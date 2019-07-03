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大到不能倒！ 金管會公布5家系統性銀行...讓銀行喊苦的新制上路

2019-07-03 13:44今周刊

【文／今周刊 林葉藍】

「讓體質更好不是壞事。」6月27日，金管會公布了一項全新法則，那就是「系統性重要銀行」名單，總共有五家銀行上榜，包括中國信託、國泰世華、台北富邦、兆豐銀行和合作金庫。

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金管會主委顧立雄表示，系統性重要銀行必須符合額外的資本適足和監理要求，當市場發生動盪或風險急遽升高時，要扮演金融市場穩定的力量。

此法一出，反倒譁然，這5家領了「口頭獎勵」的銀行，好處沒有，卻因為要符合額外的資本適足，必須面臨增資的壓力，私底下怨聲載道，有苦說不出。

事實上，這次金管會公布這個史上頭一遭的規定與名單，主要是為了與國際標準接軌，顧立雄說，20國集團（G20）要求巴塞爾銀行監理委員會，讓各國辨識其國內系統性主要銀行，因此，研議出我國此次的篩選架構及強化監理措施。

「我們不想要，卻也不敢說。」5家銀行之一的發言人直白地說，這五家銀行等同是優等生代表，原本應該慶賀獎勵，但因為這次金管會公布的名單中，除了中國信託之外，其他四家都在資本適足上略有不足，因此如果要繼續留在「榜上」，都有即刻增資的壓力，即使是中國信託，也只是剛好掠過，只要再衝刺一下業務，可能馬上也要增資。

換句話說，這次金管會的口頭獎勵，紅蘿蔔沒有，卻因為對優等生提高標準，引發「表現好反被懲罰」的議論。

新制預告中 落實賞罰分明

「目前只是預告，預計明年才會有明確的法規公布，金管會可能針對這些銀行，在業務申請上有加分的考量。」銀行局副局長莊琇媛說，事實上，金管會研議「分級管理」制度已久，表面上也說早已上路實施，但其實不見明確的政策。

所謂分級管理，就是一手拿鞭子、一手紅蘿蔔，差則罰之，優則獎之，但在台灣特殊的氛圍下，一不小心就被冠上「圖利業者」的帽子，讓金管會的分級管理，始終戰戰兢兢，難以踏出大開大闔的一步。

這一次，藉著國際接軌公布了新制度，如果能夠借力使力，在明年法規正式上路後，在監理標準提高下，順勢給予這些銀行業務上的加分放行，或許不失為新制度的貢獻，也讓如今這些哀聲連天的銀行們，不枉為「優等生」一遭，也正是分級管理的真正意義。

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