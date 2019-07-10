親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

藍營還在初選民調 詹惟中說「他」即將勝出

下班回家留意雨勢 9縣市大雨豪雨特報

靠13字口訣賺飽大波段／跟著上校軍官股神 用4步驟逮底部飆股

2019-07-10 12:39今周刊

【撰文／今周刊 唐祖貽】

常聽到股市投資人感嘆「為什麼飆股總與我無緣？我的選股方法不夠好嗎？」於是到處拜師學藝，但學了一大方法，仍擺脫不了散戶總是小賺大賠的宿命。

從上校軍官轉為股市達人、並有多年技術分析教學經驗的朱家泓老師，看過也學過不少大絕或密技，他的結論是，「好方法不用多、一招就足夠」。

如何逮飆股？

運用價量、型態與均線 可判斷底部

他指出，大多數技術分析都是教投資人如何在底部完成後「抓突破」、買在起漲點，而他的方法可以提早發掘底部成形的標的，買在相對低檔區，「這樣獲利空間可能更大一些。」

朱家泓的「關鍵一招」其實不難，學會基本的價量、型態與均線判斷就可運用。判斷步驟如下：

步驟一：一檔個股走空、跌到低檔區時，往往會爆出大量，這時價格暫時不再創新低，然後開始反彈、進入築底階段。

步驟二：股價反彈後還會拉回，這時要密切注意價格有沒有跌破前波低點，若沒有，就形成「底底高」（一底比一底高），初步符合底部成形的條件。

步驟三：股價拉回不破低後會再反彈，此時要密切注意這次反彈的高點要比前波反彈高點高，稱為「頭頭高」（一頭比一頭高），並站上月線（20MA），底部進一步確認。

步驟四：將兩波的低點相連成上升趨勢線，當股價再度拉回，就可設定這條上升趨勢線的價位為買點，並以月線與跌破這條趨勢線為停損。

錯過打底期好買點？

以區間、短線操作為主

朱家泓認為，最完美的情況當然就是跟著上述4個步驟，從底部開始追蹤、找到最佳買點，只要不破月線與上升趨勢線，就一路續抱、賺足大波段；但，「投資往往不是這麼順利！」例如，若買進後，股價沒有再越過前高，可能就轉為盤整，這時短線投資人可以先賣一趟，等回檔到月線再買進、區間操作；如果是中長線投資，就以月線與上升趨勢線為準，沒破月線前都續抱。

更常遇到的情況是，錯過了打底期的好買點，等到漲上來才發現，又該怎麼辦呢？朱家泓會先以目前價位與這波最低價相比，若漲幅已超過一倍，或從波浪理論計算，已經進入第3波的主升段，這時，「想買的朋友，請以短線操作為主！」同樣是以股價靠近月線為買點，買進後遇到爆量收黑K或不過前高，就可以先賣。

其實，朱家泓認為，就算是已經處於主升段的個股，往往會因利多而連續急漲甚至噴出，所以只要切入價位好，「短線賺個2、3成並不難。」

朱家泓的方法，用簡單的13字口訣來說，就是「低檔爆量、底底高、頭頭高、上月線」。他特別重視日線圖上的月均線，比起季均線，他認為月均線是小額、短線投資人更該留意的多空界線，「站上20MA就買、站穩就續抱、跌破就賣出。」如果要長線投資、大波段持有，他建議以周線圖的20MA（相當於日線圖的100MA）作為多空分界。

除了學招數，朱家泓更重視心法的養成。他認為，以前面提到的關鍵1招為例，買進前他會多次確認，是否符合「底底高、頭頭高、上月線與趨勢線」等要件；一旦確認並買進後，就要嚴守投資紀律，當這3個要件消失時就要出場，不能猶豫；所以他強調「買進前多考慮、賣出時守紀律」。

多數投資人卻剛好相反，聽到一檔明牌就急著買進，但在出現賣出訊號時卻捨不得賣，變成「買進時沒紀律，賣出時多考慮」，結果大賺變小賺、甚至變賠錢，「這是最可惜的。」

很多專家都鼓勵投資人要中長線投資，但朱家泓認為，剛入門者應該多練習短線交易，一段時間後，再以波段、長線為主。他解釋，「短線交易目的並不是想賺快錢，而是可快速熟悉所學的方法，培養盤感與對價格的敏感度，更重要的是養成嚴守紀律的習慣。」

何時出場？

整體虧一成全部出清　短線賺二成可停利

朱家泓不但嚴守交易紀律，也很重視資金管理。他的作法是，每天收盤後檢視對帳單，當發現某一檔持股虧損超過3％，次日就賣出，「而且開盤就賣。」若整體資金虧損超過10％，次日就全部出清，「休息一段時間再出發。」

至於停利，他的標準是，波段操作就以月線為準，若是短線獲利達二成後，只要某天出現爆量黑K，就可出場。

朱家泓提醒，要從底部抱足賺夠大波段，除了技術面，所選標的的基本面、營收獲利狀況，以及大盤目前位置，都是值得留意的重點，並可作為資金配置參考。

例如，以近期大盤來說，朱家泓的看法就較為保留，「指數又瀕臨1萬1千點的歷史高檔區，但基本面並沒有轉佳，美中貿易戰也還沒真正結束。」所以即使他仍能挑出底部成形的標的，「但目前不是重押的時候，小買即可。」目前他在股市的資金部位控制在5成以下，「多留一些現金，若指數回檔時，也許可撿到更多便宜。」

這些心法說來容易，但要做到卻得花一番時間與功夫，「因為要克服人性弱點。」剛上朱家泓課程的學員，經常會問他「賣了又漲上去怎麼辦？」他的回答總是「再買回就好」，雖然學員往往很難接受「賣高買更高」的作法，但對他來說，該出手時就出手，「寧可賣錯、不可留錯」。

良好的方法，加上嚴格遵守交易紀律與控管虧損，使得朱家泓從以往追高殺低的小散戶成為股市常勝軍。已屆古稀之年的他，每天依然活力充沛、課程滿檔，因為他衷心希望能幫助更多投資人，擺脫小賺大賠的宿命，藉由投資幫自己累積財富。

更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1177期)。

你可能感興趣》

8個月開400間店卻一夕倒閉...台灣「古早味蛋糕」在韓國暴起暴落的內幕

「臟器外露」千萬別塞回去！救護員傳授6要訣：遇到攻擊事件，你可以怎麼做？

一小時花400萬買鑽石...陳奕迅愛妻名言「我掙的錢，就是給她花的！成功的婚姻，一定要談錢

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

分享

今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！

相關新聞

曾在上海慘賠1億、被馬國代理商背叛 日出茶太熬出頭 連菲國第一夫人都來加盟

2019-07-10 12:42

旅行百國、美經濟大師來台震驚：小巷子、滿街機車...薪資停滯 台灣30年都沒變

2019-07-10 12:40

黎智英、何韻詩爭相為港奔走 一份中國文件洩出：加快對港澳施行「社會信用」制度

2019-07-10 10:40

台灣是美中貿易戰的最大受害者 美經濟學權威科文：美國根本不在意小國的死活

2019-07-09 10:58

愛吃臭豆腐、學李小龍打拳！德國醫學博士迷上中醫 棄高薪來台定居12年

2019-07-10 12:37

末日博士與比特幣信仰者的戰爭：一場信與不信者都該瞭解的加密貨幣思辨

2019-07-04 12:41

詹宏志上郭董節目大談「政客關說」 大剌剌釋出這3個訊息

2019-05-29 09:58

從3萬元開始 「職場小美工」靠投資台股獲利超過千萬

2019-07-08 11:02

拒絕再看川普臉色》中國強力發展半導體 台灣業者誰受惠？誰受害？

2019-07-05 14:54

玫瑰少年獲獎 蔡依林步步奠定「同志天后」地位

2019-07-03 15:40

曾讓股市名人「海哥」受重傷！走過3年低潮 生技股透出曙光

2019-07-03 13:47

把電商平台當電玩在打 桃園小工廠僅用20位員工就將快艇賣向25國

2019-07-03 13:47

大到不能倒！ 金管會公布5家系統性銀行...讓銀行喊苦的新制上路

2019-07-03 13:44

轉戰立委再奪金曲 林昶佐在生死間悟出這代人的使命

2019-07-03 13:43

27年前神預言！李光耀：50年後，你以爲中國會讓香港有別於廣東嗎？

2019-07-03 10:58

他曾是郭台銘最大競爭對手 Katerra執行長：貿易戰為台灣帶來獨特機會

2019-07-02 11:14

唸唱茄子蛋、大秀布袋戲偶？韓、郭、朱恐怕都沒搞清楚年輕人要什麼

2019-07-01 12:27

韓流為何席捲全台？重量級美國媒體：找到「中國網軍」操盤社群的證據

2019-06-28 12:10

台灣窮小子 如何翻身成為中國汽車熱壓模具大王？

2019-06-27 11:06

放餌、陷阱、算計 G20不只川習暗鬥 各國大咖也游走牟利

2019-06-26 13:21

股東會掌聲如雷 嚴陳莉蓮布下3棋局讓裕隆集團脫胎換骨

2019-06-26 13:21

影響力勝貝佐斯、執行力超過郭台銘！他是下一波科技浪潮的關鍵

2019-06-26 13:18

三星、蘋果都搶著要這個台灣人！他創台第一人奪小諾貝爾獎

2019-06-26 13:04

連續20年報酬率超過44％ 軟銀孫正義正在投資哪些公司？

2019-06-26 09:17

上下班通勤遇車禍、茶水間燙傷算職災嗎？如何理賠？上班族不可不知的3問題

2019-06-25 15:10

唱卡拉OK恐挨告？擬修著作權法解套 卻點燃樂壇怒火：「要音樂人吃土嗎」

2019-06-25 11:36

長榮航空會對罷工事件讓步？看這幾年營運成果就知道了

2019-06-24 10:11

銀行定存領1％太吃虧了！ 4招投資術教你如何穩穩賺到錢

2019-06-21 14:17

3大理由 創業家兄弟不怕和PChome、momo搶「吃」的市場

2019-06-20 12:25

國中沒畢業的攤販 是如何建造年收4億黑糖飲品帝國？

2019-06-20 10:50

台灣人必須記住的一堂課》從期待到絕望 「一國兩制」香港實驗22年幾乎崩壞！

2019-06-19 13:09

攻入亞洲最挑剔的日本市場、吸引Google上門合作 股本才3億的康聯訊憑什麼做到！？

2019-06-19 13:08

IKEA、沃爾瑪、亞馬遜都賣它的產品 這家泰國台商小廠靠什麼本事打國際賽？

2019-06-19 13:07

大同給散戶的一堂課 謝金河：想投資先學會看懂三本帳

2019-06-19 13:05

爆商標爭議！診所以「臺安」名義招攬健檢 民怨「若個資外洩、醫療糾紛找誰負責？」

2019-06-19 10:19

反送中／是誰指示「暫緩」修例？從中美日反應看懂為何港府急喊卡

2019-06-18 10:08

Netflix年底「颳台風」！獨家專訪Netflix韓國內容總監：不排斥台韓兩國合製

2019-06-17 09:37

合宜住宅變「樂透宅」抽到就賺到？揭密投資客如何破解轉售限制

2019-06-14 10:28

香港「反送中」遊行 給台灣人敲響一記警鐘

2019-06-13 11:51
看更多

熱門文章

台灣是美中貿易戰的最大受害者 美經濟學權威科文：美國根本不在意小國的死活

2019-07-09 10:58

五分鐘找出優質填息股 賺飽股利

2019-07-04 15:13

兩首富任性砸錢 郭台銘原來是在和蔡衍明打國民黨初選

2019-07-03 16:57

韓國瑜撿到堵住流失支持度的3個塞子

2019-07-03 16:57

27年前神預言！李光耀：50年後，你以爲中國會讓香港有別於廣東嗎？

2019-07-03 10:58

從3萬元開始 「職場小美工」靠投資台股獲利超過千萬

2019-07-08 11:02

公私立大學排名鬆動 技職、私校衝出黑馬

2019-07-02 10:36

亞洲新二代小s女兒 許曦文創造屬於自己的傳奇

2019-07-07 10:46

「韓式理性」打選戰：黑到發亮才會贏

2019-07-04 16:59

拒絕再看川普臉色》中國強力發展半導體 台灣業者誰受惠？誰受害？

2019-07-05 14:54

柯P基層人氣井噴 柯營策士：阿北參選已是必然

2019-07-03 16:57

綠營不分區立委提名 不再走「無知少女」路線

2019-07-03 16:55

自律比聰明更重要！

2019-07-08 09:11

不再玩便宜哏 小七搞重組、全家加碼 超商自有品牌變臉再戰

2019-07-05 09:33

大到不能倒！ 金管會公布5家系統性銀行...讓銀行喊苦的新制上路

2019-07-03 13:44

旅行百國、美經濟大師來台震驚：小巷子、滿街機車...薪資停滯 台灣30年都沒變

2019-07-10 12:40

華為：美國的頭號公敵之路

2019-07-08 12:16

最低估的華為概念股

2019-07-04 12:19

臺灣版麻雀變鳳凰 等著叫好叫座

2019-07-08 15:01

李顯龍給台灣的啟示

2019-07-04 16:59

健身產業從中美貿易戰崛起

2019-07-08 10:19

1年經手500億作品 蘇富比到故宮都指名它 藝品神秘保鑣曝光！

2019-07-05 09:30

700個品牌都跟他叫貨 嘉義老師變中國果汁王

2019-07-05 09:13

駁落雙子星 莫須有的國安疑慮

2019-07-04 16:59

搶破頭的國民黨初選 誰能跳脫「藍色舒適圈」

2019-07-04 16:59

末日博士與比特幣信仰者的戰爭：一場信與不信者都該瞭解的加密貨幣思辨

2019-07-04 12:41

當饗宴變成夢魘：巴黎的電動滑板車之亂

2019-07-05 11:45

謝金河：假如台商回流成真…台股有沒有機會重返榮耀？

2019-07-04 12:26

愛吃臭豆腐、學李小龍打拳！德國醫學博士迷上中醫 棄高薪來台定居12年

2019-07-10 12:37

把電商平台當電玩在打 桃園小工廠僅用20位員工就將快艇賣向25國

2019-07-03 13:47

曾讓股市名人「海哥」受重傷！走過3年低潮 生技股透出曙光

2019-07-03 13:47

韓流為何席捲全台？重量級美國媒體：找到「中國網軍」操盤社群的證據

2019-06-28 12:10

艾倫也有陰暗面

2019-07-08 09:39

玫瑰少年獲獎 蔡依林步步奠定「同志天后」地位

2019-07-03 15:40

AI 臉部辨識將告訴賭場經理 誰是今晚的肥羊

2019-07-04 12:48

雙主流：填息股及委屈股 華為供應鏈那些能成為復仇者聯盟？

2019-07-04 12:11

黎智英、何韻詩爭相為港奔走 一份中國文件洩出：加快對港澳施行「社會信用」制度

2019-07-10 10:40

中國製造 真的回不去了？

2019-07-02 09:23

市場變臉術 輸家變贏家

2019-07-09 13:02

CRS、海外資金匯回專法即將上路 台商如何因應？

2019-07-04 15:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top