親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

吳宗憲走私菸刷卡額度要調高到645萬 只有2個可能

一斤101萬的茶竟然在台灣 新竹小山城如何靠「東方美人茶」成千萬富翁村？

2019-07-24 12:36今周刊

【文／今周刊編輯團隊】

百萬冠軍 茶湯一口逾500元

這杯琥珀色的東方美人茶湯，是2005年新竹縣優良茶比賽中，

由峨眉鄉茶農徐耀良的東方美人茶獲得唯一的特等獎，

旋即以1斤101萬元被標下，創下史無前例的紀錄，

亦揭開全球最貴新茶競賽興盛扉頁的開端……

7月21日，周日上午9點不到，新竹縣峨眉鄉農會3樓會議室，一年一度東方美人茶夏茶決賽現場，農委會茶業改良場副場長、也是主審的邱垂豐等三位專家，正聚精會神地品評從1334杯茶湯中勝出的最後12杯。

分享

就在評審品評、漱茶聲此起彼落，茶湯杯挪前挪後間，誕生出排名第4到第10名的頭等獎；另5盤茶盤則被挪到後排桌上，再次進行比對，先產生兩名頭等三得主。

接著在3杯茶湯中，評審出頭等二、頭等一與令人期待的特等獎。在評審們聞香、審外觀、觀茶底來回間，一個多小時過去了，剩下的前三名，3位專家討論熱烈，可見勝負就在伯仲間，也顯現出競爭的激烈性。

畢竟口口皆黃金。翻開去年特等獎價格，1斤達52萬元，若以一泡3公克計算，約2600元，相當於黃金牌價2公克價格（以7月22日牌價計算）。

轉回現場。峨眉鄉農會總幹事郭素玉唱名著茶盤暗碼，比對著桌上電腦。就在11點39分，當「楊隆茶園」四個字念出後，旋即鼓掌聲不斷。該茶園負責人楊瑞隆就站在封鎖線後桌邊，他擁著大舅子的一雙兒女，尚未回神就被簇擁到台前拍照、受訪。

這是他第四度奪冠。問及心情，他表情淡然地說：「沒什麼啦！」趁眾人不注意時，突然輕聲說：「得冠軍的心情還不錯，一不小心就得到了！」原本安靜的空間充斥著眾人笑聲。這個「不小心」，可是下足了整整64天的工夫，才獲得的殊榮。

回到5月6日採摘作業開始那天，問及茶園管理祕訣，楊瑞隆的回答很妙：「讓小綠葉蟬自己來喜歡你。」簡單說，就是投其所好，在茶園間施放由黃豆粉、魚骨粉等自行調配的有機肥，讓成就東方美人茶的小綠葉蟬回歸到最舒服的狀態。聽起來雲淡風清，但肥料祕方和調配，可是楊瑞隆花了二十載歲月換來的心血結晶。

在採收工人的成本上，他不手軟。楊瑞隆深諳：「著涎的茶葉不採就會掉，原本可能是特等的茶菁就不見了……。」採收分成兩階段，他先請厲害的採茶師傅採收漂亮的茶菁，粗的放在後面採收；接著去蕪存菁，再從漂亮茶菁中將粗的去掉，剩下就是最頂級的佼佼者，整個採茶歷程宛如選秀的開端。

「一個月光成本就逼近100萬元。」楊瑞隆有著一套自己的系統化管理。像這次特等獎茶樣，採自5月23日與5月31日兩天，來自七、八分地的同塊茶園，這塊地約可採收30斤的茶菁。

分享

只見他拿出記錄本，上面密密麻麻記載著每天多少人上工、有幾斤採收量等。在5月23日，他就寫著：有20人採收，細的有9斤8兩、中細的有1斤13兩。從2009年到今年，他整整記錄了厚厚21本。

冠軍修煉》

歷經兄弟鬩牆、癌母過世 激出比賽茶價翻五倍爆發力

苦過來的楊瑞隆，清楚採茶有多累，除了一天約1500元工資外，採收技術好的工人還給獎金，最多曾包過五萬元紅包，若全勤一個月另發獎金2000至3000元。

分享

本文為精采摘要，更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1179期)。

你可能也會感興趣》

年收入2千萬還是哭窮...真實故事告訴你：為什麼醫師很少是有錢人

第一次聯考數學30分...柯文哲的媽媽這樣教出3個博士生

「這裡錢不值錢，命也不值錢」台灣南漂博弈移工，百萬年薪背後的血淚代價

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

曾砲打民進黨、不願加政黨　為何林飛帆選在2020前夕跳進政治火坑？

2019-07-24 12:40

台灣最大買主、年砸5千萬買茶！2位科技新貴棄高薪 轉當頂級茶收藏大戶

2019-07-24 12:37

8年資產翻50倍！年輕警官靠3招股債賺錢秘技 30歲就財富自由

2019-07-24 10:02

素還真成為Netflix熱搜第一　看霹靂兄妹如何打造「東方版迪士尼」

2019-07-24 12:42

詹宏志上郭董節目大談「政客關說」 大剌剌釋出這3個訊息

2019-05-29 09:58

賠售200萬 學區宅不再是抗跌保證？ 專家：這裡的房子更讓房東叫苦連天

2019-07-23 09:58

挺台挺到被中國盯上 年僅38歲的布拉格市長為何成了北京的頭痛人物？

2019-07-22 09:34

老闆收入是你的1400倍、花9秒賺到你的年薪 大企業員工其實好心酸？

2019-07-19 10:11

近5年營收成長逾70% 昔日的新竹貨運如何從傳統物流絕地大反攻？

2019-07-18 11:10

台灣分析師上海遭逮》楊世光扯服貿害的 真相是這家公司「根本違法」

2019-07-17 12:48

連舒淇、蔡明忠都收服！看一個只有國中學歷的南投囡仔如何翻身？

2019-07-17 12:45

「這裡錢不值錢 命也不值錢」台灣南漂博弈移工 百萬年薪背後血淚代價

2019-07-17 12:43

台商資金大舉回流 台股可望持續站上萬點？老謝：這三種類股受青睞

2019-07-17 12:39

靠投資買房、環遊世界！她自創好老公、低價銅板選股法 年年獲利20％

2019-07-17 10:38

把一手好牌打到盡輸 三個關鍵讓郭台銘在黨內初選跌大跤

2019-07-16 09:37

拒絕惡房東！張淑晶再化名「租屋Jakie」 5大坑殺手法揭密

2019-07-15 11:09

一張醫療險都買不到 保險公司為何拒絕做「他們」的生意？

2019-07-15 10:55

郭董的政策支票零到六歲國家養 多繳稅你要不要？

2019-07-11 11:49

曾在上海慘賠1億、被馬國代理商背叛 日出茶太熬出頭 連菲國第一夫人都來加盟

2019-07-10 12:42

旅行百國、美經濟大師來台震驚：小巷子、滿街機車...薪資停滯 台灣30年都沒變

2019-07-10 12:40

靠13字口訣賺飽大波段／跟著上校軍官股神 用4步驟逮底部飆股

2019-07-10 12:39

愛吃臭豆腐、學李小龍打拳！德國醫學博士迷上中醫 棄高薪來台定居12年

2019-07-10 12:37

黎智英、何韻詩爭相為港奔走 一份中國文件洩出：加快對港澳施行「社會信用」制度

2019-07-10 10:40

台灣是美中貿易戰的最大受害者 美經濟學權威科文：美國根本不在意小國的死活

2019-07-09 10:58

從3萬元開始 「職場小美工」靠投資台股獲利超過千萬

2019-07-08 11:02

拒絕再看川普臉色》中國強力發展半導體 台灣業者誰受惠？誰受害？

2019-07-05 14:54

末日博士與比特幣信仰者的戰爭：一場信與不信者都該瞭解的加密貨幣思辨

2019-07-04 12:41

玫瑰少年獲獎 蔡依林步步奠定「同志天后」地位

2019-07-03 15:40

曾讓股市名人「海哥」受重傷！走過3年低潮 生技股透出曙光

2019-07-03 13:47

把電商平台當電玩在打 桃園小工廠僅用20位員工就將快艇賣向25國

2019-07-03 13:47

大到不能倒！ 金管會公布5家系統性銀行...讓銀行喊苦的新制上路

2019-07-03 13:44

轉戰立委再奪金曲 林昶佐在生死間悟出這代人的使命

2019-07-03 13:43

27年前神預言！李光耀：50年後，你以爲中國會讓香港有別於廣東嗎？

2019-07-03 10:58

他曾是郭台銘最大競爭對手 Katerra執行長：貿易戰為台灣帶來獨特機會

2019-07-02 11:14

唸唱茄子蛋、大秀布袋戲偶？韓、郭、朱恐怕都沒搞清楚年輕人要什麼

2019-07-01 12:27

韓流為何席捲全台？重量級美國媒體：找到「中國網軍」操盤社群的證據

2019-06-28 12:10

台灣窮小子 如何翻身成為中國汽車熱壓模具大王？

2019-06-27 11:06

放餌、陷阱、算計 G20不只川習暗鬥 各國大咖也游走牟利

2019-06-26 13:21

股東會掌聲如雷 嚴陳莉蓮布下3棋局讓裕隆集團脫胎換骨

2019-06-26 13:21
看更多

熱門文章

專訪柯文哲：「我怨恨小英 韓市長讀的書只夠做北農董事長」

2019-07-17 16:32

高中女孩靠閱讀練英文 多益965分免修大學英文

2019-07-19 08:55

台灣分析師上海遭逮》楊世光扯服貿害的 真相是這家公司「根本違法」

2019-07-17 12:48

8年資產翻50倍！年輕警官靠3招股債賺錢秘技 30歲就財富自由

2019-07-24 10:02

把一手好牌打到盡輸 三個關鍵讓郭台銘在黨內初選跌大跤

2019-07-16 09:37

挺台挺到被中國盯上 年僅38歲的布拉格市長為何成了北京的頭痛人物？

2019-07-22 09:34

4年內漲9次！鬍鬚張走出漲價風波 賣「智慧滷肉飯」盤算

2019-07-19 09:30

賠售200萬 學區宅不再是抗跌保證？ 專家：這裡的房子更讓房東叫苦連天

2019-07-23 09:58

指考志願怎麼填？熱門科系最低錄取分數大公開

2019-07-24 14:40

韓國瑜封神後：韓粉興奮 綠營高興 連柯P都鬆口考慮參選

2019-07-17 16:32

「這裡錢不值錢 命也不值錢」台灣南漂博弈移工 百萬年薪背後血淚代價

2019-07-17 12:43

台灣「神童」林昀儒 擊敗中國球王勇奪桌球冠軍

2019-07-22 12:48

台商資金大舉回流 台股可望持續站上萬點？老謝：這三種類股受青睞

2019-07-17 12:39

老闆收入是你的1400倍、花9秒賺到你的年薪 大企業員工其實好心酸？

2019-07-19 10:11

鋪鋪路、清清下水道 韓市長想選總統政績得加把勁

2019-07-17 16:32

這三大慘業要小心了

2019-07-18 11:55

高雄7成建案他賣的！要客戶少賺十億、提議「自殺佣金」大膽賣房

2019-07-19 09:19

為什麼罹患阿茲海默症的女性超過男性？一切都是基因

2019-07-23 11:09

找下半年生技潛力股

2019-07-18 11:48

電子業恐斷鏈？日韓貿易戰解惑三問答

2019-07-19 09:15

首富郭台銘喊課富人稅「養小孩」 富人不挺

2019-07-17 16:32

狼蹤再現！中國伺服器國家隊 藏身新北市第一高樓

2019-07-15 09:35

近5年營收成長逾70% 昔日的新竹貨運如何從傳統物流絕地大反攻？

2019-07-18 11:10

34歲退休不夢幻？ 理財專家談早早退休的5個缺點

2019-07-16 07:38

用好英文追夢！技職生考上政大外交 立志成為外交人員

2019-07-19 08:55

拒絕惡房東！張淑晶再化名「租屋Jakie」 5大坑殺手法揭密

2019-07-15 11:09

連舒淇、蔡明忠都收服！看一個只有國中學歷的南投囡仔如何翻身？

2019-07-17 12:45

曾砲打民進黨、不願加政黨　為何林飛帆選在2020前夕跳進政治火坑？

2019-07-24 12:40

靠投資買房、環遊世界！她自創好老公、低價銅板選股法 年年獲利20％

2019-07-17 10:38

集20種樂器於一身 令人過目不忘的「混血」鋼琴！

2019-07-17 11:37

5G PCB潛力股要發動了

2019-07-18 11:49

百年軍事景點──原日本海軍鳳山無線電信所

2019-07-16 11:10

全球熱錢派對不停歇 資金流向高收益 新興市場

2019-07-19 11:30

辜仲諒引入毒品法庭 要為台灣「解毒」仍有阻礙

2019-07-17 16:32

台灣最大買主、年砸5千萬買茶！2位科技新貴棄高薪 轉當頂級茶收藏大戶

2019-07-24 12:37

大江生醫董事長林詠翔：公司就算沒有錢 但我有的是任性！

2019-07-18 13:57

美股狂牛 台股追不追？

2019-07-18 11:47

萬一還能買嗎? 價值投資選股 高檔不怕買貴

2019-07-19 11:30

盡其所能阻止新品提前曝光 外媒揭露蘋果代工廠裡的攻防戰

2019-07-22 12:42

謝金河：台股的質變與量變

2019-07-18 11:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top