挺台挺到被中國盯上 年僅38歲的布拉格市長為何成了北京的頭痛人物？

【文．廖元鈴】

「布拉格市政當局與市長…表現十分惡劣，奉勸別再做肆意破壞中捷關係的事，」中國外交部耿爽前幾日義正嚴詞地提出警告，怒火指向的，正是前陣子才訪台的捷克首都布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）。

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被認為是「不顧北京反對」、「人權比熊貓重要」的布拉格市長，儘管已被北京盯上，但賀瑞普仍堅持立場，反嗆「中國非可信賴夥伴」。他衝撞捷克當局的親中政策，是他的個人立場？還是有更深一層的政治考量？

少見地方首長頻躍國際媒體版面，現年才38歲的賀瑞普，如今已成了捷克政壇的政治新星。

去年11月才走馬上任，隨即將前一任市長與北京締結姊妹市的其中一項條文「台灣領土隸屬於中國領土」給刪去，賀瑞普認為中國的「一中原則」不應出現在姊妹市的內容裡，更認為雙方的交流應是建立在「城市互惠」原則上，而非是以「國對國」的關係。

此舉一出，立刻引起國際媒體注意，讓人好奇這位新市長為何敢針對「一中原則」施展拳腳？

事實上，這位被媒體喻為是「帥哥市長」的賀瑞普，過去的求學歷程與台灣相當有淵源。他畢業於布拉格查理大學（Charles University）的醫學系，當時因交換生的身分，曾經到台灣的長庚醫院實習過，對台灣印象深刻。

畢業後投入非營利組織的醫藥單位，擔任管理與諮詢職位，致力於提升人民的就醫品質，隨後因支持海盜黨（Pirate party）的理念而加入該黨派。

與台灣的地方市長直選體制不同，因2018年地方選舉，海盜黨成為市議會第2大黨，同時與議會第3、4大政黨結盟，共組執政聯盟，而賀瑞普也因此熬出頭，正式就職成為布拉格市長。

反對一中原則、支持掛藏旗 賀瑞普頻挑戰北京政府的敏感神經

除了上任後刪去「一中原則」條文，日前捷克貿易工業部國際貿易司舉辦會談，中國駐捷克大使張建敏隨即要脅，表示要台灣代表汪忠一離場，否則將影響捷克總統日後訪問中國行程，迫使捷克官方委婉請汪中一離席。

賀瑞普隨後發言表態力挺台灣，認為「要邀請任何人是我們自己的事，我們可以自己做主」。

賀瑞普並非光說不練，過去布拉格市府舉辦的一場外交會議上，中方要求將台灣代表逐出場，他則強烈拒絕這項要求。

同時，賀瑞普不畏北京當局壓力，率眾來台參訪，與台灣外交部長、台灣總統會面交流，更在台期間譴責，中國持續迫害法輪功、強摘囚犯器官的行為。

賀瑞普今年三月率眾來台參訪，引起莫大關注，不畏北京壓力，頻在台北跑市政交流行程。（照片來源／賀瑞普臉書粉專） 分享 facebook

而秉持著人權優先的賀瑞普，先是延續歐洲力挺西藏立場的態度，恢復先前布拉格市府大樓懸掛西藏雪山獅子旗的命令，更是會見西藏流亡政府的總理洛桑森格，直接碰觸北京政府的敏感神經。

中國隨即反擊，臨時取消布拉格愛樂的巡迴演出，試圖逼迫賀瑞普低頭，否則在中國的復演將遙遙無期。

但此舉遭到布拉格愛樂的抗議，團方表示拒絕妥協；賀瑞普在感謝布拉格愛樂之際，更透露「若沒了中國舞台，則可以換來台演出」訊息，台灣民間、官方則是熱切表示歡迎。

賀瑞普的挺台政策 已使中國與捷克關係緊張？

矛盾的是，捷克總統齊曼（Miloš Zeman） 向來親中，尤其支持中國政府的「一帶一路」，多次拜會北京當局，他更爭議性的發言，是想與中國學習如何建立一個維穩的社會體制，引起捷克當地的輿論撻伐。

今年年初，捷克國家網絡與信息安全局指出「華為」對捷克構成安全威脅，但齊曼卻立即否認，認為這項說法並沒有根據，這項表態被中國官方大力讚揚。

事實上賀瑞普的入閣，即反映捷克民眾意圖制衡中央政府的「親中立場」。

賀瑞普指出，關於他對北京政府的發言，都是依循海盜黨的既定立場與政策—不畏威脅，力挺人權。

賀瑞普公開挺台、挺西藏的態度，讓他成了中國頭痛人物，更為關鍵的是，在賀瑞普的引領下，似乎也撼動了捷克當局的親中立場。

去年於布拉格被捕的8名台籍電信詐欺嫌犯，遭到中國政府指控，認為他們喬裝成中國的公安和檢察官，利用電話對澳洲的中國婦女進行詐騙，並要求全部遣返回中國。

捷克當局因擔心有「非人道待遇、刑求和被判死刑」的風險，上週宣布決定提供「輔助性保護」（Subsidiary protection），這項宣布無疑是回絕中國的引渡要求，讓北京官方氣得跳腳。

中國外交部大動作開罵賀瑞普與捷克當局，奉勸他們「改弦更張」，否則將損害他們自己的利益，而賀瑞普也不畏壓力，直批「中國應多關注的是如何實現過去對捷克承諾的投資」，更表示「中國片面撕毀布拉格愛樂赴中演出的合約，足以證明中國不是一個可信賴的合作夥伴」。

布拉格紐約大學校長Jiří Pehe接受衛報訪問指出，認為賀瑞普不畏中國的態度，都是在呼應過去捷克過去的天鵝絨革命，即為1989年11月發生的反共產黨統治的民主運動。

他認為「賀瑞普上任接管布拉格後，則與海盜黨不斷告訴外界——捷克曾經有過一段對抗共產主義的過去，一段需要被正視的歷史。」

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