親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

露西法案在台灣：立法禁止寵物買賣有用嗎？

丹娜絲解除陸警！ 仍要小心這個「分身」

「這裡錢不值錢 命也不值錢」台灣南漂博弈移工 百萬年薪背後血淚代價

2019-07-17 12:43今周刊

【撰文／非營利網路媒體《報導者 》孔德廉 今周刊合作刊登】

「雖然表訂工作時間是一天10小時，但我平均會做到12小時以上。」小花（化名）無奈地說道。她是一家中型博弈網站的中高階主管，知道記者來馬尼拉採訪，託我們帶上幾盒安眠藥，說自己需要好好睡上一覺。

即將滿30歲的小花，從台灣私校畢業後，待過服務業、科技公司，但待遇一般。2018年看到網路上的博弈業徵才資訊，決心為了百萬年薪南漂菲律賓。她說：「公司福利很好，一天供應5餐的食堂和免費交通車接送，在這裡工作，幾乎花不到自己半毛錢。」

像小花一樣，競相投入菲律賓線上博弈產業的台灣年輕人，多半是受到以下的徵才條件吸引：

運營主管：月薪10萬至15萬元，5年以上經歷，大學。

人事行政副總監：薪資面議，經歷不拘，大學。

市場總監、產品經理：月薪9萬至12萬元，專科。

除了主管職，在各種人力銀行網站上，還有更多基層人力需求，包括文字客服人員、行政人員及PHP工程師。

根據菲律賓移民局數據顯示，18年，就有超過20萬名中國人申請工作簽證，當中90％為網絡賭場相關工作。南漂的台灣人也不在少數，16年台灣駐菲律賓代表處所發布的訊息就指出，「近來國人前往菲國博弈產業工作情形日益增加，但網路博彩公司良莠不齊，時有護照遭扣留的情形發生。」

樣貌：團體行動的「菠菜」人生

線上博弈業雖在菲律賓合法經營，但究竟有多少公司拿到合法牌照，數字並不透明。今年3月，負責菲律賓博彩業監管的機構PAGCOR主席多明戈（Andrea Domingo）就指出，光是近幾年他們掃蕩的非法營運博弈網站，就高達3萬家。

分享

來到這裡的中國人和台灣人，把「博彩」稱作「菠菜」，他們稱自己是「吃菠菜的人」。數以萬計「吃菠菜」的人，也在當地形成獨特的生存文化與生活地景。

和外派菲律賓白領工作者的工作模式不太相同，這些「吃菠菜」的人極少單獨行動，工作與生活總是「團進團出」。在公司安排下，多半集體住在酒店式公寓，上下班搭冷氣巴士往返，工作一結束，就馬上被送回住處休息。

不少受訪的主管告訴我們，馬尼拉治安不佳，要避免不必要的風險。

在馬尼拉工作的小花，也從不搭乘吉普尼（當地上班族最常使用的交通工具），即使距離住處僅5分鐘路程，她依舊習慣預約私人車輛。因為受訪前幾周，她的同事才在大街上被持刀搶包，肚子硬生生被劃了一刀，報警後也破不了案；嚴重的貧富差距和敗壞的治安，讓不少博弈從業者心生恐懼。

限縮的生活圈、引人注目的大筆金錢交易、有時還得冒著替違法公司工作的風險，種種疑慮都加深了遠渡重洋的博弈移工的「封閉性」。

為了解決這股龐大壓力，有人選擇在短時間累積財富，有人縱情聲色，甚至「靠賭紓壓」，小花就是這樣的例子。「手氣好的時候，能贏個幾萬元，輸的時候，就沒那麼開心，想想反正是消磨時間，這些錢注定是要輸的。」小花瀟灑地說。

過去兩個月內，她到實體賭場6回，已輸掉10多萬披索（約新台幣6萬元）。對於自己賣命賺來的錢輕易散去，她不在意，因為她心裡還有別的投資打算——「買房」，這幾乎是每位南漂的博弈移工會想嘗試的生財之道。四十至五十平方米（約十五坪）大小的套房，通常是這些博弈移工們的首選。

處境：老華僑稱他們「蝗蟲過境」

17年，小花的同業在馬尼拉灣區的帕賽市（Pasay City）相中一處套房，要價300萬披索（約新台幣180萬元），後因頻繁出差，錯失出手機會；短短一年後，該處售價翻了1倍，來到600萬披索（約新台幣360萬元）。

我們實際走了一遭，在當地開發商SM集團（SM Development Corporation）的展售中心，房產銷售業務鎖定的全是華人面孔，他們端出一戶戶位於馬卡蒂市中心、26平方米（約7坪大小）的全新套房，開價600萬披索，強調景氣火熱，半年內價格就會飆高4成。

對於「菠菜業」所產生的巨變，在菲律賓生活了60年的老華僑王為仁形容，「那就是蝗蟲過境。」雖然博弈業帶動明顯的GDP（國內生產毛額）成長，但經濟成果卻沒有回饋到一般民眾身上，反而集中在少數中國業主身上。

不僅如此，產業內大量中國族群也未準備融入當地，而是維持一貫作風，容易與當地人形成衝突；一旦中國與菲律賓聯手嚴打非法業者，首當其衝的，絕對是過度仰賴博弈產業的菲國經濟。

前景：轉業不易，難以賦歸之路？

菲律賓社會對立的矛頭，皆指向博弈產業，身在其中的台灣博弈移工，處境也同樣矛盾。

小花的同事，一位25歲的青年阿緯（化名），決定給自己3年時間成為主管，他相信帶著這份經歷回台灣求職，是好的墊腳石。但他不知道的是，自己這份博弈業的履歷，在人力資源業者眼中，很可能是項扣分。

對此，104人力銀行獵才顧問蔡存菁解釋，「博弈業在轉換上不見得吃香，同行之間還有可能，但如果要去一般企業，薪水那關就卡住了。我自己的建議是，年輕人去闖個1、2年OK，但如果36歲以上有家庭，轉換工作會比較困難，路可能斷掉，所以履歷表的漂亮度還是要顧一下。」

除了轉業困難，當地還有過長工時、危險治安等不利因素圍繞著他們。

去年菲律賓勞工部、司法部共同成立工作小組，清查並掃蕩在菲國賭場及博弈產業工作的外國人，其中包含許多台灣人和中國人。

今年2月，在當局的掃蕩下在馬卡蒂市逮捕二七六名非法打工的外籍員工，其中58名是台灣人，他們和同時被捕的中國人被暫時留置在菲律賓的移民局總部。

「我知道，在菲律賓賺錢，從來都不是件容易的事。這裡不只錢不值錢，命也不太值錢，很多人拚了命渡海到這裡工作，卻也死在這裡。但賭博不會消失，在那之前，做一天算一天吧。」小花說。

分享

一位幫忙處理金流的台幹告白：

回台灣後，才驚覺自己收不了手……

三十九歲的台灣人Leslie（化名）踏入線上博弈產業已滿六年，在菲律賓做過文字客服、行銷拉客；得到信任後，甚至開始幫中國老闆們換錢，進入最核心的處理金流業務。他不准英文名曝光，也不准拍照，擔心一旦被辨識出，牽涉利益太大，「有可能被丟入太平洋」。以下是他自述如何幫老闆處理「錢」的問題：

巨額賭金是「最敏感的金流」，對其他禁賭的國家來說，它們統稱這筆錢叫「犯罪所得」。賭金擺在大量人頭帳戶裡，在中國嚴格的外匯管制下，該怎麼讓這些錢流到境外，就是我的工作。這些錢會不斷從中國轉進到香港或海外，再轉進到菲律賓，經過地下錢莊或地下匯兌「洗」過的鈔票，直到成為難以追查的錢，才是老闆眼裡真正的利潤。

我經手的這些錢，會拿來包養小明星、買珠寶名牌、支付菲律賓當地官員勒索，或是拿來支應海外公司的薪資和開銷。像不少博弈網站的客服中心和資訊中心都設在台灣，為了支付薪水，我就會和幾個台灣的地下錢莊合作，只要他們準備好人頭帳戶，我從菲律賓把款項打過去，在台灣要多少現金都沒問題。

為了把錢拿給老闆們在台灣開設的博弈公司，我最常利用五星級飯店為據點。

我和地下錢莊電話相約，雙方憑著百元鈔票編號做認證，我再請車手至特定飯店房間內確認、取款。靠著這些手法，我每個月都會經手500萬至1000萬人民幣的「小額操作」。

台灣發達的地下匯兌，讓資金流動極其方便；破裂的兩岸關係，也恰好成為我們這種人的壁壘，讓金流追查更困難。我們更擅長把金錢投入「奢侈品交易」和「炒房」，讓錢流得更安全順暢。

像買房這方面，我是手到擒來，老闆總是稱我眼光獨到。幾千萬現金在手，我成了代替他們出手的投資客。我幫忙看房、殺價，成交都在我一念之間。

買來的菲律賓房產，有的等到價高後出售，有的出租給其他公司使用，也有些作為博弈公司的員工宿舍。

在博弈產業的世界裡，因為手握金流，我能呼風喚雨；但我不是笨蛋，我終究只是一顆棋子，還是風險最高的那一顆。

幾年前，我不顧中國老闆的挽留，回到台灣。我感覺在菲律賓和中國，人命都不值錢。只是回到台灣後，發現沒辦法金盆洗手，畢竟過去幾年的人脈和經驗都和博弈有關。

所以，又回來了。現在我有兩支手機，分裝三張sim卡，能接中國電話、快速輸入簡體中文。目前我打算成立自己的公司，用外包形式繼續替中國老闆處理麻煩的金流，同時兼作投資。因為在經手金流的過程中，我發覺能賺錢的路子多得不得了，替中國人辦理移民是條路、代替投資房地產也是條路；一旦路打通了，源源不絕的財源就在我眼前。

分享

更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1178期)。

你可能感興趣》

「媽媽住院72天賣了2棟房！」面臨生老病死才領悟：健康沒病才是最大的不動產

一個中國留學生看台灣人：這裡沒有網路高牆，什麼都看得到，卻不想知道真相

覺得一天24小時不夠用？等等...你知道「地球自轉越來越慢」嗎

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！

相關新聞

台灣分析師上海遭逮》楊世光扯服貿害的 真相是這家公司「根本違法」

2019-07-17 12:48

連舒淇、蔡明忠都收服！看一個只有國中學歷的南投囡仔如何翻身？

2019-07-17 12:45

台商資金大舉回流 台股可望持續站上萬點？老謝：這三種類股受青睞

2019-07-17 12:39

一張醫療險都買不到 保險公司為何拒絕做「他們」的生意？

2019-07-15 10:55

詹宏志上郭董節目大談「政客關說」 大剌剌釋出這3個訊息

2019-05-29 09:58

靠投資買房、環遊世界！她自創好老公、低價銅板選股法 年年獲利20％

2019-07-17 10:38

把一手好牌打到盡輸 三個關鍵讓郭台銘在黨內初選跌大跤

2019-07-16 09:37

拒絕惡房東！張淑晶再化名「租屋Jakie」 5大坑殺手法揭密

2019-07-15 11:09

郭董的政策支票零到六歲國家養 多繳稅你要不要？

2019-07-11 11:49

曾在上海慘賠1億、被馬國代理商背叛 日出茶太熬出頭 連菲國第一夫人都來加盟

2019-07-10 12:42

旅行百國、美經濟大師來台震驚：小巷子、滿街機車...薪資停滯 台灣30年都沒變

2019-07-10 12:40

靠13字口訣賺飽大波段／跟著上校軍官股神 用4步驟逮底部飆股

2019-07-10 12:39

愛吃臭豆腐、學李小龍打拳！德國醫學博士迷上中醫 棄高薪來台定居12年

2019-07-10 12:37

黎智英、何韻詩爭相為港奔走 一份中國文件洩出：加快對港澳施行「社會信用」制度

2019-07-10 10:40

台灣是美中貿易戰的最大受害者 美經濟學權威科文：美國根本不在意小國的死活

2019-07-09 10:58

從3萬元開始 「職場小美工」靠投資台股獲利超過千萬

2019-07-08 11:02

拒絕再看川普臉色》中國強力發展半導體 台灣業者誰受惠？誰受害？

2019-07-05 14:54

末日博士與比特幣信仰者的戰爭：一場信與不信者都該瞭解的加密貨幣思辨

2019-07-04 12:41

玫瑰少年獲獎 蔡依林步步奠定「同志天后」地位

2019-07-03 15:40

曾讓股市名人「海哥」受重傷！走過3年低潮 生技股透出曙光

2019-07-03 13:47

把電商平台當電玩在打 桃園小工廠僅用20位員工就將快艇賣向25國

2019-07-03 13:47

大到不能倒！ 金管會公布5家系統性銀行...讓銀行喊苦的新制上路

2019-07-03 13:44

轉戰立委再奪金曲 林昶佐在生死間悟出這代人的使命

2019-07-03 13:43

27年前神預言！李光耀：50年後，你以爲中國會讓香港有別於廣東嗎？

2019-07-03 10:58

他曾是郭台銘最大競爭對手 Katerra執行長：貿易戰為台灣帶來獨特機會

2019-07-02 11:14

唸唱茄子蛋、大秀布袋戲偶？韓、郭、朱恐怕都沒搞清楚年輕人要什麼

2019-07-01 12:27

韓流為何席捲全台？重量級美國媒體：找到「中國網軍」操盤社群的證據

2019-06-28 12:10

台灣窮小子 如何翻身成為中國汽車熱壓模具大王？

2019-06-27 11:06

放餌、陷阱、算計 G20不只川習暗鬥 各國大咖也游走牟利

2019-06-26 13:21

股東會掌聲如雷 嚴陳莉蓮布下3棋局讓裕隆集團脫胎換骨

2019-06-26 13:21

影響力勝貝佐斯、執行力超過郭台銘！他是下一波科技浪潮的關鍵

2019-06-26 13:18

三星、蘋果都搶著要這個台灣人！他創台第一人奪小諾貝爾獎

2019-06-26 13:04

連續20年報酬率超過44％ 軟銀孫正義正在投資哪些公司？

2019-06-26 09:17

上下班通勤遇車禍、茶水間燙傷算職災嗎？如何理賠？上班族不可不知的3問題

2019-06-25 15:10

唱卡拉OK恐挨告？擬修著作權法解套 卻點燃樂壇怒火：「要音樂人吃土嗎」

2019-06-25 11:36

長榮航空會對罷工事件讓步？看這幾年營運成果就知道了

2019-06-24 10:11

銀行定存領1％太吃虧了！ 4招投資術教你如何穩穩賺到錢

2019-06-21 14:17

3大理由 創業家兄弟不怕和PChome、momo搶「吃」的市場

2019-06-20 12:25

國中沒畢業的攤販 是如何建造年收4億黑糖飲品帝國？

2019-06-20 10:50
看更多

熱門文章

把一手好牌打到盡輸 三個關鍵讓郭台銘在黨內初選跌大跤

2019-07-16 09:37

柯P箭在弦上 定調8月宣布參選

2019-07-11 14:47

綠營玩弄「非韓不投」 最怕弄假成真

2019-07-11 08:56

旅行百國、美經濟大師來台震驚：小巷子、滿街機車...薪資停滯 台灣30年都沒變

2019-07-10 12:40

狼蹤再現！中國伺服器國家隊 藏身新北市第一高樓

2019-07-15 09:35

台灣是美中貿易戰的最大受害者 美經濟學權威科文：美國根本不在意小國的死活

2019-07-09 10:58

錯誤消暑影響健康 中醫教您16招杜絕熱浪威脅

2019-07-12 08:58

輸美專機飛起來！深夜的桃園機場 直擊中美貿易戰新贏家

2019-07-10 14:58

專訪柯文哲：「我怨恨小英 韓市長讀的書只夠做北農董事長」

2019-07-17 16:32

謝金河：股價真的要看老闆

2019-07-11 12:43

台灣分析師上海遭逮》楊世光扯服貿害的 真相是這家公司「根本違法」

2019-07-17 12:48

34歲退休不夢幻？ 理財專家談早早退休的5個缺點

2019-07-16 07:38

小商戶變超級富豪 全靠堅持長抱這種股票！

2019-07-12 11:09

拒絕惡房東！張淑晶再化名「租屋Jakie」 5大坑殺手法揭密

2019-07-15 11:09

王金平、吳敦義駁火 沒參選的更搶戲

2019-07-11 08:57

從街邊小攤到展店15國 麥當勞最新敵手如何做到連鎖不複製？

2019-07-11 15:40

草包不住火 綠粉鼓吹藍初選挺韓

2019-07-11 08:56

北市最夯捷運宅！4字頭入住蛋黃區

2019-07-16 08:37

一張醫療險都買不到 保險公司為何拒絕做「他們」的生意？

2019-07-15 10:55

央行總裁為何預做升值示警？ 新台幣年底升上30元 3股推升力道解讀

2019-07-11 15:24

台商資金大舉回流 台股可望持續站上萬點？老謝：這三種類股受青睞

2019-07-17 12:39

國產混凝土賣贏台泥 關鍵手段的秘密為何？

2019-07-11 15:44

韓國瑜撿到堵住流失支持度的3個塞子

2019-07-03 16:57

愛吃臭豆腐、學李小龍打拳！德國醫學博士迷上中醫 棄高薪來台定居12年

2019-07-10 12:37

韓國瑜封神後：韓粉興奮 綠營高興 連柯P都鬆口考慮參選

2019-07-17 16:32

曾在上海慘賠1億、被馬國代理商背叛 日出茶太熬出頭 連菲國第一夫人都來加盟

2019-07-10 12:42

【編輯室報告】此刻藍綠都是韓粉

2019-07-11 08:55

黎智英、何韻詩爭相為港奔走 一份中國文件洩出：加快對港澳施行「社會信用」制度

2019-07-10 10:40

香港反送中對台灣產生的「蝴蝶效應」

2019-07-11 10:00

近百反川普菁英聯名投書：中國非敵人

2019-07-11 08:59

坐山觀海 來墾丁當一頭懶牛

2019-07-11 11:28

「台灣員工所有事都很怕……」跟帥主廚學管理 餐廳開8個月就摘星

2019-07-10 16:08

上下班通勤遇車禍、茶水間燙傷算職災嗎？如何理賠？上班族不可不知的3問題

2019-06-25 15:10

六月營收最強股特搜

2019-07-11 12:48

百年軍事景點──原日本海軍鳳山無線電信所

2019-07-16 11:10

「韓式理性」打選戰：黑到發亮才會贏

2019-07-04 16:59

台商回流衝破4000億 經濟部次長：高價值的產品 就來台灣買！

2019-07-10 15:08

二檔步入旺季的業績飆股

2019-07-11 12:10

谷歌、臉書乖乖匯錢 東歐駭客「代收」廣達38億驚奇

2019-07-11 14:40

靠13字口訣賺飽大波段／跟著上校軍官股神 用4步驟逮底部飆股

2019-07-10 12:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top