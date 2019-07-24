台灣最大買主、年砸5千萬買茶！2位科技新貴棄高薪 轉當頂級茶收藏大戶

【撰文／今周刊 黃亞琪】

從寧靜的台3線往北走進城市，從蜿蜒的山路邁進觀光客多到不行的台北永康街。如果說台3線是東方美人茶產地一級戰區，平均100公尺可看見一家茶行、茶園；那麼永康街除了芒果冰外，最多的也是茶。在隔壁巷弄麗水街，隱身一家店面，招牌上寫著大大的「東方美人茶」五個楷體字，店名「大自在空間」則小小地落在一旁，創辦人是兩位原本從事科技業、35歲不到就想「退休」，對茶葉可說是門外漢的鄧啟民和徐友富。

「他幫助茶農很多。」走在桃竹苗東方美人茶園，從資深茶人姜肇宣、今年特等獎得主楊瑞隆，到桃園龍潭青農廖俊融，不約而同如此形容，也顯現出大自在空間一年花費約5000萬元買下東方美人茶的大手筆，是台灣最大買家，而且一收藏就是10年。行家透露，想找東方美人上等好茶一定要認識他，如日盛金控前董事長陳國和、知名茶行王德傳，都是他的客戶；遑論還有遠從日本、韓國和中國上門的找茶者。

起點：從零切入「軟」產業

一個月花20天，勤跑農家搏感情

同是1973年次的兩人，在當兵時建立起革命情感，徐友富就讀台北科技大學（前身為台北工專）機械工程系、鄧啟民是交通大學管理科學研究所高材生，一出社會乘搭著台灣科技業起飛的經濟紅利，30歲出頭就累積上億身家。生命的無常，改變他們的日常，「家人癌症驟逝，決定往『軟』一點的產業發展。」兩人異口同聲說。相較在快閃記憶體世界分秒間決定價格廝殺的高壓，兩個人決定從原鄉新竹最知名的東方美人茶為再出發的起點。

原本想調整人生步伐所做的改變，卻發現並非是一條好走的路，兩個門外漢要打進這個小圈子，並不容易。

不懂茶，只好從買茶開始，10年前投入這個產業時，他們的想法很簡單也長遠：就是買好茶。奇貨可居，買的就是一種未來性，至少有一棟四層樓、近兩百坪透天厝專門用來存茶，「已不夠放，最近要換地方。」鄧啟民說。

前幾年花錢繳學費，直到2013年是轉捩點。「前三年，我也不懂。」徐友富說得直白，當時他喝到也是特等獎常勝軍楊瑞隆製作的茶，一飲驚人，留在味覺記憶中的這杯茶，「自此轉入優等茶行列。」他回憶。現在，他們收購的茶從特等到最後的一花都有。

那時候，徐友富一個月平均20天以上往農家跑，他清楚與農人相處，就跟照顧茶樹一樣，要靠時間來交陪的。有次陪著茶農熬夜製茶，半夜開車回台北，因為太累了，一不小心撞倒在路旁，要不是安全氣囊擋住，差點連命都丟了；何況早上叫人去拖車時，一動就起火爆炸。

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拓荒：陌生拜訪做起

自費參展被撤櫃，砸重本被笑冤大頭

如今，哪個茶農兒子怎樣？家中小狗發生什麼事情？徐友富比誰都清楚。在台北木柵經營茶行的勝水號負責人呂學宜說，像茶農生日，徐友富一定會帶蛋糕上山或準備豬腳麵線，跟茶農搏感情，「不然每年好的東美比賽得獎茶這麼少，大家都要搶，茶農要賣給誰呢？」

一個打前鋒、一個當後衛。主攻外貿市場的鄧啟民挑戰在於「重新學」。為了將台灣第一名的茶外銷到中國去，鄧啟民發揮過去在中國跑市場開荒牛的精神，從一線的北上廣到二、三線城市的蘇州、青島等地，他採取沿路掃街陌生拜訪方式，卻招來白眼說：「東方美人茶，女人的茶，人就走了……。」

鄧啟民坦言：「剛開始很不能適應，茶不是必需品，很難很快被買單，跟賣快閃記憶體不同；（價格）愈降愈沒人買，出發點不同。」早已是事業有成的老闆，自費參加上海、北京的展覽會，半路卻被撤櫃，讓他哭笑不得。

砸重本買茶的手筆，也有人笑他們是冤大頭，但幾年下來，揶揄聲音少了許多。現在徐友富已不是當初那個什麼都不懂的門外漢，而是聞喝之間就能判別出茶的年度，十年畢其功於一役。

7月15日上午11點9分，桃園龜山區農會三樓會議室，由桃園市農業局長郭承泉揭曉「2019年全國東方美人茶特等獎」得主，正是編號388號的林雨暘。「徐大哥昨天聞香氣、喝茶湯時，就說『我跟你打賭，暗碼編號83和388號是林雨暘老師的茶。』」跟著林雨暘學製茶的學生周倩說。

現在徐友富不單只買茶，甚至跨入生產，開始有自耕地，也跟茶農合作，做自己的茶，今年新竹賽還得到頭一。為了讓東方美人茶產業精緻化，他打破壁壘分明局勢，請老師傅教小青農。

徐友富說服新竹峨眉的製茶高手楊瑞隆，教授青農廖俊融焙茶。「就是希望有好的茶菁，加上好的製茶技術，精益求精。」因為長年照料茶園和用手觸摸茶葉反覆進行製茶工序，滿手留下深黃色厚繭，現年34歲的廖俊融說。

出擊：推動產業精緻化

請老師傅教小青農，組品茶師軍團

「做好一件事，就要地毯式去了解。我們收和賣比賽茶，但三公克（一泡茶的量）也賣，就是為了讓大家懂茶；買茶是讓農民無後顧之憂，我們來賣，各司其職。」其中，他們也想出請茶農職人在茶罐上簽名字，讓「茶品成為藝術品」更具收藏價值。

原先位於新竹縣竹北市光明十街133號的房子，沒招牌、沒店面，依舊有人上門買茶，而今在台北麗水街有自己的品牌店。即使到了午夜12點，只見陳升號專營店二代劉杰鳴、台北市茶藝促進會理事長游錦松等人魚貫而入，店內此起彼落討論著茶葉外觀、茶湯顏色的熱烈，與店外的安靜成鮮明對比。

為了打出品牌，攻進世界舞台，大自在空間還訓練一批30歲不到的品茶師軍團，其中不乏國外留學、在藝廊工作的碩士等高學歷年輕人。待了5、6年的店長張紘慈，已經是一位具有證照的品茶師，沖泡茶湯間架式十足。

此外，製茶期間凌晨3點，她還南下新竹茶廠學製茶，晚睡早起是她的「暑假生活」。就如10年前，她的老闆打基樁般，只有懂茶才能真正在泡茶、品茶間享受到滋味，也體會到辛苦留下的香味；同時為茶農打開下一道門：透過品茶分享，讓更多人認識東方美人茶。

例如，他們曾辦一場每人約18000元的品茶會，當場請來茶界大師呂禮臻等人，打開頭等二好茶，直接滿足參與者的味蕾，說一堆不如嘗一口，參與者有藏家、品茗家，也有新進者。加厚同溫層外，並吸引更多年輕人加入喝茶行列。

大手筆投入，難免引來有炒作質疑。「但別忘了技術也在進步中。精緻化非炒作！」四海茶莊老闆張文銓觀察。

到底大自在空間是農人，還是炒作的商人？這個圈子總有人議論，但不可否認的是，他們是藏家。「我們不急，研究了十年，就是要把每個點串起來，形成線，變成面。把台灣第一名的茶賣到全世界。」他倆對東方美人茶的熱中與投入，早已將紛沓而來的雜音拋在後頭，留下的如同入喉瞬間的韻味，飄散在空氣中……。

大自在空間

成立：2013年

創辦人：鄧啟民（右）、徐友富（左）

資本額：200萬元

業務：以東方美人茶批發零售和推廣為主；產製銷一條龍，

於今年新竹賽還獲得頭等一的殊榮

產製銷一條龍搖身藏家3心法

心法1：親近土地，從懂茶學起。

心法2：先買比賽茶，聚焦品牌形象。

心法3：訓練品評茶年輕軍團，打世界盃。

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