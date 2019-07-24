一斤101萬的茶竟然在台灣 新竹小山城如何靠「東方美人茶」成千萬富翁村？

【文／今周刊編輯團隊】

百萬冠軍 茶湯一口逾500元

這杯琥珀色的東方美人茶湯，是2005年新竹縣優良茶比賽中，

由峨眉鄉茶農徐耀良的東方美人茶獲得唯一的特等獎，

旋即以1斤101萬元被標下，創下史無前例的紀錄，

亦揭開全球最貴新茶競賽興盛扉頁的開端……

7月21日，周日上午9點不到，新竹縣峨眉鄉農會3樓會議室，一年一度東方美人茶夏茶決賽現場，農委會茶業改良場副場長、也是主審的邱垂豐等三位專家，正聚精會神地品評從1334杯茶湯中勝出的最後12杯。

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就在評審品評、漱茶聲此起彼落，茶湯杯挪前挪後間，誕生出排名第4到第10名的頭等獎；另5盤茶盤則被挪到後排桌上，再次進行比對，先產生兩名頭等三得主。

接著在3杯茶湯中，評審出頭等二、頭等一與令人期待的特等獎。在評審們聞香、審外觀、觀茶底來回間，一個多小時過去了，剩下的前三名，3位專家討論熱烈，可見勝負就在伯仲間，也顯現出競爭的激烈性。

畢竟口口皆黃金。翻開去年特等獎價格，1斤達52萬元，若以一泡3公克計算，約2600元，相當於黃金牌價2公克價格（以7月22日牌價計算）。

轉回現場。峨眉鄉農會總幹事郭素玉唱名著茶盤暗碼，比對著桌上電腦。就在11點39分，當「楊隆茶園」四個字念出後，旋即鼓掌聲不斷。該茶園負責人楊瑞隆就站在封鎖線後桌邊，他擁著大舅子的一雙兒女，尚未回神就被簇擁到台前拍照、受訪。

這是他第四度奪冠。問及心情，他表情淡然地說：「沒什麼啦！」趁眾人不注意時，突然輕聲說：「得冠軍的心情還不錯，一不小心就得到了！」原本安靜的空間充斥著眾人笑聲。這個「不小心」，可是下足了整整64天的工夫，才獲得的殊榮。

回到5月6日採摘作業開始那天，問及茶園管理祕訣，楊瑞隆的回答很妙：「讓小綠葉蟬自己來喜歡你。」簡單說，就是投其所好，在茶園間施放由黃豆粉、魚骨粉等自行調配的有機肥，讓成就東方美人茶的小綠葉蟬回歸到最舒服的狀態。聽起來雲淡風清，但肥料祕方和調配，可是楊瑞隆花了二十載歲月換來的心血結晶。

在採收工人的成本上，他不手軟。楊瑞隆深諳：「著涎的茶葉不採就會掉，原本可能是特等的茶菁就不見了……。」採收分成兩階段，他先請厲害的採茶師傅採收漂亮的茶菁，粗的放在後面採收；接著去蕪存菁，再從漂亮茶菁中將粗的去掉，剩下就是最頂級的佼佼者，整個採茶歷程宛如選秀的開端。

「一個月光成本就逼近100萬元。」楊瑞隆有著一套自己的系統化管理。像這次特等獎茶樣，採自5月23日與5月31日兩天，來自七、八分地的同塊茶園，這塊地約可採收30斤的茶菁。

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只見他拿出記錄本，上面密密麻麻記載著每天多少人上工、有幾斤採收量等。在5月23日，他就寫著：有20人採收，細的有9斤8兩、中細的有1斤13兩。從2009年到今年，他整整記錄了厚厚21本。

冠軍修煉》

歷經兄弟鬩牆、癌母過世 激出比賽茶價翻五倍爆發力

苦過來的楊瑞隆，清楚採茶有多累，除了一天約1500元工資外，採收技術好的工人還給獎金，最多曾包過五萬元紅包，若全勤一個月另發獎金2000至3000元。

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本文為精采摘要，更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1179期)。

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