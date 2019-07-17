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台商資金大舉回流 台股可望持續站上萬點？老謝：這三種類股受青睞

2019-07-17 12:39今周刊

【文／今周刊 謝金河】

高殖利率的台股，外資持股比率向來不低，在貿易戰火延燒下，台商資金搶進回流，也將改變台股生態，萬點行情目前仍在，能否攻上30年前的12682高點，大家都在看。

眾所矚目的國民黨黨內初選，7月15日正式揭曉，高雄市長韓國瑜以44.805％比27.73％的懸殊比數，打敗卯足全力、投入龐大財力、物力的鴻海前董事長郭台銘，韓國瑜確定代表國民黨參選，小英總統與韓市長對峙的局面正式成局，而郭董、台北市長柯文哲未來的角色，都將牽動台北政壇。

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搞殘台灣經濟的，到底是誰？

在中美貿易戰下，中國公布第二季的GDP只有6.2％，創下27年以來最低的單季經濟成長數字；而同一時間，新加坡第二季的GDP成長率也只有0.1％，經修正後的季對季成長是負3.4％，創下十年來最差的紀錄。韓國正深陷日韓交惡危機中，韓國公布六月出口繼續衰退13.5％，台灣反而出現0.5％的小成長，看到這些數字，台灣今年GDP會是亞洲四小龍第一？還是標準普爾預測的墊底？值得大家高度重視。我的看法是台灣經濟將漸入佳境，最大的憑藉是台商的資金回流。

這些年，唱衰台灣幾乎成了大家的共識，尤其是藍營的政治人物，都不約而同以唱衰台灣為己任，像高雄市長韓國瑜最經典的名言就是「3個台大法律系總統，把台灣經濟搞殘。」這次參加國民黨初選失利的郭台銘也說，「中華民國是一間破產的艱困公司」，他們看台灣經濟都套上最負面的形容詞，但是大家都沒有說台灣到底是怎麼樣陷入今天的窘境？其實最大根源是台灣的人流、物流、金流都流往中國大陸。

回到一個大家熟悉的場景，1989年是重大的轉捩點，中國大陸正發生64天安門事件；同一年，日本泡沫經濟達到最高峰，是正在被戳破的關鍵時刻。台灣那一年台幣大幅升值，一天升一分，帶進了龐大熱錢。台股從1986年突破千點，在1989年突破萬點，最後在12682點崩盤而下，當時，如果懂得把台灣的資產出脫，在64天安門事件前後，把握最佳時機，切入中國大陸，如今都搖身變成大贏家，其中1988年逐漸把生產基地移到中國大陸的郭董，是其贏家代表。

1989年迄今，正好經歷30年，正好是一個世代，這個30年對日本來說，正好是失落的平成30年。台灣在過去30年也陷入痛苦的調整，政治人物喜歡比較中國與台灣，兩者也形成強烈的對比。中國進入快速奔馳的經濟成長時代，台灣經濟則從兩位數高成長走向4％、3％、2％左右的低成長，台灣面對低薪窘境，我們常說，台灣什麼都漲，只有薪水不漲。

最大原因就在台商的出走，過去30年，台灣的人、錢都走了，企業把生產基地搬到中國，台灣接單、海外生產比重很早以前就突破五成，台灣製造業不在台灣投資，生產基地全在海外。在這種情況下，台灣總經數據看起來並不差，但是台灣民眾對經濟都很無感，這是因為製造業大量外移，台灣的人流、物流、金流不停地往外流，就像是浴缸的水因為沒有把缸底的塞子塞好，經濟活動產生的流入，最後又透過各種方式流出，台灣的總體經濟活動好不起來，資本市場反應最強烈。

台股在1990年二月達到12682點，1989年日本日經指數在泡沫吹破前夕，最高達41957點，但是30年下來，台灣仍處在失落的年代，台灣的加權指數及日本的日經指數，經過三十年努力，還沒有回到原來的高點。但是同樣三十年的時間，大家可以發現香港恆生指數從2022點跑到33848點，德國DAX指數從1650點跑到13930點，而美國道瓊指數則從2500點左右，跑到27000點以上，這30年是一個巨大變化的時代，但是台灣與日本卻走過30年困難調整的歲月。

像浴缸的水，源源流出30年的台灣經濟，今年出現巨大改變，中美貿易戰改變了30年來台灣資金單向外流的狀態，首度出現資金回流局面。這當中從兩個角度來看，一是經濟部成立投資台灣事務所，每周公布台商製造業回來投資台灣現況。根據最新統計，登記回台投資的企業現在達89家，申請回台投資的金額已達4441億元，可望帶來逾4萬個工作機會。

小英總統把今年製造業回台投資金額的目標訂在5000億元，經濟部長沈榮津告訴我，他保守推估會達到7000億元，財政部長蘇建榮則估8000億元，這是台商具體回台投資的數字；另一個是立法院三讀通過《境外資金匯回管理運用及課稅條例》，台商資金匯回第1年課稅8％，第2年10％，若投入實業，稅率減半，尤其是民進黨政府列為政策性獎勵的五加二產業。

資金回流淪炒房，好壞伴隨？

台商出走30年，外傳滯留在外的資金超過15兆元，過去台商資金回流在08年馬英九總統上台後，馬政府將遺贈稅從50％降為10％，一度出現台商資金回流浪潮，但卻引來炒房後遺症，台灣住宅價格飆漲，引來民怨。這次政府引台商資金回流，首先是擋住了台商資金回流炒房的路，希望資金進入製造業。台商回流是今年台灣經濟最大亮點，也是改變台灣資本市場生態最大的變數，這是30年來首度出現的巨大變化，也是台灣經濟否極泰來的徵兆之一。

首先是台股「底氣」逐漸上升，今年有兩位企業界人士在年初就發表預測，一位是京城銀行董事長戴誠志，他表示，台股今年站在萬點以上的時間會比萬點以下長，這話已得到印證。相對韓國股市又回到2000點上下的低檔，台股在11000點的「高檔」盤旋，力道比大家預期還強。另一個是券商公會理事長賀鳴珩指出，今年投資的重心在殖利率，有「台灣特色」的個股會脫穎而出，賀理事長話匣子一開，完全點出台股今年的重點。

一是台股今年高殖利率的個股率先脫穎而出，最具代表性的是金融股，過去台股的金融股因為股價波動不大，市場人士很少人會相中，但是像今年配息2元的上海商銀，股價一口氣漲到58.3元，除完二元息後，又迅速填息；今年兆豐金從24.95元漲到32.05元，元大金漲到18.5元，華南金漲到21.5元，第一金漲到二十三元，永豐金漲到十三．一元，合庫金漲到二十．九五元，玉山金漲到27.65元，都創下波段新高。而長期穩定的高殖利率股，像是兆豐金配1.7元，殖利率在5％以上，元大金配0.9元，殖利率正好是5％，其他如錢櫃、華研、漢來美食、晶華酒店、精誠資訊、勤誠等這類具有高殖利率的個股，也都受到青睞。

台股的高殖利率一直是全球股市亮點之一，目前台股市值約32.7兆元，殖利率約4.59％，在全球股市排名都在前三名之列，2018年全體上市櫃企業配息1.45兆元，19年可能達1.55兆元，單是台積電連續2年配8元，共配出逾4000億元的巨額現金，外資成了最大贏家。今年台積電改為每季配息，將配發1季2元的股息，而台塑4寶18年股息，台塑石化配46.3元，配出600億元股息，台塑配5.7元，配出363億元，台化配7元，配出410億元，南亞配5.1元，配出四○四億元，台塑四寶在18年共配出1777億元現金，今年台塑4寶股息配發略有縮水，但仍配出1586億元，單是台塑4寶加上台積電就配出3800億元左右的現金股息，這也可以展現台股氣勢。

高殖利率股受青睞，填息力道強

滯留在外的資金回流，改變台股生態最顯著的是高殖利率的企業受到青睞，今年很多高殖利率個股，股價表現搶眼，而且填息力道強勁，像是今年配出15.75元的美妝商寶雅，除息後又從392元來到455.5元的波段新高；過去很少受到市場青睞的飯店股，像晶華酒店今年從130元漲到204元，晶華配出11.01元現金股息，非常受到市場肯定。

另一個角度是，過去30年台灣資金出走，股市交易量下滑，這失落的30年，台灣靠著外資撐住台股的半壁江山，尤其是外資享有比內資更優惠的稅制，外資幾乎撐住台股半邊天。台股充滿了「外資概念股」，像台積電外資持股一度達81％，現在仍有77％，台達電外資持股也1度逾8成，現在仍有68％，聯發科的外資一直都在六成左右，最高貴股王大立光外資持股約46％，日月光的外資持股最高一度達83％，現在改成日月光投控後仍有73％；股價一度衝上1300元的國巨，現在外資持股約42.57％。傳統產業的統一企業，外資持股向來都超過5成，統一超則是超過四成，東元的外資持股都有45％以上，外資左右台股半邊天，台灣的投資人也習慣跟著外資角度尋找明牌。

蟄伏30年資產股，將現高點？

但這個情況在內資回流後，將出現顯著的變化，也就是說，台股未來將出現賀鳴珩理事長所說的，有台灣特色的個股會脫穎而出，這可從幾個角度來看，一是台灣內需消費股，像寶雅就具有這個特色，台灣美食概念股今年紛紛抬頭，例如6角從65.3元漲到180元，漢來美食從121.5元漲到150元，瓦城從227.5元漲到333元，最近遠百也從15.4元漲到23.8元，連飯店股的晶華、國賓、華國股價也漲上來，最顯著的是台北街頭出現很多「鮨」字號的日本料理美食都大受歡迎，這可以看出台商回流，具有特色的高檔美食受到青睞。

另一個顯著訊號，是蟄伏30年的資產股脫穎而出，台股在1990年12682點的年代，有很多資產股飆漲，例如華國飯店漲到1075元，國泰人壽漲到1975元，勤益一度漲到525元，南港輪胎漲到334元，泰豐炒到416元，嘉裕西服漲到299元，台火漲到1420元天價。這些資產股熄火了30年，最近大家發現資產股開始移動腳步，像勤益漲到23.5元，裕隆從17.55元漲到24.95元，三陽工業、泰豐、南港、南染等股價也逐漸上揚，過去30年被棄置的資產股逐漸受青睞。

最具代表性的像南港輪胎，「世界明珠」開發案年初都審通過，這個案子號稱800億元以上，南港輪胎今年股價從25元漲到38.45元；三陽工業董事長吳清源悄悄進入農林爭取經營權，沉寂了30年的資產股，出現了新的生命力。30年前台股12682點，當時最流行的用語是「台灣錢淹腳目」，後來台股跟著崩盤，陷入30年調整命運。

這次資金回流，從今年工業區土地交易熱絡、地價上漲，台灣的資產價值會不會重現？當年台股的密碼「12682」會不會重新再來，這是觀察台股未來最重要的功課。

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