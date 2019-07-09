台灣是美中貿易戰的最大受害者 美經濟學權威科文：美國根本不在意小國的死活

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【文．陳虹宇】

八年前就預示中美終將對峙、被《經濟學人》選為「全球最具影響力的經濟學家」泰勒．科文(Tyler Cowen) 今天指出「中美貿易戰永遠不會停止」，貿易戰底下最大的受害者，其實是夾在中美兩國之間的小國，像是新加坡、台灣、南韓。

「我今天的演講有兩大重點：台灣應該憂心並關注貿易戰的進展；另外，美國並不真正在意你們的死活。」善於分析國際政經情勢的美國經濟學家泰勒．科文(Tyler Cowen)，在《今周刊》主辦的「台灣大未來」論壇上，以這兩句警語開場。

科文時常在財經媒體上發表政經情勢分析，其經營的經濟議題部落格《邊際革命》極受關注，曾是美國前總統歐巴馬的晨間必讀之一。

對於現下進行的中美貿易戰，他有自己的獨到見地，認為貿易戰的重點不在關稅戰爭，也不在貿易，而是中美必然的衝突終於引爆。

而引爆的關鍵點，台灣是其中之一。

「中國一直有計劃，要在2049年之前，統一台灣。」科文說，台灣若淪陷，美國的國際地位將遭受重大打擊，盟友將不再信任美國身為國際領導者的角色，包含以色列、歐盟、日韓等國，皆可能各自發展核武。「中美勢必一戰，與其等到十幾年後中國更富、國力更強之時再戰，不如現在先發制人。」

而雙方衝突之所以用貿易戰情形式登場，根源於中國在2001年加入WTO（世界貿易組織）時，美國對中國進行了諸多讓步。

「美國當時看著台灣變成一個民主國家，樂觀認為中國如果發展起來，將來會變成一個『巨大的台灣』，」但事與願違，中國反而變得更加極權，且威脅美國的國際地位，配合上中美貿易赤字、美國男性勞工薪資停滯近50年等因素，美國國內的不滿情緒飆升，讓兩國間的經濟戰爭難以避免。

中美貿易戰之所以開打，其實源自於中國對美的間諜活動、智慧財產權、地緣政治等威脅，不過會以貿易戰形式進行，主要是因為「川普太熱愛關稅了。」

「川普最喜歡的兩大工具就是：關稅與協議。」科文說，其實在美國政府，對貿易戰最激進的反而不是川普。川普只是想有些動作與成果，以利在下次選舉中再次獲勝，因此反而很希望能達成一些協議。」

「相反的，美國許多工會支持的民主黨議員，對中國反而更強硬。現在，美國軍方也加入了貿易戰的決策中，期望保衛國土安全，他們相當保守，不會輕易妥協。」

除了關稅戰爭，科文認為，應該更關注華為的後續發展，美國與歐盟對於華為的不同態度，會影響貿易戰後續的進展。

「貿易戰的影響是長期的，短期內，GDP、利率、失業率等數據，對中美兩國的影響都沒有很巨大，」不過，科文認為，以現在情勢來看，中國的情況比美國更不利，因為人口開始老化，且負債不斷上升。

「貿易戰底下最大的受害者，其實是夾在中美兩國之間的小國」科文說，新加坡、南韓、台灣都會是貿易戰下的大輸家，因為這些小國與中國、美國的連結都很深，未來要選邊站，便會損失慘重。

「現在唯一值得樂觀的是，貿易戰才剛開始，解方可能還在，」科文總結，「但未來發展如何，需要我們持續關注。」

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