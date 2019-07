末日博士與比特幣信仰者的戰爭：一場信與不信者都該瞭解的加密貨幣思辨

【文.梁凱傑】

7月3日,亞洲最大區塊鏈國際高峰會之一的「亞洲區塊鏈高峰會ABS 2019」,第二天的活動接力登場。一大早9點鐘,率先鳴槍的是萬眾矚目的末日博士魯比尼(Nouriel Roubini)以及BitMEX執行長海耶斯(Arthur Hayes)之間的世紀辯論。這是一場「末日預言者」與「忠貞信仰者」之間的戰爭,也是一場正反陣營兩端,都該參與瞭解的價值論證。

甫一上台,在辯論主持尼爾(Press Holdings Media集團董事長暨首席編輯,Andrew Neil)的引導下,過去成功預言金融海嘯、長期看壞加密貨幣與區塊鏈技術的魯比尼,率先開始他的發言。

魯比尼維持前一日上午登台演說時的激烈砲火,開場直批「加密貨幣這個產業充滿了欺騙、犯罪等糟糕的行為,人們可以隨便做到超高槓桿、完全不存在客戶身份確認程序,也沒有洗錢防制機制。」

而作為正方的開場引言,海耶斯選擇強調自己看待加密貨幣的立場:「過去,鈔票是最不具名的交易方式,但隨著社會從類比演進到數位時代,鈔票必然會被淘汰轉型成電子支付,但在電子支付的過程中,我們要讓政府或巨型企業掌握我們所有的交易資料嗎?人們應該要擁有一個選擇權,一個選擇保留自己交易隱私的選擇權,而能提供這個選擇權的,就是加密貨幣。」

海耶斯同時也回應道:「人類的本性本來就有其中一個面向是『投機』,我們應該要有個安全的平台讓人們進行想要的交易,而非一味地阻絕。」由海耶斯共同創辦、並擔任CEO的BitMEX,正是全世界最大的比特幣期貨交易所。

魯比尼與海耶斯之間的辯論,一開始就聚焦在「方便性」與「隱私權」之間的孰輕孰重。魯比尼認為,海耶斯提出的數位時代、鈔票無紙化,已然正在發生,但是是透過科技金融,運用人工智慧、大數據、物聯網等工具來實踐,加密貨幣並不是其中的必要選項。且例如中國的支付寶,如今已非常便利、幾乎要將紙幣淘汰。

海耶斯則重申「方便性很重要,但隱私權更須被重視」。海耶斯認為,微信支付之所以能如此方便,背後代表的是來自騰訊、來自政府的無形之手,隨時監視著人民的交易往來,這對一般人來說可能不是問題,但對政治異議份子卻不是那麼回事。

海耶斯更舉出香港正在發生的抗爭運動,進一步表達人民隱私權的重要性,「我們不能等到發現問題了才醒悟,人們越重視交易隱私,加密貨幣就越有價值。」

緊接著,魯比尼進一步質疑,以比特幣為首的加密貨幣,是否真的能達到海耶斯心目中「保障交易隱私權」的願景。魯比尼直接提出他的三大質疑:「比特幣既不安全、不具備足夠的經濟規模,更沒有真正地做到『去中心化』。」

面對魯比尼的質疑,海耶斯也分別做出回應。他表示,比特幣市場規模達到2,200億美元,但整個系統卻從來沒有被駭過,安全性是無虞的,能被侵入的只有交易所,他同時也認為,人們應該自己好好保管自己的比特幣金鑰,而非存放在交易所。

而就經濟規模來看,海耶斯認為比特幣創始至今才10年,這已經是不錯的成績,重點還是在於幫助人們保有一個「守護交易隱私權」的選項,交易規模則是留待未來越多人重視這個選項時,自然就會成長的。

至於比特幣究竟有沒有「去中心化」呢?魯比尼認為,全球有80%的礦工位於中國與俄羅斯境內、這個市場的財富過度集中、價格波動根本受到操弄;海耶斯則認為,所有人的交易行為都只是根據價格與自身的動機去做衡量,「擁有的金額越高,從事交易時自然對市場造成的影響也越大」,這只是金融市場的慣性,並不能稱之為「操弄」。

辯論的過程中,兩人也都採取了相當生動的例舉,來佐證自己的論點。海耶斯表示:「『投機』是許多人的天性,假如我們今天在舞台上放上一整群公雞來比賽,並開放現場QR code掃描押注,我相信我們很快就能夠從觀眾們身上募集到一百萬元以上。」

魯比尼則是在被尼爾問到,怎麼看待未來5年加密貨幣資產的發展走勢時回應道:「應該是在博物館或紀念館吧,人們會緬懷這些失敗了的貨幣的。」

但這兩人也並非從頭到尾都意見分歧,至少,對於臉書日前宣布要推出的「Libra」幣,他們都一致認同不能夠算是加密貨幣(Cryptocurrency)。

有趣的是,這場辯論即便結束後仍然餘波盪漾。魯比尼在會議結束後沒有多久,便在推特上表示:「海耶斯不允許峰會主辦方記錄我們的辯論,也禁止現場直播。海耶斯控制著唯一的一份錄影,並且只會發布經過大量編輯的『亮點』。……快把錄影畫面釋出吧你這個懦夫!」

作為回應,海耶斯也在推特上回嗆:「不用著急,我們的錄影會完整揭露你對經濟與科技的無知,在看過影片回放之後,假如還有人邀請你去任何更高的學術殿堂,我真的會非常驚訝。」

