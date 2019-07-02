他曾是郭台銘最大競爭對手 Katerra執行長：貿易戰為台灣帶來獨特機會

【文．梁凱傑】

6月22日上午，來自美國的麥可˙馬克斯(Michael Marks)接受《今周刊》專訪，他是美國新創獨角獸公司Katerra的共同創辦人暨執行長，也是於同日下午君悅飯店登場的「G2 and Beyond」論壇的與談人之一。受訪過程中，馬克斯不僅暢談與另外兩位主講者郭台銘、孫正義的友誼，也大方分享他對企業經營以及對台灣的看法。

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問：你還記得你是怎麼認識郭台銘的嗎？

答：我已經不記得我和Terry(郭台銘)確切來說是怎麼認識的了，你知道的，產業競爭對手之間，高層們彼此互相認識其實很常見。但我比較記得的是，我們剛認識不久的時候，他帶我參觀深圳工廠的故事。

（註：馬克斯過去曾任國際EMS大廠偉創力的執行長，任內帶領偉創力於2001年攻占世界第一，並在後來於2005年被郭台銘帶領的鴻海超越。）

那個時候，我們偉創力在墨西哥有個很大的廠房，我們擁有好幾棟房、整條街、大約一萬名左右的工作人員，而鴻海當時在那邊的規模很小。我們總想著靠這個廠房就可以攻城掠地，我們的規模已經足夠了。

但這樣的念頭沒有持續多久，郭台銘邀請我來深圳參觀鴻海的工廠，他們像一整座城鎮，我們必須要乘坐高爾夫球車才能在其中穿梭，有棟建築物大概有25萬平方呎那麼大。

經過這趟參訪我才發現，我們偉創力距離所謂的「規模已經足夠」，還差了十萬八千里，我甚至還趁著郭台銘進辦公室講電話的時候，趕緊也打了通電話給我負責墨西哥營運的同事：「你得趕快規劃去買更多的地！」

我常和別人開玩笑說：「郭台銘總是形容我和偉創力是他一路以來遭遇最大的競爭對手，但我對此持保留態度，他在把我們這顆絆腳石輾過去的時候，我懷疑他真的有感受到一點點震盪嗎？」

問：郭台銘當時是怎麼投資你的公司、甚至讓軟銀集團旗下的願景基金也加入的呢？

答：從我離開偉創力之後，我和郭台銘就一直有保持互動，我們彼此都很尊重對方，他也投資一些我的事業，我做過創投也做過私募。我應該本來就認識孫正義，但是是郭台銘後來介紹願景基金給我認識的，因此才有了2018年初願景基金投資我們8.65億美金的事情。

我非常感謝郭台銘願意在2016年初投資我們那5千萬美金，如果沒有那份資金，我們應該根本沒辦法作為一間公司支撐到現在，很高興我們也很爭氣，他的投資大概成長了7到10倍有吧。

問：Katerra接下來的目標是什麼，會有IPO的打算嗎？

我們把Katerra定位為一間利用科技改變建築產業的公司，因此我們擁有非常大的潛在市場，整個建築市場都是我們可能的營收來源，所以我們並不那麼著重在營收成長上，我們比較看重損益兩平的目標，我認為這個時間點應該會落在明年。

另外，相較於一般新創越來越不喜歡IPO，我還是認為公司走到一定程度就該走向次級市場。IPO能讓公司的經營方向更符合共同目標，相較之下，在非公開發行時，很容易有各大股東之間對決策有意見、難以統整的情形。

另外，次級市場提供的流動性，也讓投資人和員工有個更好的管道作資產配置。唯一問題是，我並不想要在公司還沒獲利就進行IPO，如今美國有83%的公司掛牌時是還沒有獲利的，我並不想要成為其中之一，所以Katerra可能IPO的時間大概是後年。

我以前教史丹佛商學院的學生時，我總喜歡和他們這麼說，你只有三種方法可以獲得資金：借款、賣股、獲利，而只有第三種方法，才是可長可久的方法，不然也只是在挖東牆補西牆。

問：你怎麼看待貿易戰以及台灣在其中扮演的角色呢？

答：貿易戰是個兩邊都輸的局面，讓彼此之間的貿易關係變得太複雜。有一件事情必須要先搞清楚，大家都以為貿易戰之下，製造商因此順勢遷移就好，但這其實是沒有這麼容易的，一定會有一些帶不走的產能得留在大陸，不可能全數外移。我們應該要盡力去避免貿易戰，或者思考如何緩解、如何彼此合作。

但對台灣來說就比較不是這麼回事，台灣做為一個獨立的一方，貿易戰反而可能帶來一些機會。我40年前、1980年代就來過台灣了，長期在台灣往返，我看到了這裡的人們擁有努力的態度、良好的紀律，以及頗為先進的技術。我認為貿易戰之下，台灣反而有空間爭取更多機會，讓台灣繼續在下一個科技世代立足。台灣擁有非常獨特的機會，我也很期待未來能在台灣有更多商業合作。

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