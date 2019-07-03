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27年前神預言！李光耀：50年後，你以爲中國會讓香港有別於廣東嗎？

2019-07-03 10:58今周刊

【文／數位內容部 整理】

李光耀1992年接受媒體專訪時即神準預言，在香港推行民主政治改革，將會對中國帶來重大影響。因為中國不想香港做中國的政治模範，只想讓香港成為中國的經濟模範。

圖／shutterstock
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新加坡前總理李光耀領導新加坡52年，因為有著精準的政治眼光，被一些人讚譽為「政壇巫師」。李光耀出生於1923年，帶領新加坡這個英國殖民地獨立建國，至91歲高齡病逝為止，一生頻繁地參與國際事務，從詹森到歐巴馬等美國總統，都與他有密切交往。英國前首相柴契爾夫人曾說：「我觀察這個人幾十年，他的預言從來就沒有錯過」。

李光耀與中國的關係也很密切，他曾多次與中國領導人會晤，見過中國每一位主要領導人，從毛澤東到習近平。李光耀在回憶錄《李光耀觀天下》中給予習近平很高的評價，認為「習近平是一位非常能幹的領導人」，他回憶與習近平的第一次會面，「習近平給我的印象是一個心胸寬廣的人，他絕不是胸襟狹隘。他考慮問題很有深度，不願炫耀才華。他沒有江澤民那樣隨和，也不像胡錦濤那樣拘謹。他顯得莊重，這是給我的第一個印象。」

對於香港一國兩制的問題，李光耀1992年接受媒體專訪時即神準預言，在香港推行民主政治改革，將會對中國帶來重大影響。因為中國不想香港做中國的政治模範，只想讓香港成為中國的經濟模範。他直白的點出，民主加上自由市場，如果將兩者合起來，會得出繁榮的香港，這樣是向中共的制度作挑戰。這對廣東，尤其是廣州的影響深遠，並且很有可能蔓延開來。

對於中國承諾「香港50年不變」，李光耀也不置可否，認為中國只是著眼於香港的經濟價值，「中國為何要同意？因為香港制度優越值得仿效？當然不是！中國之所以同意，是因為香港具有經濟價值。在50年過後，你以為中國會讓香港有別於廣東嗎？」

李光耀1992年出席香港大學80週年校慶演講時，當時被問到香港是否應該有民主，「對，香港應該有民主，」李光耀說，「但最終在現實世界，我們很多時候都得不到我們應得的。」

近年來，香港積極爭取「真普選」，也就是由香港人直接選舉行政長官、以及全部立法會議席。李光耀對共產黨了解甚深，早在多年前斷言，中國不可能有自由競選。中國共產黨會允許選舉，但必須是在他們同意的候選人中選擇，這就是黨內民主。一旦有選舉，就會區分出不同的利益，製造出獨立的身份，中國不會容忍香港成為獨立於中國的社會。

談及台灣問題，李光耀認為需要嚴肅面對，他在回憶錄裡點出，美中兩國間會出現的最大危機是在台灣問題上，但是美國不會為了台灣與中國交戰，這得不償失。

李光耀強調「請記住，沒有一位中國領導人，如果台灣在他執政期間失去，會繼續掌權。」因此，對中國人來說，這是一個非常嚴肅的課題。即使中國再第一輪打輸了，他也會返回來打第二輪、第三輪、第四輪，不斷地打，直到勝利，這對美國來說不值得。李光耀表示，毫無疑問，台灣一旦宣布獨立，中國就會動用武力。

李光耀也認為，台灣與中國的統一，是時間問題，這是任何國家都無法阻擋的。中國人可以無休止的等待，他們有的是時間。經濟將會解決這個問題，台灣在經濟上越依賴中國，將會使台灣無法實現獨立。

台灣為了經濟發展，與中國大陸的相互依存越來越強。這種情況延續的時間越長，一旦台灣政府要改變或者逆轉政策，難度就會越深。台灣的政府越是想要脫離中國，就只會讓台灣人在重新統一實際發生時，更加痛苦。

李光耀對台灣的前途不表樂觀，認為台灣的前途不是根據台灣人民的意願決定的，而是由台灣與大陸力量對比的現實，以及美國是否打算進行干預來決定的。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！

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