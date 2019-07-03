親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

兩岸條例修法三讀 退將終身管制、向對岸致敬最重剝奪月退俸

把電商平台當電玩在打 桃園小工廠僅用20位員工就將快艇賣向25國

2019-07-03 13:47今周刊

【撰文／今周刊 黃家慧】

靠著一體成型的鋁合金技術和電商平台的威力，這家員工僅二十人的快艇工廠，把產品賣到國際市場，連越南、柬埔寨警政單位都是客戶。隱身桃園的科建鋁船如何做到？

分享

重4百公斤、長5公尺，擁有載客、巡邏、水上運輸等功能的快艇（Speedboat），也能透過電商平台銷售，生意還能年增五成？

位於桃園、員工只有20人的科建鋁船做到了，它去年共賣出100艘快艇，每兩艘船就有一艘透過電商平台找到新買家；這家成立還不滿10年的中小企業，不但將產品銷往全球25個國家，甚至還被柬埔寨、越南警政單位採購用做海岸與河道的巡邏艇。

「去年營業額約2000萬元新台幣，今年估會達到3000萬元。」說這話的2代經營者范榮漢，正是用網路平台等創意成功外銷快艇的關鍵推手。

靠獨門技術成功轉型

科建有一段台灣製造業轉型的故事。2010年，范榮漢一家移民澳洲，父親范鴻亮發現當地幾乎每3到4戶人家，就會在門前擺放一艘快艇，當時他在台灣經營的傳統汽車鈑金零件製造生意剛好遇上價格競爭，訂單節節敗退，看好全球快艇商機的他，決定拓展新領域。

但全球快艇製造商至少上千家，新進者科建該如何讓買家上門？它的戰術之一，便是獨步全球的一體成型新技術。

全球快艇製造業者製造船體的主要材質，不外乎玻璃纖維與鋁合金，前者適合塑造流線外型，在水中行駛更穩健，但重量高出鋁合金一倍；後者塑形不易，但因材質輕盈而有節省油耗的優勢。范鴻亮結合兩者優勢，推出全球首創「一體成型」鋁船快艇。

走進科建的生產線，一艘船體做下來用不到10片鋁板，數量是一般傳統工法的4至5分之一用量，減少了焊接需求，同時也減少了漏水或破裂風險。范榮漢解釋，一體成型鋁板製造技術，能省去大量焊接人力、人才訓練時間成本，又能強化產品穩定度。

這技術看來簡單，其實難度很高。由於鋁合金一彎折就容易裂，想做出彎曲造型，就得將一片片鋁板用焊接方式結合，導致船體有稜有角。為了做到「一體成型」，負責開發技術的科建總經理陳葉星主導研發團隊，光是了解流體力學變化、開發模具及找出沖壓鋁板的適當強度壓力等製程就花了4年，開發模具、請設計師更是砸了數千萬元，開發出既保留玻璃纖維的流線外型，又擁有鋁合金輕巧的新技術。

熟悉全球快艇產業、全球最大船外機供應商Mercury水星海事台灣總代理激準公司經理張昭農觀察，科建有汽車鈑金製造經驗，是全球唯一能做到一體成型鋁船技術的公司。

開發出獨步全球的快艇，訂單卻沒有找上門。透過電商平台攻進新市場、新客戶，則是科建的第二招創新突圍術。

英文好、國中就曾協助父親開發海外市場，范榮漢再次為父親的新事業大展身手。他為了拿到頭兩張加總不到50萬元的船身（不含引擎、快艇拖車）銷售訂單，竟花了超過100萬元的報關和運輸費用。

13年，范榮漢拿著行銷目錄到澳洲雪梨，一家家快艇經銷商敲門，卻沒人願意下訂單，他只好花兩個月把船隻從台灣運到澳洲，靠著車子拖著重達400公斤的船隻滿路跑，拜訪了四家經銷商，好不容易獲得了兩艘船的訂單。

雖然獲父親支持，但范榮漢發現這樣投資報酬率太低，「我是要外銷的，如果要賣十個國家，不是得花掉上千萬嗎？」范榮漢決定轉換銷售通路，從網路下手。他嘗試了谷歌關鍵字、臉書、官網銷售，曾落入三個月無人透過網路詢問的窘境，後來，有台灣貿易商透過谷歌關鍵字找到科建，將他們的產品賣到越南、柬埔寨警政單位，給了范榮漢信心；而更大的轉機，是一五年時產品在知名電商平台上架。

把電商平台當電玩打

「我一開始以為那就是個黃頁，只要把資訊貼上去就好了。」范榮漢稱自己是個「阿宅」，喜歡研究網站的作業脈絡，發現網站上的產品排序，會隨提供資訊不同而變動，他開始思考如何讓科建的產品在4000家船廠、42萬筆船產品資訊中，擠到第一頁。

「平台有評分機制決定名單排序，如圖片設計、更新頻率、文字內容都會影響。」范榮漢觀察，圖片以白色為底、畫面清晰等，分數就會較高。「評分制度其實一直變。」他花了3個月，用把電商平台當電玩打的精神，總算讓自家產品長期保持在搜尋頁面最前頁。

范榮漢笑說，父親那輩不懂電商，剛開始父親還會問他：「整天窩在電腦前就會有訂單嗎？」現在，自己1年可收到約1700個詢問單，其中約有1％會成交。

比起當時花100萬元只拿到50萬元訂單，去年，他只花15萬元電商年費，就拿到700萬元訂單，今年上半年更已拿下760萬元訂單。

有了新技術和新通路等創新突圍術，科建把其他海外快艇老字號品牌在電商平台發展的弱勢，翻轉成了後進者強項，在狹縫中搶下商機。下階段，如何加速新產品和新業務開發速度，是這家20人小公司要面臨的挑戰。

分享

更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1176期)。

你可能感興趣》

因為有錢，所以善良：《寄生上流》對貧富善惡的反思

不要就是不要！你的人生必須有點像貓：別總是努力當他人眼中的自己

派遣員工注意！到職90天內做這件事，就有機會轉正職

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！

相關新聞

大到不能倒！ 金管會公布5家系統性銀行...讓銀行喊苦的新制上路

2019-07-03 13:44

27年前神預言！李光耀：50年後，你以爲中國會讓香港有別於廣東嗎？

2019-07-03 10:58

他曾是郭台銘最大競爭對手 Katerra執行長：貿易戰為台灣帶來獨特機會

2019-07-02 11:14

唸唱茄子蛋、大秀布袋戲偶？韓、郭、朱恐怕都沒搞清楚年輕人要什麼

2019-07-01 12:27

韓流為何席捲全台？重量級美國媒體：找到「中國網軍」操盤社群的證據

2019-06-28 12:10

曾讓股市名人「海哥」受重傷！走過3年低潮 生技股透出曙光

2019-07-03 13:47

轉戰立委再奪金曲 林昶佐在生死間悟出這代人的使命

2019-07-03 13:43

台灣窮小子 如何翻身成為中國汽車熱壓模具大王？

2019-06-27 11:06

詹宏志上郭董節目大談「政客關說」 大剌剌釋出這3個訊息

2019-05-29 09:58

放餌、陷阱、算計 G20不只川習暗鬥 各國大咖也游走牟利

2019-06-26 13:21

股東會掌聲如雷 嚴陳莉蓮布下3棋局讓裕隆集團脫胎換骨

2019-06-26 13:21

影響力勝貝佐斯、執行力超過郭台銘！他是下一波科技浪潮的關鍵

2019-06-26 13:18

三星、蘋果都搶著要這個台灣人！他創台第一人奪小諾貝爾獎

2019-06-26 13:04

連續20年報酬率超過44％ 軟銀孫正義正在投資哪些公司？

2019-06-26 09:17

上下班通勤遇車禍、茶水間燙傷算職災嗎？如何理賠？上班族不可不知的3問題

2019-06-25 15:10

唱卡拉OK恐挨告？擬修著作權法解套 卻點燃樂壇怒火：「要音樂人吃土嗎」

2019-06-25 11:36

長榮航空會對罷工事件讓步？看這幾年營運成果就知道了

2019-06-24 10:11

銀行定存領1％太吃虧了！ 4招投資術教你如何穩穩賺到錢

2019-06-21 14:17

3大理由 創業家兄弟不怕和PChome、momo搶「吃」的市場

2019-06-20 12:25

國中沒畢業的攤販 是如何建造年收4億黑糖飲品帝國？

2019-06-20 10:50

台灣人必須記住的一堂課》從期待到絕望 「一國兩制」香港實驗22年幾乎崩壞！

2019-06-19 13:09

攻入亞洲最挑剔的日本市場、吸引Google上門合作 股本才3億的康聯訊憑什麼做到！？

2019-06-19 13:08

IKEA、沃爾瑪、亞馬遜都賣它的產品 這家泰國台商小廠靠什麼本事打國際賽？

2019-06-19 13:07

大同給散戶的一堂課 謝金河：想投資先學會看懂三本帳

2019-06-19 13:05

爆商標爭議！診所以「臺安」名義招攬健檢 民怨「若個資外洩、醫療糾紛找誰負責？」

2019-06-19 10:19

反送中／是誰指示「暫緩」修例？從中美日反應看懂為何港府急喊卡

2019-06-18 10:08

Netflix年底「颳台風」！獨家專訪Netflix韓國內容總監：不排斥台韓兩國合製

2019-06-17 09:37

合宜住宅變「樂透宅」抽到就賺到？揭密投資客如何破解轉售限制

2019-06-14 10:28

香港「反送中」遊行 給台灣人敲響一記警鐘

2019-06-13 11:51

逃犯條例讓不信任感全面爆發 何韻詩：中國可以封殺我的歌 卻阻止不了人民團結

2019-06-12 13:33

用1.44億元標下和巴菲特共進午餐 28歲專炒加密貨幣的小夥子圖什麼？

2019-06-12 13:33

直擊台商遷徙》逃離美中貿易戰場 富士康、仁寶、瑞軒等大廠搶進北越

2019-06-12 13:33

獨家直擊》葡萄王挑戰百億營收 秘密基地首亮相！

2019-06-12 13:31

港人齊聲硬起來！逾百家中小企業響應「罷工」要港府修例回頭

2019-06-12 11:16

為何台灣人要關心香港修《逃犯條例》？3個重點看懂：未來連轉機、過境都危險

2019-06-11 12:25

台灣人到底多好騙？ 這大叔10年抓了上千件詐騙

2019-06-10 11:59

大台北華城斷水爭議未解 台鳳擁有加壓站產權 永柏擅自斷水是違法

2019-06-06 11:38

年輕人的不滿和無奈》勞保面臨破產 勞退自選法案為何14年過不了？

2019-06-05 12:46

挺過火劫、淡季轉虧為盈...光隆三代掌門如何靠「科技腦」改變老羽絨廠？

2019-06-05 12:44
看更多

熱門文章

打破創校紀錄的兩位男孩！他們為何能受到哈佛大學青睞？

2019-06-26 11:48

公私立大學排名鬆動 技職、私校衝出黑馬

2019-07-02 10:36

韓流為何席捲全台？重量級美國媒體：找到「中國網軍」操盤社群的證據

2019-06-28 12:10

川普為何急見習近平？答案在漲價的聖經

2019-06-28 09:09

股東會掌聲如雷 嚴陳莉蓮布下3棋局讓裕隆集團脫胎換骨

2019-06-26 13:21

唸唱茄子蛋、大秀布袋戲偶？韓、郭、朱恐怕都沒搞清楚年輕人要什麼

2019-07-01 12:27

深圳總部直擊》估值破360億 它憑什麼3年就威脅台灣手搖茶

2019-06-28 09:46

MIT機車飆進歐洲！光陽二輪為何能攻佔米蘭街頭？

2019-06-26 08:42

搶息特攻隊 3大撇步大撈1.6兆股息

2019-06-28 10:45

27年前神預言！李光耀：50年後，你以爲中國會讓香港有別於廣東嗎？

2019-07-03 10:58

小英利多！傳美國拍板允售66架F-16V

2019-06-27 08:51

中國製造 真的回不去了？

2019-07-02 09:23

砸70億買韓廠 統一董座羅智先為何老談做自己？

2019-06-28 09:16

連續20年報酬率超過44％ 軟銀孫正義正在投資哪些公司？

2019-06-26 09:17

中國想拉下蔡英文得靠柯P

2019-06-27 08:49

影響力勝貝佐斯、執行力超過郭台銘！他是下一波科技浪潮的關鍵

2019-06-26 13:18

長榮航空會對罷工事件讓步？看這幾年營運成果就知道了

2019-06-24 10:11

台灣珍奶進駐羅浮宮 日出茶太如何席捲6大洲41國？

2019-06-26 08:44

翻譯「火鍋」 該不該由中文決定？

2019-07-02 15:03

台灣蘭花王國揭密 蘭花界台積電隱身屏東鄉下

2019-06-26 08:45

上下班通勤遇車禍、茶水間燙傷算職災嗎？如何理賠？上班族不可不知的3問題

2019-06-25 15:10

時代力量走到挺綠或親柯的十字路口

2019-06-27 08:50

5G強強滾 誰是大贏家？

2019-06-27 11:18

他曾是郭台銘最大競爭對手 Katerra執行長：貿易戰為台灣帶來獨特機會

2019-07-02 11:14

趨勢大調查／從教授到學生 都具備動手做的能力

2019-07-01 09:44

銀行定存領1％太吃虧了！ 4招投資術教你如何穩穩賺到錢

2019-06-21 14:17

電商配送時間縮短 竟與環境破壞加劇有關

2019-06-26 08:39

上司讓你害怕? ──請教瑪德蓮

2019-06-27 08:54

別再整天小白鞋啦！2019夏天必備5大「奶茶色」鞋款推薦

2019-06-30 16:00

台灣已成一犯罪就跌入黑暗底層的溜滑梯社會

2019-06-27 08:53

面對超高齡社會挑戰 您準備好了嗎？

2019-07-02 09:15

讀原文小說培養英語力 高中生多益975分

2019-06-21 11:34

G20看科技戰眉角 美國打華為碰到超強反擊力

2019-06-27 11:41

台灣窮小子 如何翻身成為中國汽車熱壓模具大王？

2019-06-27 11:06

數位貨幣概念股 藏著值錢彩蛋

2019-06-27 13:11

黃金驚驚漲 下一步怎麼走？

2019-06-27 14:39

麥擱騙啊！戳穿實價登錄造假9手法

2019-06-10 15:15

10檔最值得參加除息的個股

2019-06-20 11:37

你知道是誰發明了鋼琴嗎？被人遺忘的發明者 - 克里斯托弗里

2019-06-26 13:21

挺韓勢力總盤點 清一色反馬大將

2019-06-13 15:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top