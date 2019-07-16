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把一手好牌打到盡輸 三個關鍵讓郭台銘在黨內初選跌大跤

2019-07-16 09:37今周刊

【撰文：廖元鈴】

眾所矚目的國民黨初選結果出爐…雙雄爭出線，最終以韓國瑜拿下 44.805 %高支持率，遙遙領先17%，擠下聲勢一度看好的郭台銘（27.730%）。如今回頭一一檢視，與其說韓太強，讓郭成了手下敗將，倒不如說是郭台銘輸給了自己。

圖片來源：今周刊攝影組
圖片來源：今周刊攝影組
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回顧今年4月，沒人料想到，擁有鴻海與富士康帝國的霸主，竟卸下昔日戰袍，轉身投入總統大選。

尤其台灣商人向來「不沾染政治」，首見台灣首富投入政壇，掀起震撼已是必然。

從「媽祖託夢」、「川郭會」到「日本軟銀董事長孫正義站台」，這些曝光安排都讓郭台銘盡佔國內外媒體版面，更是將郭台銘的「政治素人」身分，鍍上一層金—— 一個神明應許、又有國際政商手腕的候選人，可說是台灣「拚經濟」的最佳選擇。

無獨有偶，郭台銘背後團隊更是像個狙擊手般，不斷精準針對「經濟題」大開戰場，再搭配靈活的網路行銷、年輕網紅的推播宣傳下，甚至擁百萬人的「爆料公社」臉書社團於4月下旬舉辦模擬投票，郭以55%大幅贏過韓的45%，顯示郭台銘聲勢不斷上漲。

為擊破「富人」形象，舔餐盤、睡地板、幫綁鞋帶，更找來對過去最為爭議的雞排博士，來一場大和解，無不為昔日的郭董爭取蛻變的縫隙，成了如今朗朗上口的「果凍」、「郭懂」。

聲勢大好的郭台銘，其實是有相當機會與韓國瑜一較高下。

失言成「自走砲」⋯⋯難以跳脫「富人」包袱

為強化「傾聽民意」的郭台銘，勤走基層拉選票，以博得民眾好感，先是以「若當總統，薪水全部要捐出來，我只領一元」，還喊出「0-6歲的孩子國家養」政見，遭到同陣營的朱立倫質疑，隨後更加碼「散盡家財」、「財源不夠我財產墊支」，不免讓選民瞠目結舌。

最為費解的，則是郭提到抽取「富人稅」，尤其像他一個月花不到兩萬元的比喻，引起莫大迴響，一個試圖想與民眾溝通的總統候選人，終究還是藏不住「富人思維」；尤其是「砸錢就能解決事情」的出發點，已成了選民再三忌憚的考量。

據悉，為求在實施全民調的黨內初選出線，郭陣營撤換原先的商業廣告公關公司，改以選舉操盤見長的公關公司，大幅投入銀彈資源爭取曝光。

從廣告看板到Youtube影片，近乎被「郭懂」排山倒海式的拜票廣告淹沒，疲勞轟炸式的操作，已普遍引起民眾反感，沒形塑到正面形象，反而更加確立了「郭台銘擁有強大財力」的印象，與選民距離更加遙遠，行銷團隊急於包裝的「郭懂」，時不時出現昔日的「郭董」，一前一後地互斥形象，難以說服選民，實為掉票隱憂。

中國資產難說清、誠信問題成兩大考驗

今年年初的習近平對台談話、香港反送中議題，日益白熱化的中國與台灣關係議題，儼然已成了台灣總統候選人的必答題。

但昔日坐擁鴻海與富士康企業的郭台銘，大筆資產與訂單與中國脫離不了關係，儘管他卸下職責，仍避不開選民對他參選動機的疑問。

尤其資料顯示，鴻海集團所領的中國補助款金額之高，僅次於旺旺集團，為台灣企業第二，而且，郭台銘對兩岸關係僅表態「九二共識、一中各表」，實質而言，一旦台海關係緊張，郭台銘又會如何表態，這都是選民再三考量的關鍵。

只是對選民而言，候選人的誠信為重要指標，但媒體多回顧過去郭台銘的跳票史，從威州投資案到印尼投資案，都被外界質疑郭台銘的商業原則似乎「承諾多、實踐少」，實為扣分。以近期的Lamigo桃猿球隊求售，郭台銘大聲疾呼談有意買下，隨後又遭球團發文駁斥「沒這回事」，前後對不起來的發言，對郭台銘的誠信更是莫大損傷。

一手好牌　卻一路玩成「庶民與權貴」的對決

先前傳出昔日馬營班底的趙少康、周守訓，都是郭背後的核心操刀人士，由於韓國瑜多「開支票」式的政見，促使不願意支持韓的菁英派，自然轉向表態支持郭，其中最具為代表性的，即是連勝文曾公開表示，認為郭將會是綠營該當心的競選人。

藍營如此，選民更是如此，再加上郭台銘不斷擁抱「中華民國」國旗的姿態，讓許多難以接受韓大剌剌走進香港中聯辦的傳統藍營支持者，持續回流到郭身上。

如今讓這些菁英派棘手的是，去年年底韓流席捲全台的盛況，與其說是韓國瑜的勝利，倒不如說是長年被主流政治人物忽略的基層人民的勝利。

馬英九8年執政，卻換來民進黨的全面執政，這對於長年支持藍營的基層選民來說，無不感到厭惡；然而，韓國瑜的橫空出世，他庶民式的發言、草根性強的形象，無不讓這些基層選民找到了心靈投射的對象。

特別需要注意的是，這些被認為是「韓粉」的中老年族群、軍公教人員，對國民黨的信仰不高，更是厭惡過去權貴形象的政治人物，由此可見，繼朱立倫之後，郭台銘的出線，就成了認為是與韓國瑜較勁的「權貴代表」。

前後解讀下來，明顯可看出郭台銘若要搶選票，基層鐵藍票已不可能，持續收割泛藍的反韓票源、以及中間選民才是首要目標。

但富人包袱、中國與誠信問題當前，使得郭台銘難以複製「韓粉」的信仰者出現，再加上初選採「全市話」民調，對郭台銘出線極為不利。

如今初選結果出爐，郭台銘脫黨參選的說法也跟著甚囂塵上，倘若郭台銘能一一擊破前述關鍵，又能說服柯P以「郭柯配」形象重新出發，恐怕對於國民黨、民進黨選情有莫大衝擊，下半年的選情，則會越演越精彩。

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