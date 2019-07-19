老闆收入是你的1400倍、花9秒賺到你的年薪 大企業員工其實好心酸？

【撰文：林韋伶】

「你在哪裡工作？」「我在迪士尼樂園工作」，如果在路上聽到這樣的對話，很多人可能會忍不住多看兩眼在迪士尼樂園工作的幸運兒，但你不知道的是，在愈大的企業內工作，小螺絲釘員工的「薪情」恐怕愈差…

圖片來源：Disneyland官方臉書 分享 facebook

就以上述的迪士尼樂園為案例，在去年，擁有工作年資30年的員工向外媒爆料，身邊有大約1成的員工租不起房子，許多人必須睡在自己的車上，在這個販售夢想、希望與歡樂的樂園，員工的生活卻像一場惡夢。

原來，儘管迪士尼公司提供的時薪為15美元（約新台幣470元），高於美國聯邦政府規定的最低薪資，但想在加州迪士尼樂園附近租下公寓，時薪至少要有24美元（台幣720元），也難怪許多員工只能當無殼蝸牛。

迪士尼執行長超好賺 收入為員工1424倍

更令人訝異的是，近日當迪士尼家族女繼承人阿比蓋爾（Abigail Disney）接到員工私訊，抱怨工作環境、福利差，因此微服出巡，親赴迪士尼樂園與員工談天、了解情況後發現，有些員工還需要靠撿垃圾堆裡的食物來果腹，還有員工向阿比蓋爾表示：「我真的快擠不出笑容來迎接遊客了。」

相較於底層員工，阿比蓋爾發現，迪士尼執行長伊格爾（Bob Iger）去年收入竟是迪士尼員工收入中位數的1424倍，她在接受媒體訪問時質疑，不懂為什麼他領取的薪資較一般員工多那麼多？

事實上，迪士尼樂園不是特殊的個案。根據「金錢」（MONEY）雜誌統計顯示，亞馬遜（Amazon）員工工作一年的年薪收入，其創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）只要花不到9秒的時間就能賺到。

依照亞馬遜今年6月向聯邦證管會（SEC）申報的資料，員工在2017年的年薪中位數約為2.8萬美元（約新台幣87.4萬元）；相較之下，貝佐斯2018年的薪資收入則有160萬美元（約新台幣5136萬元）。

貝佐斯賺錢如流水 9秒換得員工一年年薪

乍看之下，這個薪資差距似乎不大，但如果加上他擁有的亞馬遜持股，財富累積的速度就相當驚人。

以今年1月到5月來說，根據外媒計算，貝佐斯平均每天賺2.75億美元，換算下來每秒就有3182美元左右入袋。也就是說，貝佐斯只要花9秒鐘的時間，就能賺超過員工一年的年薪2.8萬美元。

在美國，最大的工會組織—美國勞工聯合會和產業工會聯合會（AFL-CIO）每年都有進行調查，統計標普500指數企業執行長與員工領取薪資的差距，從2016年到2018年企業執行長領到的薪資分別為一般員工的347、361與287倍。

AFL-CIO分析指出，美國勞工加薪的幅度不及通膨的漲幅，只靠一份工作的薪資，在全美15個主要大城市根本租不起兩房公寓棲身，因此有4成領時薪的勞工零存款，且有75%存款不到500美元（新台幣1.56萬元）。

台灣高階主管做2個月 基層勞力工得做1年

而在台灣的情況，根據勞動部公布的107年7月職類別薪資調查動態，高階主管（總經理及總執行長）總薪資(註)為每月19.7萬元，其它員工則因工作性質與產業不同，每月領取2.9萬到7.4萬不等的薪資。

也就是說，如果你是月領2.9萬的基層勞工，公司的高階主管只要工作兩個月，就能賺到你一整年的薪資。

也許有人會說，高階主管需要承擔的壓力與養成不是一般勞工可比擬的，領多一點無可厚非，但不可否認的是，一家企業的成長果實並非靠高階主管一人就能扛起，還需要底下無數員工的配合，企業若能更大氣、分享更多福利，相信一定能換到更有熱情、有忠誠度的員工。

(註)總薪資包括經常性薪資（含本薪、固定津貼、按月發放的獎金）及非經常性薪資（含加班費、紅利、非按月發放的獎金）。

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