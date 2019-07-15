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一張醫療險都買不到 保險公司為何拒絕做「他們」的生意？

2019-07-15 10:55今周刊

【撰文：許雅綿】

「我在4歲的時候因病毒感染，造成脊椎損傷，下肢完全無法行動，當時年紀小，體況還可以，且保險業者風險意識還沒那麼高，我家人幫我投保了癌症險、壽險都沒問題，但長大後，我想要再增加癌症險保障，就再也沒有成功投保過了…」從事保經業務工作的林欣蓓說道。

圖片來源：達志
圖片來源：達志
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因為感同身受，林欣蓓從事保險業務工作後，積極幫身障者向保險公司爭取投保。她曾經幫過小兒麻痺、腦性麻痺、肌肉萎縮以及先天性成骨不全症〈玻璃娃娃〉等患者爭取過保險，結果醫療險全部遭保險公司婉拒。

僅有一名障礙等級為中度的保戶，有成功投保到產險公司的意外險，但也只能保到最低額度的保單，即意外身故保額100萬元。

林欣蓓分享，身障者申請保險的過程中，一定會附上身心障礙手冊，通常若障礙等級是重度，普遍都會被拒保，或是被要求體檢〈一般民眾被要求進一步體檢的機率可能只有5成〉。而體檢後，身障者最容易因為尿道發炎而被拒保。

「身障者因為在外面比較難找到廁所，普遍都有尿道發炎的問題，而體檢時若發現有尿道發炎，一般都會直接拒保，或是要求治療，」但她說，這問題很難根治，所以體檢後幾乎就會被婉拒，像她也是因體檢報告的尿液發炎指數偏高，沒有成功投保到癌症險。

至於癌症險，因為和肢體障礙比較沒有直接關聯性，她過去就曾經幫一名患有小兒麻痺的保戶投保過癌症險，因其尿液發炎指數正常，體檢過後仍有保險公司願意承保。

「所以身障者投保會不會成功，還是會因障礙程度、障礙部位的差異，而有不同的投保結果。」

一般人投保，核保過程只要幾天的時間，但身障者投保，光是跑流程、體檢，甚至是生調〈保險公司對於投保人、被險人的生存調查〉就至少要花上一個月以上，且常常努力幫身障者跑了一、兩個月的投保案子，被全部拒保。

林欣蓓說：「我的客戶都沒有業務員願意服務他們…」她無奈地說，我只能告訴我身邊的身障者，要好好存錢。

身障者除了全民健保　真的什麼險都不能保？

「這不是生意，這是社會正義！」7月9日，前鴻海集團董事長、國民黨總統參選人郭台銘召開「身障保險社會福利記者會」，主張成立100億元的身心障礙人士保險基金，來協助身心障礙人士納保，當中包括成立公益性質的專責保險公司，規劃身心障礙人士的壽險、健康險等方案，只要領有身心障礙手冊者，都可以納保。

其實，早在郭台銘召開記者會之前，就在臉書上釋出關於身障保險基金的訴求影片。在影片中，罹患「三好氏遠端肌肉無力症」的前立法委員楊玉欣提到，「台灣有一群人，除了全民健保，不能保其他險」、「出事了，沒有意外險」、「我們是最需要保險的人，但有錢都沒法保」。

而罹患小兒麻痺的自由空間基金會董事長唐峰正也在影片中表示，「人走了，連壽險都沒有」、「因為他們〈指保險公司〉認為我們是賠錢貨！」而雙眼全盲的台灣公義聯盟理事長鄭龍水更直言：「我們被保險公司集體拒保。」

郭台銘主張的身障者保險基金競選訴求提出後，引起相當多的民眾和公益團體的共鳴，但卻也讓金管會急跳腳。

金管會特別針對影片中提及的「身障朋友除全民健保外，不能保醫療險、意外險及壽險一事」進行澄清，除了強調此事與事實不符之外，也提醒保險業不得對身障者「有投保不公平的對待、無故拒保。」

「身心障礙者是社會上最需要保險的一群人，卻淪為保險制度下的孤兒，常直接被保險公司拒保，」這是郭台銘提出成立身心障礙人士保險基金的初衷。但身障者真的是保險孤兒嗎？金管會用統計數據反駁。

根據金管會官員的說法，保險業歷年來都有承保身障者，承保險種包括壽險、健康保險、傷害保險及年金保險，截至今〈2019〉年3月底有效契約共有近20萬件，而微型保險自2009年7月開辦以來，至今年4月底，累計承保的身障者達8.6萬人。

事實上，金管會也強調，保險公司內部有一定的核保規則和對價關係等項目來評估是否承保，商業保險原本就並非每一個人都能保證一定會承保，不僅身障者，一般人也有可能會碰到拒保的狀況。

「保險公司給我們投保機會，但誰願意來幫我們？」

呼應金管會的回應，曾接觸身障者投保業務的磊山保經業務總監羅靜娟表示，保險公司承不承保，內部都有一套「核保醫學」的標準，會去精算出這張保單的理賠率。

通常身心障礙者理賠率會比較高，保險公司要承擔的費用損失就會提高，所以一般保險公司評估後，不承保的機率很高，這時候就會有兩種狀況，第一是直接不承保，第二是加保費，通常加20%~50%保費不等。

不過，羅靜娟強調，不僅是身心障礙者，一般民眾若有精神疾病或是有健康狀況，同樣也會被保險公司拒保，例如心臟疾病的民眾，比較難投保意外險。

另外，她也曾經碰過保戶的腎長了水泡，保險公司就不承保的案例，因其核保評估認為有病變為癌症的可能性。

實務上來看，身障者因身體狀況因素，投保醫療險、失能險幾乎是不可能的事；意外險則要視體況而定，通常視力障礙或是肢體障礙者，被保險公司不承保的機率很高，且即便核保通過，也僅能買到低保額的意外險，但若以團保的方式投保意外險，核保通過的機率就會比較高。

綜觀所有保險種類，身障者容易投保成功的，反而是年金保險、儲蓄險等儲蓄成分較高的保單，癌症險則要依體況而定。

面對身障者投保的困境，林欣蓓語重心長表示，最近有看到郭台銘提出的身障保險基金的新聞，她認為這政策的出發點很好，但身障投保牽扯到的層面相當複雜。

「我們始終希望的是，能夠獲得平等的就業、平等的投保，保險公司有給我們投保的機會，但中間就是少了一塊東西，結果還是會被現實打敗。」

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