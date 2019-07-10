黎智英、何韻詩爭相為港奔走 一份中國文件洩出：加快對港澳施行「社會信用」制度

【文．許依函】

反送中示威在香港特首林鄭月娥一句「條例壽終正寢」，暫時畫下爭議風波。但港人真的勝利了嗎？前幾日廣東省政府頒布《粵港澳大灣區建設3年行動計劃》，說明未來三年將加速施行「社會信用」制度。外界預期，未來香港的民主空間，只會越加緊縮。

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《逃犯條例》修例風波，已激起港人長期對「一國兩制」的不安與憤怒，據香港大學民意研究計畫指出，港人對中國認同度已降到比97回歸還低，僅有15%的港人認為自己是「中國人」。

值得關注的是，反送中示威抗爭的訴求，已開始轉向爭取「真普選」、「爭民主」。

倘若翻開過去香港爭議事件，2003年推動《基本法》第23條立法草案，將煽動叛亂、分裂國家等罪名納入法條內；2012年推動「德育及國民教育科」，要求學生建立愛國情感；到2019年的《逃犯條例》、《國歌法》等立法方向，無不讓港人如坐針氈，質疑「民主體制」遭到蠶食鯨吞。

力挺反送中運動的歌手何韻詩、媒體大老黎智英，紛紛在國際上為香港的民主自由奔走。

何韻詩在聯合國人權理事會的例會上，直言「一國兩制」受威脅，遭到中方代表兩次打斷，認為挑戰「一個中國」原則；但何韻詩無畏壓力，仍呼籲聯合國保護香港民眾，更將中國從人權理事會中除名。

出名反共的媒體大老黎智英，則在昨（7/8）日進入華府，與香港企業家一同與美國國務卿龐培歐（Mike Pompeo）進行會晤，討論香港逃犯條例的發展，以及香港在「一國兩制」框架下的自治地位。

分享 facebook 歌手何韻詩昨（7/8）日到日內瓦聯合國人權理事會發表演說，用90秒時間說明香港反對修《逃犯條例》，以及「一國兩制」已被侵蝕。（圖片來源：聯合國人權理事會、UN Watch twiiter） 分享 facebook

社會信用制度將在港澳施行？ 牽扯「一帶一路」與粵港澳大灣區發展

「我很抱歉地必須說，我們已經失去香港了」、「我認為，香港不可能贏，一切回不到從前。」被《經濟學人》評為「全球最具影響力的經濟學家」泰勒．科文(Tyler Cowen) ，昨日訪台公開表示，他認為接下來的中國，並不會讓步，對香港的控制只會增加、不會減少。

事實上，科文的觀察並非是空穴來風，向來以「服務國家」、「服務領導人」大於人民福祉的中國，早在2014年施行「社會信用系統」，這項系統意味著，收集、使用中國大陸公民在線行為，作為系統的評分項目，政府當局可有效穩定監管秩序、掌握個人信用評分。

而直至今年的7月5日，廣東省頒佈《粵港澳大灣區建設3年行動計劃（2018-2020）》，其中一條就詳述：

「加快社會信用體系和市場監管體系建設。研究制訂廣東省社會信用條例。依法對大灣區內企業聯動實施信用獎勵和失信懲戒措施。建成全省統一的市場監管信息平台。」

這項規定顯示，中國當局認為加速施行「社會信用系統」施行至大灣區內，可為大灣區建立起完善的社會信用體制、企業自律的風氣。

而另一份《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，更是在開頭註明清楚，表示粵港澳大灣區建設，「是由國家領導人習近平親自規畫、親自部署、親自推動的重要國家戰略」，內容洋洋灑灑不外乎是呼應習近平幾年前喊出的「一帶一路」，將粵港澳納入中國重要的經濟戰略版圖。

儘管這項制度曾在2018年，被《BBC》、《衛報》批評，認為中國成了「歐威爾式」的監控政府，可進一步控制、審查人民的言論與行為。

尤其，2018年中國國家公共信用信息中心的報告指出，有2300萬人因為違反社會信用規則，遭到禁止搭乘大眾運輸工具，其中有1746萬人遭禁買機票、547萬人禁買高鐵車票，顯示若違反信用制度，將連移動自由都一併消失。

但隨後港府澄清，這項社會信用制度並不會在香港施行，表示這項計畫只適用於廣東省，特區政府不會在香港施行「社會信用體系」。

港人擔憂的是，儘管現在不施行，但未說死未來施行的可能與否。

可以觀察到的是，中國一帶一路施行多年，如今卻成了拖累習近平的「跛腳計畫」，從馬來西亞合作的東部高速鐵路計畫，一度慘遭馬國叫停；印尼的雅加達—萬隆高鐵計畫傳出弊端連連、完工遙遙無期，相較於在今年4月風光完工的港珠澳大橋，「粵港澳大灣區」的推進，更是顯得勢在必行。

如今中國當局渴望將粵港澳大灣區推捧成全球最大、GDP發展潛力無窮的灣區，從法制到貨幣的影響，勢必牽動香港的未來發展。倘若香港逐漸內化成中國內地的其中一個城市，民主、自由日漸限縮已是可預期之事，昔日的東方之珠也只能失去光芒。

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