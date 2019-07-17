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連舒淇、蔡明忠都收服！看一個只有國中學歷的南投囡仔如何翻身？

2019-07-17 12:45今周刊

【文／今周刊編輯團隊】

提起台灣美食，你想到的只有夜市小吃？當台灣小吃鋪天蓋地吸引台灣人、觀光客爭相品嘗，甚至登上Netflix的製作報導之際，同一時間，消費天秤的另一端也起風了！高端、高價、講求更精緻的美食，帶著更好的服務與深厚的文化底蘊，正在蓄勢攻占你我的味蕾享受。

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今年一月，台北市信義區的微風南山開幕，騰出高樓層，占據整整3個樓面，一口氣進駐6家高端餐飲，從股神巴菲特午餐最愛吃的牛排館Smith & Wollensky，到全球唯一的米其林鐵板燒The Ukai Taipei等，應有盡有，餐廳內人均單價在3,500元以上，幾乎天天預定滿座。

「不只是有錢人，眾多追求新鮮、品味的年輕人在臉書、IG分享打卡，推波助瀾了這波高端餐飲的趨勢。」全台灣五星級飯店的餐飲龍頭—台北晶華酒店餐飲董事總經理吳偉正一開口，就「認證」了這場餐飲的新風潮。

在高端餐飲翻轉產業樣貌的風潮下，今年前五月，台灣餐飲業整體營業額達到歷史新高的3,364億元，相較去年同期成長5％以上。高端餐廳風潮，真正演繹的，是台灣跳脫廉價思惟最需要的一堂課，是一場關於「愈貴愈好賣」的美好示範。

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小林師傅的究極款待學》把上菜當成料理秀，收服難纏大老闆

不只百貨公司，台北巷弄間也有許多高品質的名店，例如近期台北政商名流圈暴紅的「小林日本料理」，其實店名為「都鮨蘭奢待」，但店名太長、又不好念，因為經營者林振昌小名叫小林，於是這家店就被簡稱為「小林」。

小林從小生長在沒有靠海的南投竹山，因為不愛念書，國中畢業後，就赴台中當起學徒。當時不曾踏上日本一步的他，靠著偷學、自學，加上不斷、不斷地苦練，如今，他已是台北最出色的日本料理板前師傅之一。

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在小小料理台前，小林以他獨有的個人魅力、幽默詼諧的表演，向每位板前客人說明各種食材的特性，讓客人每每餐畢，都能帶著愉快心情回家。在此，像是欣賞了一場打破人體五感的吧枱料理秀，日本空運食材與獨門手法讓大老闆蔡明忠、蔡明興、陳泰銘、曹興誠、陳永泰都驚豔，此外，大名星舒淇、馮德倫夫妻也是座上嘉賓。

金仁寶集團董事長許勝雄稱小林是「全台北最好吃的日本料理」。國票證券董事長洪三雄這樣形容小林：「日本料理名店很多，廚藝很難區分高下，但小林席間帶給賓客的歡愉氣氛，我在別的店裡沒有見過，會讓人一去還想再去。」

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「一位好的主廚不只要會廚藝，還要懂歷史、懂文化、懂美學，端出來的菜餚才有文化底蘊。」前台北凱撒飯店餐飲事業總經理王劭仁說。

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更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1178期)。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！

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