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愛吃臭豆腐、學李小龍打拳！德國醫學博士迷上中醫 棄高薪來台定居12年

2019-07-10 12:37今周刊

【文／今周刊編輯團隊】

一份國際報告，直陳全球人才現狀。英國牛津經濟學院《2021全球人才報告》指出，到了2021年，台灣將面臨全球最大的「人才缺口」，達負1.5％，比日本、南韓、新加坡、美國、澳洲和中國都嚴重。

因為人才危機，政府於2016年《國籍法》修法後，允許在經濟、醫學或教育等專業領域有貢獻者，得以領取中華民國身分證，至今有86位外國人憑著高級專業人才認可，拿到中華民國身分證。他們來自德國、法國、瑞士、美國、越南等地，以一身專業，貢獻台灣經濟。

這批86名歸化台灣的外國人，看起來數量雖不多，但修法後兩年內成長為4倍，顯示台灣延攬各地人才的大門，正逐漸在敞開當中。這群來自全球的「世界超級台客」，在各自領域裡發揮關鍵影響力，貢獻台灣產業。

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德國博士》學李小龍打拳，中醫把脈、針灸樣樣通

夜幕低垂，台中日興街上的健祥中醫診所開始營業，診所內，年輕的病患坐在針灸床上，一旁半跪著的醫師，迅速而熟練地在病患小腿扎下銀針，等這名中醫師站起來，便能發現他身材高大、輪廓深邃，全然是洋人樣貌。

他，是馬培德，今年43歲，已在台灣定居12年，是一名持有台灣中醫執照與德國西醫執照的醫師，並在中國醫藥大學授課。聽他說中文，很難想像中文不過是馬培德的第四語言。

馬培德出生於波蘭，5歲時移居德國，因為喜歡李小龍，12歲開始接觸中國拳，愛上中華文化，某次在新加坡比賽時，看見中醫針灸後大感興趣，更立下了學習中醫的志向。

要學中醫，中文能力是必備條件。1998年，馬培德在德國海德堡大學念中文，老師建議他，要學中文，最好到台灣，推薦了新成立的中山大學華語班，馬培德看中山大學有山有海、環境優美，決定來台學中文。

「我們老師當時說，來台灣待上1年，便會不想回德國；當你待上3、4年，就不會離開了。」馬培德深深愛上了熱情好客的南台灣，「我的台灣室友們非常照顧我，我很喜歡台灣那種變化很快的活力。」

在台灣待了1年後，他申請到上海中醫藥大學的獎學金，不過高雄與上海落差太大，讓他相當不適應，「走在路上，大家都盯著你看，台灣人頂多偷偷瞄你；而且中國人常常騙外國人錢。」中國的中醫教育水準也令他失望，「台灣中西醫專業分流，但那邊的中醫還會開西藥給你。」馬培德最後決定回德國念完西醫。

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猶豫6年仍捨不得走》放棄德國高薪，只為中醫志業

2007年，他在德國完成醫學博士學位，但心中依然思念著台灣，也想好好研讀中醫。

一開始，馬培德夫妻計畫等念完研究所就回德國，但兩年過去，馬培德拿到中國醫藥大學專案助理教授的教職，對台灣的環境依依不捨，於是他們拖了兩年，接著又是兩年，待到最後，連兒子都在台灣出生。

「我想，不要再騙自己了，我是真的不想離開台灣。」他決定就讀學士後中醫，拿到中醫師資格，定居台灣。

本文為精采摘要，更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1177期)。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！

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