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曾讓股市名人「海哥」受重傷！走過3年低潮 生技股透出曙光

2019-07-03 13:47今周刊

【文／今周刊編輯團隊】

過去3、4年，生技產業最夯的題材莫過於「免疫細胞療法」。投資人只要聽到PD-1、CAR-T、T細胞，這些與免疫細胞療法有關的專有名詞，彷佛看到大筆鈔票飛過眼前般，不禁怦然心動。加上台灣衛福部去年通過了「特管法」，允許國內醫療院所進行細胞免疫療法（編按：但僅限於自己的細胞），更為這股投資風潮起了推波助瀾之效。

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殊不知，在生技股投資戰功彪炳的「生技大戶」「海哥」林滄海，就在Car-T這部「車子上」栽了一個大跟斗！

據熟識「海哥」的人士透露，「海哥」3年前投資了一檔台灣一度最火紅的免疫細胞療法概念股—生控基因（興櫃代號為6567，已撤銷掛牌）。生控宣稱研發出一種「特殊免疫療法」的全新技術，可誘發人體內的T細胞針對癌細胞抗原展開摧毀攻擊。

披著CAR-T這件黃袍，生控於2016年1月掛盤興櫃後，一個月內即衝上179元，但股價自此江河日下。2018年底，生控股價跌至1.6元，因沒有券商願意輔導，黯然撤櫃。

另一個台灣生技股投資聞人徐紅照，曾經名列浩鼎前十大股東之列，去年他捲入泰福生技股票興櫃轉上市競拍流標的內線交易。徐紅照因在收盤前提早得知流標消息、及早賣股，為區區僅99萬元避險獲利被判1年10個月，雖因他主動認罪得以緩刑，但其對生技股投資可能也將轉趨低調。

隨著「海哥」慘賠，徐紅照涉內線交易，台灣生技產業資本市場也進入連續第三年的「飢荒年」。從2014年中的1兆元總市值高點計算，上櫃生技股指數距最高點至今已大跌46.5％，然而與此同時，台灣生技產業資產市場也悄悄地掀起了專業法人時代的新序幕！

首先點火的是2016年成立，規模高達1千億元新台幣，隸屬於國發會旗下的「產業創新轉型基金」。2017年底，該基金注資電子通路轉型為再生醫療生技公司的三顧1億元；旋即在2018年，產業創新轉型基金透過私募方式，與中華開發旗下私募基金聯手買下醫材廠雃博17％股權，協助其拓展海外市場。

接著2018年3月，摩根士丹利旗下私募基金宣布以每股84.74收購醫材公司百略，總收購金額達93億元新台幣。2018年6月，屬於國家級投資公司的台衫投資公司，繼第一檔鎖定物聯網的「水牛一號基金」後，又成立專門鎖定生技產業的「水牛二號基金」，規模達59億元，目前主要投資標的計有生物相似藥廠台康生技。

以前，投資人投資生技股，喜歡跟的「大戶」如潤泰集團尹衍樑、永豐餘何壽川，或者「主力」林滄海、小Ｓ公公許慶祥的腳步走。如今，大戶與主力呼風喚雨的時代逐漸遠颺，取而代之的是專業法人的時代。

生技股財報天后—資誠聯合會計事務所副所長曾惠瑾指出：「生技股投資專業知識門檻太高、回收期長、但潛在報酬可觀，比較適合法人參與。」她呼籲:「主管機關應鼓勵投信成立生技ETF或主動型基金，讓對生技與製藥有興趣的散戶投資人也有參與機會。」

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