靠13字口訣賺飽大波段／跟著上校軍官股神 用4步驟逮底部飆股

【撰文／今周刊 唐祖貽】

常聽到股市投資人感嘆「為什麼飆股總與我無緣？我的選股方法不夠好嗎？」於是到處拜師學藝，但學了一大方法，仍擺脫不了散戶總是小賺大賠的宿命。

從上校軍官轉為股市達人、並有多年技術分析教學經驗的朱家泓老師，看過也學過不少大絕或密技，他的結論是，「好方法不用多、一招就足夠」。

如何逮飆股？

運用價量、型態與均線 可判斷底部

他指出，大多數技術分析都是教投資人如何在底部完成後「抓突破」、買在起漲點，而他的方法可以提早發掘底部成形的標的，買在相對低檔區，「這樣獲利空間可能更大一些。」

朱家泓的「關鍵一招」其實不難，學會基本的價量、型態與均線判斷就可運用。判斷步驟如下：

步驟一：一檔個股走空、跌到低檔區時，往往會爆出大量，這時價格暫時不再創新低，然後開始反彈、進入築底階段。

步驟二：股價反彈後還會拉回，這時要密切注意價格有沒有跌破前波低點，若沒有，就形成「底底高」（一底比一底高），初步符合底部成形的條件。

步驟三：股價拉回不破低後會再反彈，此時要密切注意這次反彈的高點要比前波反彈高點高，稱為「頭頭高」（一頭比一頭高），並站上月線（20MA），底部進一步確認。

步驟四：將兩波的低點相連成上升趨勢線，當股價再度拉回，就可設定這條上升趨勢線的價位為買點，並以月線與跌破這條趨勢線為停損。

錯過打底期好買點？

以區間、短線操作為主

朱家泓認為，最完美的情況當然就是跟著上述4個步驟，從底部開始追蹤、找到最佳買點，只要不破月線與上升趨勢線，就一路續抱、賺足大波段；但，「投資往往不是這麼順利！」例如，若買進後，股價沒有再越過前高，可能就轉為盤整，這時短線投資人可以先賣一趟，等回檔到月線再買進、區間操作；如果是中長線投資，就以月線與上升趨勢線為準，沒破月線前都續抱。

更常遇到的情況是，錯過了打底期的好買點，等到漲上來才發現，又該怎麼辦呢？朱家泓會先以目前價位與這波最低價相比，若漲幅已超過一倍，或從波浪理論計算，已經進入第3波的主升段，這時，「想買的朋友，請以短線操作為主！」同樣是以股價靠近月線為買點，買進後遇到爆量收黑K或不過前高，就可以先賣。

其實，朱家泓認為，就算是已經處於主升段的個股，往往會因利多而連續急漲甚至噴出，所以只要切入價位好，「短線賺個2、3成並不難。」

朱家泓的方法，用簡單的13字口訣來說，就是「低檔爆量、底底高、頭頭高、上月線」。他特別重視日線圖上的月均線，比起季均線，他認為月均線是小額、短線投資人更該留意的多空界線，「站上20MA就買、站穩就續抱、跌破就賣出。」如果要長線投資、大波段持有，他建議以周線圖的20MA（相當於日線圖的100MA）作為多空分界。

除了學招數，朱家泓更重視心法的養成。他認為，以前面提到的關鍵1招為例，買進前他會多次確認，是否符合「底底高、頭頭高、上月線與趨勢線」等要件；一旦確認並買進後，就要嚴守投資紀律，當這3個要件消失時就要出場，不能猶豫；所以他強調「買進前多考慮、賣出時守紀律」。

多數投資人卻剛好相反，聽到一檔明牌就急著買進，但在出現賣出訊號時卻捨不得賣，變成「買進時沒紀律，賣出時多考慮」，結果大賺變小賺、甚至變賠錢，「這是最可惜的。」

很多專家都鼓勵投資人要中長線投資，但朱家泓認為，剛入門者應該多練習短線交易，一段時間後，再以波段、長線為主。他解釋，「短線交易目的並不是想賺快錢，而是可快速熟悉所學的方法，培養盤感與對價格的敏感度，更重要的是養成嚴守紀律的習慣。」

何時出場？

整體虧一成全部出清 短線賺二成可停利

朱家泓不但嚴守交易紀律，也很重視資金管理。他的作法是，每天收盤後檢視對帳單，當發現某一檔持股虧損超過3％，次日就賣出，「而且開盤就賣。」若整體資金虧損超過10％，次日就全部出清，「休息一段時間再出發。」

至於停利，他的標準是，波段操作就以月線為準，若是短線獲利達二成後，只要某天出現爆量黑K，就可出場。

朱家泓提醒，要從底部抱足賺夠大波段，除了技術面，所選標的的基本面、營收獲利狀況，以及大盤目前位置，都是值得留意的重點，並可作為資金配置參考。

例如，以近期大盤來說，朱家泓的看法就較為保留，「指數又瀕臨1萬1千點的歷史高檔區，但基本面並沒有轉佳，美中貿易戰也還沒真正結束。」所以即使他仍能挑出底部成形的標的，「但目前不是重押的時候，小買即可。」目前他在股市的資金部位控制在5成以下，「多留一些現金，若指數回檔時，也許可撿到更多便宜。」

這些心法說來容易，但要做到卻得花一番時間與功夫，「因為要克服人性弱點。」剛上朱家泓課程的學員，經常會問他「賣了又漲上去怎麼辦？」他的回答總是「再買回就好」，雖然學員往往很難接受「賣高買更高」的作法，但對他來說，該出手時就出手，「寧可賣錯、不可留錯」。

良好的方法，加上嚴格遵守交易紀律與控管虧損，使得朱家泓從以往追高殺低的小散戶成為股市常勝軍。已屆古稀之年的他，每天依然活力充沛、課程滿檔，因為他衷心希望能幫助更多投資人，擺脫小賺大賠的宿命，藉由投資幫自己累積財富。

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