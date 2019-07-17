靠投資買房、環遊世界！她自創好老公、低價銅板選股法 年年獲利20％

【文．許雅綿】

「我長期只研究最多15檔股票，股票的業績、獲利和配股我都掌握得一清二楚，不熟的股票不會隨便買，賺錢不容易，不要讓自己虧了辛苦存下來的每一分錢。」

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個子不高，但財商很高的楊倩琳，小時候家境不好，由阿嬤帶大，為了讓自己有錢可以完成自己列的夢想清單，從第一份薪水開始，就積極研究投資。

「我是單親的小孩，小時候想學鋼琴，但不能學，因為每個月學費要800元，但我媽媽一個月才賺3000元，所以那時候就有體悟：以後一定要自己存錢！」

楊倩琳大學畢業後，工作領到的第一份薪水2萬5千元，她就去買了二手電子琴，然後開始學鋼琴，「那時候就覺得人生的所有夢想，都可以實現，只要不要放棄，但要完成夢想，你一定要有錢。」

所以為了「有錢」，她很努力地想學投資理財，她每天都看非常多的財經節目和財經雜誌，並把每個月薪水的三分之一拿來投資。

一開始她也曾聽電視上所謂的「老師」報明牌亂買，有賺有賠，抓不到方向，後來覺得應該摸索出一套方法，可以安心的投資、穩穩的賺錢，於是開始認真做研究，最後嘗試理出了兩套選股法，即「好老公選股法」、「低價銅板選股法」。

而她也靠這兩招選股法投資，每年平均獲利20%，除了買了第一棟房子，也讓她完成環遊世界的夢想，楊倩琳到底如何辦到的？

「三高一低」好老公選股法

分批買、分批賣 很難賠到錢？

楊倩琳說，所謂的「好老公選股法」，就是挑選「三高一低」的個股，也就是高EPS(每股盈餘)、高ROE(股東權益報酬率)、高殖利率和低基期的股票。

其中EPS連續5年大於1元，ROE連續5年大於10%，股利殖利率連續5年至少4%，以及股價處於相對低的價位。

楊倩琳舉中租為例，中租每年EPS都介於5元至8元之間，每年都配現金股利3元左右，殖利率介於4%到5%，ROE每年也都大於10%，股價部分則會看過去3年到5年的線圖，然後設定價位區域，再分批買進、分批賣出。

至於股票相對低點怎麼看？楊倩琳也理出一套方式，「我們永遠都不可能預知股票何時會來到最低點，僅能推估出相對低點，」她會從股票創新高後的回檔找買點，待股價回檔至三分之一的價位後，開始分批買進。

例如有一檔A股票從50元漲到90元，中間漲了40元，40除以3約等於14元，90元扣掉14元為76元，她就會等到A股票落在74到75元開始進場買(例如1張)，若跌5%、跌到70元再買(例如2張)，若再續跌5%到65元左右，就再加碼(例如3張)，透過分批買進的方式，且愈跌買愈多，可分散風險、快速降低平均成本。

波段買進之後，楊倩琳最多只賺20%，而賣出的方式則為股價漲10%、15%及20%分批賣出。以A股票為例，如果是75元買進，未來股價上漲，80元左右開始賣一批、85元賣一批，90元再賣一批。

「透過分批買進、分批賣出後，心裡就會很好過，若萬一股票繼續漲，自己還有持股，繼續跌的話，也會慶幸自己已經賣掉部分持股了，」楊倩琳笑著表示。

她也強調，自己不特別設停損點、只設停利點20%，因為好的股票，時間會還原它的價值，只要耐心等待。除非看好的股票，獲利不再成長，或是不再配股，這時候就要考慮賣掉了。

而且長期研究之後，股票的股性也會很清楚。她分享，例如中租、裕融每個月8號或9號會公布月營收，若比去年同期成長30%，股價一定漲，「有時候8號、9號很想賣的時候，就會告訴自己要忍耐。」

5大指標挑「低價銅板股」

跟著買獲利80%！

除了好老公選股法之外，為了揪出低價的個股，楊倩琳也自創挑選「低價銅板選股法」的5個條件。

即第一、股價低於20元；第二、連續5年都賺錢；第三、每年穩定配股配息，平均股利殖利率至少4%；第四、本益比在12、13倍以下；第五、股價低於淨值，股價淨值比1.3以下。

楊倩琳說，符合上述條件的股票，以金融股居多，包括過去曾經操作過的國票金、臺企銀、台中銀、遠東銀、第一金和日盛金等，都是透過低價銅板選股法挑選出來的。

她以臺企銀為例，目前本益比10、11倍左右，股價淨值比小於1，已經連續10年有配發股利，而平均股利殖利率也都有4%以上的水準，「我在臺企銀8元的時候買進。」

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如果有投資人跟著楊倩琳在8元左右價位買進臺企銀10張，以最近一日〈7/15〉收盤價13.5元來試算獲利，即買進8元、10張，花了80,000元；賣出13.5元，賣了135,000元。去年配現金股利0.3元，股票股利0.5元，即配到3,000元現金、500股〈若以13.5元賣掉，可得到6750元〉。

用上述的數字，先不看股票買賣的費用成本的話，光是價差和配股配息，過去一年的獲利為64750元〈135000-80000+3000+6750〉，投報率約80%。

不過楊倩琳強調，8元左右價位買進臺企銀，她在股價13多元左右就已經陸續獲利了結，目前手上持股並不多，銀行股部分，她現在將重心擺在台中銀、遠東銀等標的上。

而近期銀行界爆發大規模詐貸案，老牌貿易商潤寅實業以虛假應收帳款詐貸，損失最大的苦主就是臺企銀，曝險金額高達13.38億元。對此，仍持有部分臺企銀股票的楊倩琳表示，暫時先觀望，還是要看後續公布的業績狀況，再做進一步的操作規劃。

持有的股票不用多

好好觀察15檔就好

「台股的股票有幾千檔，但真正讓你賺錢的，只要選對幾檔就夠了，」楊倩琳長期觀察的股票不超過15檔，且以金融、傳產〈特別是食品股〉和電子股〈偏愛類傳產的電子股，例如大聯大、光寶科〉為主，分別配置三分之一。

從楊倩琳的選股標的中可發現，她偏愛相對穩健的個股，「我不喜歡飆股，會自創好老公股票，就是以選老公為概念，要選好男人跟他結婚，就是要跟他好好相處，也不可能不認識他，或不知道他做什麼。所以買股票就像選老公一樣，要讓我安心。」

透過好老公選股法和低價銅板選股法，再搭配分批買進、分批賣出的操作方式，楊倩琳一年的投資報酬率可達到20%，即丟入100萬元的資金，可以讓她賺到20萬元。

她強調，投資其實不難，就是要勤做功課。楊倩琳也鼓勵年輕人，不要害怕投資股票，只要花時間研究，並嘗試透過上述的選股投資方式，也有機會穩穩地邁向自己理想的生活，「我都做得到了，相信其他人也可以！」

小檔案 楊倩琳

學歷：上海財經大學博士

經歷：炘世紀數位資訊營運長、女人幫總編輯，現為易飛網集團策略長

台股投資資歷：逾10年

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