

銀行看財力也看「交情」？

從實務上來看，要臨時調高刷卡額度，一般都要附上財力證明，再由發卡銀行參考持有人過往的消費紀錄、信用狀況，以及他行的持卡額度，來決定最後可給予的最高額度上限。

一般上班族頂多只能調高到月收入的22倍，有能耐拿到600多萬元的刷卡額度，「只有勢力較大的政府官員，或是信用良好的銀行企金客戶等VVIP〈very very important person〉，要透過銀行高層才有可能，」銀行行員透露。

至於除了和銀行關係密切的高資產客戶之外，刷卡額度不足，但想要一次大幅度的調高刷卡額度，除了「預繳」之外，還有一種作法，就是透過「溢繳」的方式，來拉高刷卡額度。

也就是，先預先溢付消費的金額給銀行，在銀行確保沒有債權風險狀況下，且刷卡目的合理，還款沒有太大問題，就會同意讓持卡人順利完成交易，值得留意的是，溢繳有「洗錢」的潛在風險，異常溢繳款項是洗錢態樣的一種。

根據銀行公會公布的「辦理信用卡業務機構防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本」中指出，若發生「客戶無正當理由且與其身分、收入明顯不相當，突然同一營業日累計溢繳且領取〈將溢繳的金額以現金方式領回〉新臺幣50萬元（含等值外幣）以上金額者，」銀行應特別留意，且若發生有疑似洗錢，自交易日起10個營業日內，要向法務部調查局辦理申報。

所以照理來說，政府積極推動洗錢防制，銀行對於持卡人溢繳部分，通常會特別謹慎，包括財力、信用以及刷卡目的等都會仔細詢問，要取得高額的刷卡額度，並非一般民眾、上班族可辦得到。

此次國安官員月薪7萬多元，透過預繳方式，取得高達600多萬元的刷卡額度，有銀行高層私下透露，從銀行風險角度來看，警察和軍人並不是銀行最好的客戶，若是老師或是高層官員等，拿到600多萬元的額度合理性較高，只能說這次事件，真的是特例中的「特例」。

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