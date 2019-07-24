8年資產翻50倍！年輕警官靠3招股債賺錢秘技 30歲就財富自由

【撰文：許雅綿】

不想領死薪水，2010年警察大學畢業後，施雅棠就開始投資，操作過台股，小賺了一點錢，但經過研究分析，發現台灣廠商都在接「美國」訂單，因而轉對美股產生興趣。

圖檔來源：達志 分享 facebook

他8年多來，靠著「股債操作三大心法」，資產翻了50倍，並在去〈2018〉年達成財富自由，這位30歲出頭的年輕警官，到底是怎麼辦到的？

「我讀警大的時候，有一位同學投資的很早，大學我們每個月都有1萬多元的零用金，絕大多數的人都會把這筆錢花光，拿去吃大餐、唱KTV，唯獨這位同學把錢都存下來買股票，畢業後他的存款、打工賺的錢加上投資，已經累積了100多萬元。」

相較之下，施雅棠大學畢業後是零存款。「受到這位同學的激勵，我當時就意識到，要改變理財習慣，不能再當月光族，至少要先存錢、再花錢，然後開始投資。」

學會理財3觀念

想要不變有錢都難！

施雅棠從擁有第一桶金〈100萬元〉的大學同學身上學到3件事，第一就是要會存錢，須謹守先存錢、再花錢的原則；第二要會投資，增加自己的財富；第三要增加自己的本業收入，「做好這3件事情，想要不變有錢都很難！」

學會基本的理財觀念後，2010年從警大畢業的施雅棠，每個月存4萬元，一開始對投資完全沒概念，利用下班後和休假的時間，跑到圖書館大量閱讀研究股票，印象最深刻的三本書是《富爸爸，窮爸爸》、《巴菲特選股魔法書》、《彼得林區選股戰略》。

對投資有一定的概念後，拿著存下來的20萬元本金，開始買台股。他先從買「龍頭股」開始，第一張股票買的是台積電〈當時股價70元左右〉，而後透過價值選股，陸續買進全國電、勤誠等標的。

說來當時的運氣也很好，投資的時間點剛好在金融海嘯之後的起漲點，本金20萬元，才2年時間本金就滾到60、70萬元，讓他眉開眼笑。

不過施雅棠也觀察到，台股中要找到好標的並不容易，大部分的科技廠商，還是以代工為主，若進一步研究公司內部訂單結構，會發現不管是台積電、鴻海或是大立光等公司，多數都是在接蘋果的訂單，當時就萌生：「為何不直接買蘋果股票就好」的想法，就不用擔心蘋果要給哪一家廠商訂單了。

開始研究美股之後，他發現美股投資沒有想像中困難，除了可以買零股，很多美國券商交易也推出零手續費，例如第一證券〈Firstrade〉等，投資標的也比台股多很多，所以施雅棠陸續將資金撤出台股，撤出的資金加上自己的存款100萬元，總共160到170萬元，全部投入美股投資。

施雅棠萬萬沒想到，2012年放棄台股投資，開始轉投資美股後，他透過以下3招投資心法，資產從原本的160多萬元，暴增到現在的1000多萬元，並在去〈2018〉年達到財富自由。

一、生活中找投資標的 不買看不懂的股票

「投資的8年多的時間，我過得非常節儉，存了一筆半年到一年的生活預備金，其餘把多數的薪水，都投入能幫我產生被動收入的資產中。」

訂定自己投資的原則，施雅棠第一檔美股買的就是蘋果〈股票代號：Apple Inc.〉，「因為台灣大型權值股，都靠蘋果訂單吃飯，當時市場對蘋果商品關注度也很高。」另外他也買了Google〈Alphabet Inc〉、好市多〈COST〉、星巴克〈SBUX〉和臉書〈FB〉等股票。

「我喜歡從生活中找投資標的，並且有競爭優勢的大公司，因為這些公司即便短期獲利衰退，但未來恢復上漲的機率很高，」施雅棠說。

買股票最怕套牢，不想被套的話，就是要選一家獲利穩定、股價穩步上漲的公司，就算不小心買貴了也是暫時的，「我發現美國有很多這樣的公司。」

他舉蘋果為例，2012年12月以每股70美元左右的價格，買進蘋果股票300股〈約2萬1千美金〉，2015年5月蘋果最高曾漲到124美元，帳上報酬超過7成，獲利1萬6200美元。

不過2015年8月全球股災，美股大跌，蘋果曾跌到86美元，帳上報酬僅剩22.8%〈獲利剩4800美金〉，而後蘋果又緩步上漲，最後他在2015年9月以每股109美金賣出，實現報酬約5成〈獲利1萬1700美金〉。

很多投資人不敢輕易嘗試美股，是因為沒有漲跌幅限制，「所以美股投資標的，我會分散10檔到20檔，而且不買看不懂的股票。」

施雅棠目前持有比重最高的股票有4檔，包括：Adobe〈ADBE〉、微軟〈MSFT〉、雷神〈RTN〉和應用材料〈AMAT〉等。

雷神是美國前五大軍火商之一，專長做飛彈；應用材料是全球最大的半導體生產設備和高科技技術服務的企業，最大客戶是台積電；而Adobe和微軟也是數一數二的訂閱軟體公司，均是有競爭優勢的大公司。

至於好市多則是他持有最久的一檔股票。他2013年1月以101美金買進約50股好市多〈約5000美金〉，後續再陸續買進，目前持有約110股，目前股價281美金〈市值約3萬美金〉，已經翻倍。

只要好市多的股價跌，施雅棠就會去逛好市多，確保人潮依舊，「我現在還有持續在繳會員年費，好市多是抱的最安心的一檔標的。」

第二、年線之上買進，年線之下賣出

透過價值選股，挑選到適合的投資標的之後，要如何「買高賣低」？施雅棠操作主要看「年線」，即年線之上買進、年線之下賣出。

他說，觀察美國長線成長股的股價走勢，會有兩年到三年的波段，股價都落在250日線〈相當於年線〉之上。

所以他買賣股票的大原則，若股價落在年線之上，且目前的本益比，低於過去歷史平均本益比的話，就會陸續買進；若股價跌到年線以下，就會考慮減碼、部分獲利了結。

第三、搭配債券避險操作，打造被動收入來源

踏入美股投資領域後，施雅棠的投資道路上並非一帆風順。2015年8月全球景氣吹寒風，全球出現股災，美股慘遭血洗，當時持有的星巴克和臉書等股票都「被洗出去」，讓他大受打擊。

施雅棠記取教訓，投資中斷了半年多的時間，思考透過什麼樣的方式，在股票下跌時，手中的現金還能持續為自己帶來報酬。他想到，只要找到高殖利率的美國公司債，就有機會辦到。

經過半年的研究，施雅棠理出一套挑選公司債的方法，包括：第一、先確保公司營運穩定、現金流量要大於債務；第二、買5年內到期的公司債為主；第三、信用評等B以上；第四、殖利率至少要有6%。目前持有約20檔公司債，例如美泰兒、美國Frontier電信等。

然而，去〈2018〉年中美貿易戰開打，投資市場不確定因素增加，「沒有人知道貿易戰要打多久，加上聯準會也釋放不排除降息的可能性，」施雅棠將原本資產部位5成美股、5成公司債，調整為3成美股、7成公司債。

他打的如意算盤是，美國股票用來賺價差，拉高公司債的比重，可以提高被動收入來源，雖然高殖利率的公司債，仍有違約風險，但他認為，只要慎選公司，就有機會穩定拿到債息，且若萬一公司不幸倒閉，債權人也能優先股東受到清償。

透過股票和公司債的配置下，去年施雅棠的資產已達到1000萬元，光是債券配息收入，每年就能領到70、80萬元。

施雅棠投資近9年，讓他達到很多人所追求的「財富自由」。他認為，投資人一定要有足夠的耐心去累積資產，並讓資產幫自己打造被動收入，「耐心」加上「龐大的本金」，才有辦法等出利潤，若不斷短線進出市場，想要財富自由是很困難的。

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施雅棠

出生：1988年

經歷：警官、美股夢想家粉絲團版主

學歷：中央警察大學

投資資歷：近9年

著作：《30歲警官靠美股提早退休》

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