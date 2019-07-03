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玫瑰少年獲獎 蔡依林步步奠定「同志天后」地位

2019-07-03 15:40今周刊

【文．廖元鈴】

「生而為人無罪，你不需要抱歉…別讓誰去改變了你，你是你或是妳都行，會有人全心的愛你…」，蔡依林悠悠唱出〈玫瑰少年〉的歌詞，猶如替性別氣質與生理性別不同的少數族群，打了一劑強心針。

如今這首歌曲登上第30屆金曲獎舞台，更加肯定華語歌壇天后蔡依林，不斷為少數族群發聲的初衷。

蔡依林 Jolin Tsai MV
蔡依林 Jolin Tsai MV
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玫瑰少年與葉永鋕之死

「葉永鋕提醒了我，在任何情況我都可能成為某種少數，所以我更要用同理心去愛任何我身邊的人。這首歌獻給他，也獻給所有曾經認為自己沒有選擇的你，你一定要選擇你自己。」蔡依林一席話，激起台下掌聲如雷的讚賞，網路上更是不斷轉錄Jolin該語錄的圖卡。

時光追溯到2000年4月以前，當時的葉永鋕是一個平凡不過的屏東縣國中生，唯有一點與別人不同 —— 陰柔且偏女性化的性別氣質。

這使得他長年都遭到特定同學欺負，甚至常被要脅在眾人面前，強行脫褲以驗明正身；儘管向學校多次反應，但遭霸凌的情況卻從未獲得改善，這逼著葉永鋕，只能選在剛上課時或是快要下課前去上廁所。

直至2000年4月20日，那一天的葉永鋕，早上喝了兩瓶優酪乳，精神抖擻地準備上課，在下課前5分鐘，他向老師請求上廁所，卻再也沒有回來。

倒在廁所的血泊裡的葉永鋕，鼻子嘴巴流血、外褲拉鍊沒有拉上，由於沒有立即被發現，十幾個小時過後，他離開人世；校方第一時間清洗現場，無法找出意外原因，讓葉永鋕一家人難以釋懷。

葉永鋕的死亡，促使台灣社會開始意識到校園霸凌與性別平等問題，進而促使教育部將研擬的《兩性平等教育法》改為《性別平等教育法》，其中的一項條文：「任何人不因其生理性別、性傾向、性別特質或性別認同等不同，而受到差別之待遇。」政府官方正式地將「多元性別」納入教育中，但保守的社會風氣仍有很大的進步空間。

儘管葉永鋕的死後三年，台灣首次舉辦第一場同志大遊行，當時願意站出來的同志，僅有幾百人，更是害怕被認出只能帶上「面具」。

直到2010年，葉永鋕的媽媽出席了高雄的同志大遊行，她感性地上台致詞：「『我救不了我的小孩，我要救跟他一樣的小孩！』所以我今天必須要站出來。」使得台下所有同志族群無不感動地淚流滿面。

▲葉永鋕的母親不畏傷痛，在鏡頭前訴說她對葉永鋕之死的心聲。（取自Youtube【...
▲葉永鋕的母親不畏傷痛，在鏡頭前訴說她對葉永鋕之死的心聲。（取自Youtube【蔡依林PLAY世界巡迴演唱會- 臺北站】「不一樣又怎樣」紀錄片）
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蔡依林的蛻變　步步奠定「同志天后」的地位

誰也沒有料想到，事件發生後的十九年後，竟會有一個歌壇天后願意以「性別平等」、「性別氣息」作為歌曲的創作素材。而這樣的突破，卻也與蔡依林自身的蛻變息息相關。

當年以時尚、性感造型出道的蔡依林，被封為是「少男殺手」，儘管2001年曾鬧出合約糾紛，但蔡依林再度以〈看我72變〉的全新路線重新崛起，不斷以後天努力的「地才」形象，近乎年年推出專輯，奠定她在華語歌壇的天后地位。

蔡依林以舞曲作為主打路線，一下裝扮成《舞孃》、一下又是《特務J》，她的各式扮裝與角色變化、再搭配上陰柔的舞蹈詮釋，頓時成了無法現身、需要「角色」作為抒發出口的男同志，最佳的模仿與崇拜對象。

2006年蔡依林被臺灣同志夜店Funky評為同志最愛歌手第1名、到隔年同志大遊行主題曲選定蔡依林的《愛無赦》，就可明白蔡依林在同志圈的崇高地位。

而擁有影響華人流行文化地位的蔡依林，同時也關注到社會少數群體議題，在2012年主動簽署「多元成家，我支持！」的百萬連署活動，更透過歌曲《迷幻》與《不一樣又怎樣》，為同志平權的關注聲量「推一把」。

直至2015年，導演侯季然將葉永鋕的故事介紹給蔡依林，才有了〈玫瑰少年〉的前身——《不一樣又怎樣》系列紀錄短片，葉媽媽心聲得以搬上大舞台，當時的蔡依林，更是手舉彩虹旗演唱歌曲，用行動力挺婚姻平權。

▲〈玫瑰少年〉MV的歌曲與舞蹈編排，引起莫大迴響，目前已累積9百萬次觀看。（取自...
▲〈玫瑰少年〉MV的歌曲與舞蹈編排，引起莫大迴響，目前已累積9百萬次觀看。（取自Youtube《玫瑰少年 Womxnly》）
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玫瑰少年成功引起百萬迴響　葉永鋕胞弟：「謝謝幫我老哥寫這首歌」

然而蔡依林的關注力量不只如此，她選擇用自己的歌聲、創作的歌詞鼓勵這群少數群體。

蔡依林找上五月天阿信，跨界合作〈玫瑰少年〉，「玫瑰少年」一詞正是形容氣質較陰柔的男孩，創作靈感正是葉永鋕的事件。

但〈玫瑰少年〉這首歌的迴響究竟是如何？

除了榮獲第30屆金曲獎最佳年度歌曲獎，〈玫瑰少年〉一曲在台灣、中國與馬來西亞的歌曲排行榜，皆獲得第一名的最高成績，同時在中國公告牌音樂單曲榜獲得第7名的肯定，更是創下華語音樂史上最快破百萬點擊率舞蹈版MV。

這顯示了一個現象 —— 儘管是少數群體的議題，但透過蔡依林的流行音樂輸出，引起的關注、迴響能量，是不分國界。

獲得金曲肯定的蔡依林，更在慶功宴上感性致謝：「葉永鋕媽媽是一位非常偉大的女性，畢竟當面對傷疤的時候，很少人能這麼勇敢地把負面、哀傷的情緒轉成力量，再去感染更多人，她站出來讓很多人被鼓舞。」

蔡依林在性別平權的努力，也讓葉永鋕胞弟主動在〈玫瑰少年〉一曲下留言：「謝謝你們，幫我老哥寫了這首歌，謝謝。」

對於性別氣息、性向不同的少數群體來說，當金曲獎上放出〈玫瑰少年〉，旁白緩緩說起：「蔡依林的《玫瑰少年》，陪許多人度過艱難時光」，無疑是最大的感動與鼓舞。

不容置喙的是，蔡依林不斷運用著麥克風、鎂光燈，增加更多關注性別平權的能量，更用著她的天后光環，作為這些少數群體的靠山，更能勇敢為「自己」發聲。

葉永鋕胞弟主動在〈玫瑰少年〉的歌曲下方留言，向蔡依林的製作團隊致謝。（取自You...
葉永鋕胞弟主動在〈玫瑰少年〉的歌曲下方留言，向蔡依林的製作團隊致謝。（取自Youtube《玫瑰少年 Womxnly》）
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