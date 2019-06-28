韓流為何席捲全台？重量級美國媒體：找到「中國網軍」操盤社群的證據

【撰文：廖元鈴】

去年2018年縣市長選舉，韓流效應席捲全台，短短不到半年間，韓國瑜從沒沒無聞一躍全台關注量最高的政治人物，這項效應引起全球外媒關注。如今美國重量級外媒《Foreign Policy》（外交政策）一文揭露，韓國瑜的網路聲勢，確實是由「中國網軍」操盤。

圖片來源：今周刊攝影組 分享 facebook

被認為是美國最難投稿、最專業的外交政策雜誌《Foreign Policy》，（6/26）日刊登一篇文章，發現韓國瑜在去年地方選舉當中，追蹤人氣最高、圖文內容最為廣傳的韓國瑜臉書社團《韓國瑜粉絲後援團 必勝！撐起一片藍天》，多位創辦人居然皆是來自中國。

追查韓流效應 背後操盤手是「中國網軍」

撰文者發現，該社團是在韓國瑜宣布投入競選後一天成立，到選舉期間已迅速累積六萬名粉絲，尤其上面的各種圖、文、發言，內容大多為攻擊民進黨的文宣，都成功在網路上流傳，並且快速培養出一批死忠的「韓粉」。

實際追查該社團6名管理成員，有3人的名字放入LinkedIn（編按：領英，多為商業人士使用找尋人脈的社群媒體）搜索，發現對應到同名同姓的人，都顯示是騰訊（Tencent）員工，並自稱是畢業於北京大學，其中另外兩人稱「在多家外企做過公關」。

再進一步追查，發現「在多家外企做過公關」的經歷，可以繼續找出249位相同經歷的人，他們都用類似研究生的畢業照，宣稱是北京大學學生，並標示為騰訊公司的員工。

LinkedIn被認為是中國網軍的練兵場。（圖取自外交政策 foreignpolicy.com） 分享 facebook

騰訊是中國最大的科技公司之一，擁有全球最多使用者的通訊軟體微信（WeChat），被認為與中國政府關係相當密切，許多專業報告指出微信會協助中國官方進行言論監控。

然而這3位管理員在選舉日隔天後，再也沒有發過文，另外3位經營者共用許多臉書照片，亦可在Linkedlin找到相同名字互相連結，也發現同樣使用簡體中文。

《紐約時報》和《華盛頓郵報》先前在1124地方選舉時，就不斷揭露出台灣選舉有中國網軍介入的痕跡，而《Foreign Policy》這篇報導更加準確的追查到，境外網軍介入台灣選舉的證據。

但這篇報導揭露後的隔天，再回頭進行追查發現，該社團的管理員頓時消失了被點名的2位 Yun Chi、陳耕（Chen Geng），僅剩下另外3位，以及創辦社團的「方建祝」（Fang Jian zhu）。

社團現存管理員僅剩下四名，其中「方建祝」為該社團的創辦人。（截圖自臉書社團） 分享 facebook

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時機點敏感？總統初選前夕 罷免韓社團憑空消失

但台灣民意已有最新的進展。

由於韓國瑜自從宣布帶職參選後，每周不斷到全台各縣市造勢，為黨內總統初選暖身，與此同時，高雄頻傳登革熱疫情、愛河髒污，以及大雨導致淹水狀況，被認為韓國瑜無心處理市政，激起當地市民反感，進而激化「罷免韓國瑜」的行動。

據了解，最為活躍的「公民割草行動」，為主要民間推動罷免的團隊，社團與粉專總和人數高達19萬人，近幾日不斷在粉專上宣傳、號召推動罷免，但該粉專卻在昨日(6/26)憑空消失，遭推測應是被「大量檢舉」才遭到臉書封鎖。

公民割草行動已經開始推動罷免行動，連相關的「高雄We Care」粉專也一同加入號召行列。（圖片截圖自公民割草行動粉專） 分享 facebook

外媒揭露：親中團體與政黨 要在明年將台灣奪下

與此同時，路透社在昨日也刊登一篇專文—— 親中團體正在強化攻勢以奪得台灣（Pro-China groups step up offensive to win over Taiwan），內文提到，支持統一的愛國同心會，預計今年會在台灣鄉下宣揚「一國兩制」；而統促黨則是籌辦全台的研討會和集會，來持續擴張「紅軍」。

儘管統促黨總裁張安樂受訪時表示，中國沒有拿錢給他們，但他強調「中國是他們的神」，在精神上中國絕對支持他們的作為。

中國國台辦及統戰部內部文件顯示，中共正實行以「親中組織」為中心的計畫，從年度工作報告和會議紀錄中可知，這項計畫被列為「優先重點」。

台灣的國安單位對這些團體確實感到憂心，尤其統促黨在台有6萬名成員，不願具名官員指出，一旦兩岸發生戰爭，這些人將造成極大的不確定性，讓人相當憂心。

可以確定的是，中國持續發動資訊戰干擾台灣選情，更發動組織與動員能力，是要影響明年2020選舉的結果。

這點也已引起美國官方注意，美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）公開表態，美方預期中方將干預台灣2020選舉，會直接協助台灣，以强化應對能力。

而台灣立法院近期也不斷修法，要加強台灣的自主防衛能力，像是已完成三讀的「兩岸協商簽署政治協議需經過雙審議與公投門檻」、「外患罪擴大適用中國、港澳地區與境外敵對勢力」、「不得為境外敵對勢力發展組織」等修法。

現今所看到的「資訊戰」結果是冰山一角，無法推斷得知特定政治人物與境外干預網軍，是否有直接關係，但值得注意的是，台灣明年2020的總統大選，是否能抵禦境外資訊戰干涉，全世界都在看。

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