從3萬元開始 「職場小美工」靠投資台股獲利超過千萬

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【文 陳喬泓】

本文作者為股市投資達人陳喬泓，原為投資門外漢，2006年進入股票市場，歷經美國次貸風暴慘賠百萬，潛心苦讀投資書籍逾百本，從大師身上學習投資心法，進而發展一套屬於自己的選股策略，之後開始穩健獲利，2009年至2015年總投報率達880%。曾登上《今周刊》908期封面故事〈小美工2年大賺300%〉，著有《算股高手》、《算股達人的翻倍成長投資術》等書。

近期股市呈現劇烈震盪，對於一般投資人而言，或許內心會覺得忐忑不安，而對原本擬定長期投資的計畫產生了一些疑惑，覺得投資股票真的能夠創造長期財富嗎？這讓我想起在10年前剛進入股市，口袋只剩3萬元的故事，在此跟大家分享。

大學畢業服完兵役後，我懷抱著滿腔熱忱，打算準備一展長才，面臨的卻是台灣經濟開始走下坡。寄了數十封履歷，卻都無疾而終。花了好幾個月的時間，最後好不容易在一家電子公司找到了一份美工設計的工作。

雖然不是領22K，不過32K的薪水，扣掉日常開銷及補貼家用，能存下來的非常有限。加上一成不變的工作性質，幾乎可以預見，如果我持續在這裡工作，經過10年、20年後，熱情消磨殆盡的模樣。

經過思考後，我直覺需要改變。後來有一天逛書店隨意翻看一本投資書，其中一段話說：「一個人要致富有兩個方法，一是投資自己，一是投資理財。」而投資理財致富的祕訣就是投資股票，只要把握低點買、買好股票、波段操作的原則，每年投資獲利超過20%不是難事。我站在書店，心想這或許有一博的機會！

於是我便毅然決然辭掉工作，那年我28歲。一方面投入當時正熱門的創意市集行列，另一方面則打算開始投資。但因為口袋只有3萬元，買一檔股票可能就超過預算，於是我說服家人合夥出資，共集資20萬元，開始我的投資生涯。

我是在2006年進入到股市，在當時多頭的行情下，獲利並不是太困難，雖然2006、2007年累積不少獲利，但卻在2008年碰上美國金融海嘯，台股指數從最高9,859點一路下跌至3,955點，而我在最慘的時候，股票總市值蒸發近百萬元！

在這個過程中，我一直思考，是不是有哪個地方錯了？股市真的能夠致富嗎？是我運氣不好遇到百年難得一見的金融海嘯，還因為我的投資方法錯誤？而我所具備的專業知識似乎不足以提供我一個滿意的答案，但又很不甘心就這樣離開市場。

於是，決定再給自己一次機會，我開始看書找答案。在工作之餘，大量閱讀國外的投資經典著作，包括巴菲特（Warren Buffett）、彼得．林區（Peter Lynch）、科斯托蘭尼（(André Kostolany)……等。我廣泛蒐集所有一切跟投資相關書籍，盡一切可能吸收所有跟投資相關的知識。

我才發現，外國的投資大師鮮少有人熱衷於技術操作，幾乎清一色都是採取以基本面分析為主要的投資工具。

而在基本面分析中，又屬成長股投資法最有機會創造高報酬，像是吉姆．史萊特（Jim Slater）、威廉．歐尼爾（William O’Neil）、菲利浦．費雪（Philip Fisher）、彼得．林區……等，都是以成長股為主要投資策略的大師。

於是我明白，如果我想要獲取長期穩定的報酬率，在不投資高風險的衍生性金融商品，也不使用融資融券的前提下，投資具成長潛力的個股，是最有機會創造高額報酬率的首選。

因此我從2009年開始改變以成長股為主的投資策略，之後我的投資績效明顯開始愈來愈好。即便是2011年發生歐債危機，當年台股指數大跌超過20%以上，我依舊繳出接近10%的正報酬率；從2009年至2015年創造近40%的年化報酬率，累積股市總獲利達千萬以上，並且讓個人的資產翻了6倍。只花了6年的時間，成功在股市反敗為勝！

像我這樣的投資門外漢，在28歲之前沒買過任何一張股票。但因為透過正確的投資方式，讓我能夠在市場長期獲利，也讓我的人生順利翻身。或許最近的市場行情讓你覺得心灰意冷，但只要靜下心來，用正確的投資方式並且持續堅持下去，總會等到黎明的到來。

這讓我想起柯P說過的一段話：「人生最困難的不是挫折打擊，而是面對各種挫折困難，仍沒有失去對人世的熱情。」而我說：「投資最困難不是失敗虧損，而是即使面臨最不利的現況，也不要失去對於投資的熱情。」與大家共勉之。

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