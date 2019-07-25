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永聯總座的霧中創新哲學：做對一件事的機率只有2％ 情願先碰到錯的98％

2019-07-25 10:20今周刊

【文．何佩珊】

走著非傳統的道路，永聯物流開發董事總經理張建泰口中的創新，在外人看來有些天真。但張建泰形容，創新就像在霧中走路，漸漸地，他們會發展出更多的能力，然後在不起眼的地方找到屬於自己的機會。

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在台灣的物流倉儲產業裡，永聯物流開發堪稱是一個異類，連永聯物流開發董事總經理張建泰都稱自家公司是「變形種」。但那些外人看來天真且特立獨行的行徑，正是永聯作為一個產業新兵的生存之道。

走到今天，永聯邁入公司成立的第6個年頭，客戶名單攤開來，從國際知名品牌H&M、雅詩蘭黛，到知名電商平台蝦皮、新創公司Boxful、早餐吃麥片都被他給收服。而過去那些過去張建泰聽來刺耳的批評，如今都成了他眼中的驕傲。

明亮、寬闊、整潔的空間，還有時尚的設計，從踏進永聯物流共和國園區的第一眼，就可以明顯感受到與傳統物流倉儲的不同。但一直以來，永聯特立獨行的作法，並非天生反骨。張建泰說道：「每個人都比你提早30年阿，那你幹嘛做一樣的事情？」身為市場後進者要想殺出一條血路，勢必得找出不同的角度。

他舉例，以規模來說，「之前大家都小，你就做大的。」所以張建泰找上資金實力雄厚的國泰集團支持，喊出5年投資300億元的目標。其中單單是瑞芳物流共和國園區的占地就達15萬坪；又或者，當多數人在意的是短期回報率，張建泰就從長期報酬作思考。而當在其他人聚焦在如何做最有效人力調度時，他則是開始研究導入機器人和自動化設備。

「不代表每個東西都有答案，但我們願意嘗試，這樣才有創新。」他說。

但這也意味著，永聯必須得當「第一個」，而第一往往代表高風險。說到這，張建泰展現出「雖千萬人吾往矣」慷慨激昂的氣魄，表示既然要推動新東西，「你自己不願意吞子彈，誰願意吞？」

一名與張建泰相識多年的友人表示：「他不是我見過最天真的人，卻是我見過意志力與熱情最強的人。」

當然，你真要說他太冒險，張建泰也不是那麼同意。「對的事情就沒有風險。」他指各地的違規倉庫和工廠，只要打一通1999就可以檢舉，「偏差的事情才是風險。」他說。

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當然，張建泰不是先知，沒有預測未來的能力，什麼才是對的路，他當然也沒有百分之百的把握。「You try（你只能試）」他說，就算跌倒也沒什麼大不了的：「每個錯誤都有學到經驗，這樣就不是一個cost（成本）。」而且他這麼問：「一個東西對的機率只有2％，所以有98％不對，你要先就碰到這2個，還是先碰到98個？」

答案是，在達成一百分之前，他寧可先走錯98步：「如果前面2個被我們撞到是對的，我們會愈做愈恐怖，因為不知道那98個出問題在哪。」反過來，當你知道如何避免犯下那98個錯誤，路可以愈走愈穩健。在這樣的認知下，那些可能踩到的坑洞，也就變得不那麼可怕了。

他也這麼對永聯的團隊說：「我們只能push（推動）自己往前走，不能怕人家copy（模仿）我們，copy就代表我們做對了。」更重要的是，別人或許可以踩著永聯的肩膀，直接找到百分之二的正確答案，卻不會知道98個地雷在哪裡。而且作為創新者，他相信永聯可以在別人追上之前，再加速拉開領先差距。

其實創新在他看來，就好像是在霧中走路一樣。雖然有方向，也看得到前方，卻不是絕對清楚。走著走著，「你會自己增加不同功能。」他解釋，之前看清楚是用眼睛看，眼睛看得到的才是真的，看不到的是假的，可是在霧中走路，眼睛功能縮小了，會開始發展用聽的、用聞的，去感覺周邊風險。

畢竟未來有太多的未知數，他認為在霧中前進，其實是很好的訓練。而且經過這樣的訓練，「我們可以做好多東西是別人不敢做的。」而且還未必會付出更高的風險代價。

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其實台灣的物流產業在張建泰看來也確實像一團迷霧，但與其說是因為這個產業太複雜難懂，他認為真正的挑戰其實來自太少人花心思去了解、剖析這個產業。也正因為永聯是個新來的門外漢，沒有被既有的框架束縛，才會一路上不停去問那些別人看來很傻的「為什麼」，然後找出還沒有得到解答的問題。而這些無法被解答的問題，就是永聯的機會。

「我們可以從不起眼的東西找到著力點。」他認為這讓同仁體認到自己有改變的能力，而不必然只能屈服於現況。張建泰說：「我們在這裡做對的一件事情，可能是在這家公司創造了希望。」

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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