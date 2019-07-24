素還真成為Netflix熱搜第一 看霹靂兄妹如何打造「東方版迪士尼」

【文／今周刊 陳亭均】

「一口說出千古事，十指弄成百萬兵」是布袋戲的野台傳統，然而作為一家上櫃公司，需要更現代化的營運思惟。

霹靂即將從董事長黃強華手中，傳給五代傳人黃亮勛、黃政嘉兄妹，他們心裡已畫好了未來發展的藍圖。

霹靂國際多媒體董事長黃強華常自比三國梟雄曹操，他清楚，亂世拚的就是實力，不進則退；沒有野心，企業就沒了頑強生存的本錢。

五年前霹靂上櫃，這家公司就開始朝著黃強華夢想中的「東方迪士尼」目標高歌猛進，黃強華的一對兒女黃亮勛、黃政嘉更逐漸接下老爸的野望，一步步準備讓「布袋戲」和這家公司換面轉骨，打造他們的「霹靂宇宙」。

今年霹靂在影視產業界又投下一顆震撼彈，耗資2.5億元打造的劇集《霹靂英雄戰紀之刀說異數》，首次與國際影音串流平台Netflix合作，從7月12日開始，同時在超過一百九十國上映。而且，《刀說異數》甫上架，就衝上了Netflix熱搜榜榜首，繼2016年、17年於日本走紅的《東離劍遊紀》系列之後，「霹靂」繼續在「世界盃」敲響了鼓鑼。

現任霹靂副總經理的黃亮勛及品牌總監的黃政嘉，是促成霹靂走向世界的重要推手。他們雙雙坐在董事長室的沙發上，後頭擺了一尊《刀說異數》裡的素還真紫衣戲偶，戲偶睜著長睫毛的眼睛，像在盯著這家企業的未來兩位接班人。

「和Netflix合作，有我們的目的，現在還不確定能不能達到，但這就是個起頭。」媒體常用「台灣之光」來形容這個勇闖世界、結盟國際平台的「布袋戲公司」，但黃亮勛顯然沒有被沖昏腦袋。他清楚，商業市場的邏輯總是禍福相倚，霹靂這家1992年成立的公司，必須衝刺，更必須逐漸調整公司體質，讓它成為真正的「現代化企業」，適應當代影視市場的環境。

「Netflix布局全球市場的主要策略，就是要在各地推出『在地化內容』，他們和我們合作的目的，就是想獲取更多台灣用戶。」黃亮勛說，「但對我們來說，我們想要藉著Netflix將內容推向全世界。」「在地化」、「全球化」二者在《刀說異數》的例子中並不衝突，霹靂前兩年藉著《東離劍遊紀》開拓了日本市場，《刀說異數》如今放眼更大的國際，將經典劇集泡到新藍海裡試水溫，劇集因此可能觸及Netflix遍及全球的客戶，為霹靂開發新粉絲。

不過，將霹靂的內容推向國際市場，只是黃家和Netflix合作的第一個目的。對黃亮勛、黃政嘉來說，和Netflix合作像是「外功」，如何改造公司體質，將組織邏輯打造成現代企業的模式，更是他們未來永續經營的「內功修行」。

「我們與Netflix在正式合作之前，溝通了一年左右。我們遇到了一個難題，就是Netflix從來沒買過一個『毫無數據』的片子。嚴格來說，單就點擊率來講，霹靂的數據不夠亮眼，比起其他真人劇，會有落差。」黃政嘉說，雖然最後Netflix看中「在地內容」選擇與霹靂合作，但這道難題，已經透露出霹靂的經營思惟有重新改造的必要。

長期以來，霹靂確實維持著穩定的營收，13年至18年年複合成長率達到3％；然而布袋戲市場雖有基本盤，在影視音產業中卻是相對小眾。「劇集發行」在霹靂總營收占比超過五成，但DVD租售、超商販賣劇集的通路方式，已受到影音平台、數位網路多元的挑戰。

更何況網路時代盜版猖獗，霹靂今年上半年營收3.1億元，年減8.8％。財務長郭宗霖坦言，台灣市場的劇集收入飽受線上盜版影響。所以霹靂如何能在老店地基上，創造永續發展的商業模式？

賠1.9億領悟：分眾要明確

黃亮勛心裡其實早有一套「企業現代化」的藍圖，關鍵字就是「分眾」！

15年，黃亮勛在霹靂初試啼聲，就慘跌一大跤。當年霹靂推出3D偶動漫電影《奇人密碼：古羅布之謎》，強打賀歲檔，耗資3.5億元，全台票房僅2000萬元，最後公司慘賠1.9億元。黃亮勛被霹靂粉絲戲稱為敗家「太子」。

「我們當時其實有好的方向和初衷。」黃亮勛說，當年他是編劇團隊的一員，一開始，《奇人密碼》鎖定「小朋友市場」，「就是希望分眾，小孩要看得懂，詩詞要拿掉，類型不應該是武俠打殺，定位為奇幻冒險故事。」然而，最後「執行過程不上不下……，原本布袋戲的粉絲來看電影，當然會覺得故事怎麼那麼『低幼』。」

分眾不明確，找不到目標觀眾，「那是致命的。」黃亮勛冷靜地說，「分眾必須精準！」這是跌跤以後的覺悟。

霹靂擁有自己的王國，內容完全是一條龍製作，掌握上下游技術，一年可產出約八千分鐘的影視作品。霹靂還設有IP授權部門，跨足遊戲、音樂產業；設有智財部門、專業人員、維權人員保護其創作。

分享 facebook

打造線上線下會員生態圈

也就是說，霹靂必須直面消費者，消費者群眾面目各異，如果只是一股腦兒餵同一種商品，褒貶效益都很難說，認清楚目標客戶，準確投放適合的產品，是這家公司要更上一層樓的重要關鍵。

跌一次跤，學一次乖，後來霹靂在《東離劍遊紀》取得成功，就是因為「目標很明確，就是要打到動漫族群。」黃政嘉說，「主要面對18到25歲的觀眾群，我們知道，很多原本看霹靂布袋戲的人，他們根本不會看《東離》，從內容開發到宣傳，都必須做出區隔。」

「我們未來會以會員核心來思考，線上官網有會員，線下實體零售店、主題店也有會員，一定要能統整會員的『數據』，整合資源到後台，建立『霹靂會員生態圈』。」黃亮勛認為，在收視渠道多元化的現下，「如果經營離消費者愈來愈遠，那就是比較不好的！」

「我每次都會講，『霹靂』有兩個概念：一是霹靂的故事，二是布袋戲的演繹形式。以前大家會放在一起看，但未來可以慢慢把『霹靂』和『布袋戲』分開。霹靂的IP是長篇玄幻武俠的IP，過去習慣以長篇連續劇呈現出來，一開始有好處……。但，現在面臨成長的限制了。」

他們沒打算放掉「布袋戲」，但黃亮勛野心更大，「我們的潛力不只如此。遊戲、漫畫、真人劇都是未來方向。」

黃亮勛、黃政嘉在公司治理上，也已開始規畫組織改造的計畫，黃亮勛說：「我爸爸在經營手段上，有時候比較急，比較在意『小團隊』的角度；但現在公司有一定規模了，我們可能要更有組織，從公司化的角度來思考營運。」

黃政嘉很快地補充：「過去公司小，大家都很緊密，都是團隊夥伴，董事長一聲令下就好，確實也一直有成效；但現在需要策略，董事長在策略上有遠見，我們則要知道如何在組織角度上有效率地落實。」傳統的「霹靂」，在兩兄妹手上，默默地試著蛻變升級。

「我們還在想新的精神標語！」黃政嘉笑說：「目前大致上是『不斷演繹，不斷演進！』」就像父親黃強華的叛逆性格，「霹靂」不進則退，這是黃家的基因，要讓「東方迪士尼」這個大夢成為現實。

沙發後面的素還真，今年也30有1歲了，它還是低眉垂首地杵在那兒。如何不失原味，又開闢時代，它應該也等著看，看看自己可不可能變成另外一隻「米老鼠」。

分享 facebook

更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1179期)。

你可能感興趣》

「這裡錢不值錢，命也不值錢」台灣南漂博弈移工，百萬年薪背後的血淚代價

壓力大買珍奶；心裡悶就喝酒！小確幸的真相：貪吃背後，是悲傷的貧窮

有洋蔥！兩個癌末病人臨死前的心願清單：「老婆，我愛妳！」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】