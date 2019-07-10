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曾在上海慘賠1億、被馬國代理商背叛 日出茶太熬出頭 連菲國第一夫人都來加盟

2019-07-10 12:42今周刊

【文／今周刊 黃家慧】

日出茶太十一年海外長征，曾在上海慘賠一億元、於馬來西亞被代理商背叛，歷經多年，這才翻身讓台灣手搖茶登上東南亞霸主寶座，未來還將挑戰全球萬店大夢。

老實說，我一開始不知道日出茶太，但女兒很喜歡，還建議我加盟。」7月6日，菲律賓「第一夫人」阿旺塞納（Honeylet Avancena）出席日出茶太在菲律賓購物中心辦的百店活動，短短2小時的活動引來近千位民眾圍觀，一睹第一夫人與日出茶太的風采。

繼印尼、澳洲之後，菲律賓成為手搖茶品牌日出茶太第3個店數破百的市場，第100家及101家店的加盟主正是阿旺塞納。

不只菲律賓第一夫人搶加盟，台灣連鎖加盟促進協會副祕書長柯建斌更指出，日出茶太已是東南亞市場中，店數最多的台灣手搖茶飲霸主。

接地氣搶市占 8年穩站龍頭

今年首季，日出茶太母公司「六角國際」合併營收創新高，貢獻近半的日出茶太是主力，且其首季同期成長率達5成，居集團所有品牌之冠；目前日出茶太插旗全球41個國家地區、近1000家店，其中逾半坐落於東南亞國家。

「日出茶太要破1萬家不是問題，東南亞至少就要開出5000家。」敢如此豪氣，是因為六角國際董事長王耀輝認為，一個地區只要達到百家店規模，店數就會開始以倍數成長。看好東南亞市場人口紅利、經濟起飛及飲食習慣等3大條件，如今，他在6億人口的東南亞市場已拿下2張王牌—印尼將在第四季展店破3百家，菲律賓則預計年底破150家。

「我們的國際化是自己一路摸索出來的。」六角國際執行副總王麗玉在菲律賓百店慶祝活動上感性表示。日出茶太海外擴張之路已11年，先後在中國、馬來西亞兩度跌跤，卻讓王耀輝夫婦倆愈挫愈勇，搖身成為東南亞手搖茶霸主。

2008年，日出茶太首度出征中國就失利，只能轉移重心到海外，藉由香港為跳板找到海外代理商，開啟東南亞市場大門。當年，王耀輝夫妻倆因為不熟悉中國市場，卻以直營方式到上海大開30家店，不但生意不佳、人力流動率高，還被房東惡意漲房價，只能認賠一億元殺出。

夫妻倆因此體悟，做海外市場要接地氣，就得找到在地合作夥伴；同時看準香港市場的國際化程度，將有助品牌能見度、吸引潛在海外代理商上門，便改以加盟方式在當地設點，專選高人流量的地鐵出入口設點，以創造排隊人潮。店數最高還曾破百，更吸引菲律賓代理商的目光。

「我8年前去香港旅遊，看到日出茶太的排隊隊伍很長，就想試試看。」日出茶太菲律賓總代理商Teabros Corporation行銷暨財務主管Christoper Cua透露，當時香港還有另一家台灣茶飲品牌，但他看上日出茶太的設計風格與口味，於是說服在菲律賓擁有70家烘焙店的自家家族事業The French Baker成立代理商，以爭取合作代理權。

王耀輝看好菲律賓市場商機，成為進軍當地市場的先鋒，蹲點八年站穩第一品牌。

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搞定41國法規 到海外打先鋒

日出茶太目標是爭奪全球霸主，合作夥伴就不能是等閒之輩。王耀輝透露，對方不但要對品牌有熱忱，還得有足夠財力及團隊經營等能力資格，日出茶太會審核三年財報，並要求對方至少有3千萬元以上現金流，這些都將決定總代理商未來展店規模的能力。

對加盟商的審核也很嚴謹，就連菲律賓第一夫人，即使光憑名號已經足夠接地氣、也必有一定「實力」。但六角表示，這件加盟案仍然經過了整整兩個月的嚴格審核才過關，絲毫沒有打折空間。

合作夥伴給力，總部實力自然也不能落漆。除了有30人團隊負責海外事業展店、訓練及營運策略等，還有鑽研銷售41國各種法規與食安認證的產品研發20人團隊。目前沒有一家手搖茶品牌可以同時攻進全球41國、搞懂41國的法規認證，六角團隊的後勤支援能力可見一斑。

「大家以為開店很容易，其實每個國家規定都不同，光為了在印尼開店，要申請的認證就超過100個。」王耀輝說，日出茶太在印尼或其他國家都是打先鋒，找不到符合當地法規或食安認證的供應商，就會進行輔導，日出茶太前後已輔導超過30家的供應商。

又如去年印尼總店數破兩百家，總部擔心品牌因市場過度集中，而稀釋單店平均月營收，預估今年首季會下滑7％。於是提早建議當地代理商採取行銷策略，贊助選秀節目《印尼之聲》以增加曝光，結果今年反而成長破4成。

但強強聯盟不是沒有失敗經驗。2年前，日出茶太馬來西亞代理商因未使用總部授權的原物料等原因，而被終止合約，甚至告上法庭，原本逾160家據點的規模瞬間歸零。

王耀輝夫妻倆痛定思痛，為了保護品牌聲譽與營收，隨即擴張國際團隊，增加各國市場訪查制度，並加強控管代理商，表示未來會以入股代理商的方式，強化雙方合作關係。六角於今年6月，就入股加拿大代理商持有兩成股權。

王耀輝表示，在馬來西亞雖跌跤，但長年品牌經營下，捲土重來也快速找到新的代理商，如今店數已達50家。王耀輝並透露，目前亦在洽談泰國代理商，其他如越南等國家則在觀望中。他信心滿滿表示，未來日出茶太每年店數將以3成速度增加，並慢慢朝著萬店大夢靠近。

更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1175期)。

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