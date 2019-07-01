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唸唱茄子蛋、大秀布袋戲偶？韓、郭、朱恐怕都沒搞清楚年輕人要什麼

2019-07-01 12:27今周刊

圖取自今周刊攝影組
圖取自今周刊攝影組
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【文．廖元鈴】

再過不到10天，國民黨初選民調就準備開跑，值得觀察的是，準備接棒下一世代的年輕人，對國民黨候選人恐怕多持保留態度。從馬英九時期開啟的22K低薪魔咒、難以說清的主權認定與相對保守的執政方針，儼然已成國民黨的執政包袱。

顯而易見的是，韓、郭、朱若有一人能打破這既有印象，誰就能受到年輕人青睞。

國民黨第二場政見發表會今（6/29）天登場，朱立倫以前新北市長的執政經驗，交出漂亮政見成績單；而郭台銘大力喊出「6歲前的孩子由國家養」的強力口號，相當吸睛；韓國瑜則主推雙語教育與毒品掃蕩，相較前兩人的政見，略顯打高空球，難以打動青年。

微妙的是，香港反送中事件尚未發生前，韓相較於郭、朱來說，擁有相當突出的青年支持占比。

綜合來說，韓國瑜原本是國民黨最有可能獲得青年票的候選人，但據最新的TVBS民調指出，韓近來青年支持度掉了快兩成。是什麼原因，使得這些青年族群，選擇轉頭就走？

韓靠選前政見積「陰德值」　頻講空話使青年票持續跳水

「所以政見是什麼？」「請講講政見，不要講空話」，發表會轉播的Youtbe聊天室框，不斷跳出質疑聲音。

儘管韓國瑜以感性出發來發表政見，點出台灣的青年低薪、買不起房的困境，但最終提出的實質解方，竟是設立「中英語雙語制教育」、「掃蕩毒品」，並設立「亞太創意培育中心」。

牛頭不對馬嘴的解方，確實會讓年輕人失去耐心，但值得注意的是，韓國瑜在去年地方選舉的青年呼聲可謂是積累最高。

尤其在青年議題這塊，靠著「北漂青年回鄉」的政見主軸，成功打動在外打拚的高雄遊子們，光「貨出去、人進來，高雄發大財」的政見，就讓長年南部年輕人口不斷北移的問題浮現。

▲當初政見影片相當受年輕族群好評，留言區不少「感謝韓總這麼重視高雄年輕人！」的聲音。

換個角度來說，韓的政見，巧妙地喚醒高雄、甚至是南部青年的渴望—— 「誰不想回家鄉工作？」基於情感投射，自然讓韓國瑜勝選後，年輕人的支持度仍居高不下。

但別忘了，水能載舟亦能覆舟，檢視韓國瑜這半年來的市政經營，可說是持續維持在最小限度，說好的「貨出去、人進來」猶如曇花一現；再加上韓國瑜以「身負大任」為由，確定投入總統大選後，備詢卻一問三不知、對市政關心度降到極低，北漂青年回鄉的政見越發顯得不切實際。

簡言之，所有政治人物的選票都是靠一點一滴的日常累積，也就是大眾的信任度，形成所謂的「陰德值」，一旦陰德值不斷耗損，青年票拱手讓人自然不意外。

再加上網路上惡搞、嘲弄韓的風氣漸起，網紅館長不斷抨擊韓的「前後不一」，香港反送中事件、623反紅媒大遊行，每個事件都不斷在消耗韓在年輕族群的「陰德值」。

但韓國瑜本人似乎並未僅覺到這項危機，將年輕民意的展現定調為「黑韓」，持續「對症不對藥」的與青年族群溝通，無疑是將年輕選票推得更遠。

唱念茄子蛋、大秀霹靂布偶　朱、郭搞錯與年輕世代對話重點

然而，在這場政見發表會上，不難發現在青年議題表現上，朱是最為四平八穩，以過去16年地方首長的執政成果 —— 蓋出全台最多戶數的社會住宅，主打教改把重心調整在「技職教育」，以及說明新北市公共托育的成果，朱的表現可說是「可圈可點」。

但隨後天外飛來一筆的唸唱茄子蛋「浪流連」，可看出想與年輕族群對話，卻顯得有些「過度用力」。

朱努力想要拉近與年輕人距離，從外型就有跡可循，近期捨棄以往黑西裝白襯衫的嚴肅形象，穿著轉為休閒風的POLO衫配牛仔褲，並戴上黑框眼鏡，搖身一變成了文青。

不過，如同最初所言，無法擊破藍營沉重包袱的既定印象，就算是細數過去青年政策的實例，以及「剪綵王」的標籤撕不下，朱就難以成為年輕人心中的首選。

而全場表現最為僵硬的莫過於郭台銘，頻頻看稿、生硬的語氣，與時不時拿出道具輔助的動作，恐怕讓年輕族群感受到的，尷尬大過於驚艷。

如今，郭台銘現今最大的問題，即是不知道在跟誰對話，拿出布袋戲、國旗帽，不知道政見主題的觀眾，恐怕會以為他在與40歲以上的族群拉票。

但最為值得注意的是，郭台銘已不是當初「媽祖託夢的郭董」，而是懂網路行銷、經營活潑形象的「郭懂」，不諱言是背後的年輕行銷團隊幫了一把。

但從郭董家開箱影片、找網紅蔡阿嘎破除血汗老闆的印象，郭台銘正以飛快的速度「進化」，現在不清楚如何與年輕人溝通，但不代表未來也不懂。

韓國瑜如何拉回年輕選民的心、朱立倫如何破除既有印象，以及郭如何跟年輕人溝通，都已成了他們當前的重要課題。

儘管這三人任何一人代表藍營出線，加強與年輕選民的溝通，將會是打贏2020大選的勝選關鍵之一。

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