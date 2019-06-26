股東會掌聲如雷 嚴陳莉蓮布下3棋局讓裕隆集團脫胎換骨

【撰文／今周刊 黃家慧】

6月21日早上9點，裕隆集團執行長嚴陳莉蓮準時現身裕隆汽車股東會現場，這是她自丈夫、前集團執行長嚴凱泰去世後，以裕隆董事長身分，主持集團3寶（裕隆、中華車、裕日車）的首場股東會，備受各界矚目。

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嚴陳莉蓮身著一襲黑色套裝、戴著遮住3分之1臉蛋的有色眼鏡，語調低沉而平穩，全場小股東為她的出現爆出如雷掌聲，這是對七十年裕隆集團第四代掌門人的期待。

現場的掌聲和股票市場上的市值反應一致，股東會當天收盤，裕隆集團旗下7家上市櫃公司總市值達1946億元，這比嚴陳莉蓮接任董事長當日（2018年12月4日）成長了17％，同期大盤（加權）指數僅成長7％。

「5月下旬股價明顯上漲，我們發現持有（裕隆股票）800張以上的大股東買盤有增加。」豐彥財經執行長謝晨彥認為，這是經營團隊對嚴陳莉蓮近來宣布朝4大事業整合深具信心的表現。去年11月30日，持股超過800張的股東人數80人，股東會當日收盤時，人數已達91人。

定調：股權整合拚4大事業

嚴陳莉蓮在首次的「致股東會報告書」中，明確向股東表達後嚴凱泰時代將執行的經營方針。她表示，會將旗下約190家公司做股權整合梳理，集團將明確劃分為汽車、金融水平、紡織、房地產等四大事業，以提升經營綜效。

「2018年底，裕隆汽車面對嚴凱泰董事長辭世的重大劇變，全體同仁同感悲痛與不捨，裕隆汽車將繼續提升企業經營績效，完善決策管理機制與專業經理人治理制度，以強化公司競爭力，朝向公司目標繼續努力。」第一次主持股東會的嚴陳莉蓮，發言僅一分多鐘，照稿念的方式略顯拘謹，卻也展現身為領導人的戰戰兢兢。

小股東在股東會上提問裕隆股價淨值比過低、股息發放率低於中華車、裕日車等問題，嚴陳莉蓮都將問題交給裕隆總經理姚振祥回應，落實她在致詞中所說的專業經理人制度。

過去半年，嚴陳莉蓮忙著策畫裕隆集團旗下公司股權整合，其實她正在下「資產活化、自有品牌經營和兩岸車市布局」等3大關鍵棋局。

焦點：裕隆城土地開發加速

關鍵棋局一：資產活化。今年5月，裕隆企業將100％轉投資公司元文投資，轉售給台元紡織旗下的翔韋投資，將兩家紡織投資事業股權整併，讓裕隆專注汽車本業，交易金額達115.5億元，貢獻稅後淨利達25億元，法人推估這筆資金是為了支應裕隆城與納智捷的開發。

「大家最關注的是裕隆城開發，我認為這是他們集團裡比較容易做的事情，短時間可以看到（結果）。」仲英財富分析師陳唯泰表示。

裕隆城位於新北市新店區，土地開發面積共計約3萬坪，原是裕隆集團的起家厝；遷廠苗栗三義後，嚴凱泰在06年就喊出裕隆城計畫，卻因計畫不斷改變而延後10多年，這是他生前未竟之業。

嚴陳莉蓮上任後，裕隆城開發案有加速趨勢，4月底拿下住宅區建築執照，同時公布商業區及住宅區的規畫內容，商業區也將在明年第三季公開銷售。

裕隆長期有建設經驗，這次裕隆城由轉投資裕隆建設操刀，也是嚴陳莉蓮4大事業之一的重要一環。外界推估，裕隆城光是商住區及純住宅區，總銷價就高達500億元。

永慶房屋中興寶強店店長陳秉謙分析，新店區新成屋房價目前每坪約在62萬至72萬元之間，是新北熱門住宅區的選擇。他也觀察，新店鄰近還有木柵、深坑等區域客源，且新店家樂福的業績排名全國前二，對裕隆城將成立的商場是一大參考指標。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛則表示，裕隆城找來首位普立茲克獎女建築師札哈哈蒂（Zaha Hadid）團隊操刀，有加持效果。但他也不諱言，雙北商場林立，裕隆城如何差異化經營相當重要。

裕隆目前股價淨值比偏低（6月25日收盤為0.84），陳唯泰認為目前集團資產被嚴重低估。換言之，嚴陳莉蓮這盤局如果後勢看好，股價仍有想像空間。

挑戰：納智捷銷量仍無起色

裕隆自有品牌納智捷的後續經營，則是嚴陳莉蓮第二盤關鍵棋局。去年底，她甫上任，就對納智捷增資近60億元，同時又以71億元向轉投資的華創車電，購買開發車型相關技術資產，並持續在今年推出新款車，在在對全體股東宣示，自己將延續嚴凱泰未完成的自有品牌汽車夢決心。

但市場挑戰很嚴峻，16至18年，東風裕隆（中國東風汽車和裕隆汽車的合資公司）累積虧損達144億元，持股一半的裕隆等同已虧損72億元。去年納智捷在兩岸銷量總計1.66萬輛，較前年同期幾乎腰斬；中國衰退更劇烈，去年僅賣出6873輛，年減6成3。

5月法說會上，裕隆又下修原本4月法說會對納智捷兩岸的整年預估銷量，從原本的2.4萬至3萬輛，下修至2萬輛，主因是新車型URX上市時程延遲。

「中國當地競爭激烈，除了國產車，還有進口車，納智捷的定位夾在中間，沒有明顯競爭力。」陳唯泰分析。法人也指出，開發一款車成本約莫60億至70億元，估計5年至少要賣出15萬輛車才有望回本，以納智捷去年加總銷量不到兩萬輛，極具挑戰。

嚴陳莉蓮接班後，除了增資、買新技術，也在上半年推出新車款S5 GT、下半年預計推出URX，但目前還無法看出銷量成績。她後續如何下完這盤關鍵棋局，挑戰似乎不低。

兩岸車市轉淡，積極布局兩岸車市，是她必須下的第3盤關鍵棋局。4月法說會上，裕隆以貿易戰等大環境因素看淡台灣、中國車市，預估台灣今年汽車總銷量為42萬輛，較去年微幅下滑0.8％；中國車市則與去年持平，維持總銷量約2810萬輛。

整體車市下滑，直接反映在裕隆集團旗下3大品牌——裕隆日產、納智捷、中華三菱的總銷量，今年首季台灣銷量為21800輛，較去年同期衰退2成。

機會：中國轉投資攻獲利

5月，裕隆集團增加「金雞母」廣州風神的持股，就是為了加強鞏固中國車市獲利來源。廣州風神為裕隆集團在中國的轉投資，專門代工東風日產旗下的日產車系；儘管中國車市轉淡，今年首季廣州風神仍貢獻裕日車12.8億元獲利，約較去年成長1成。

嚴陳莉蓮在裕日車的轉投資上，則將原本五家轉投資公司縮減成兩家，只留獲利較高的廣州風神及風神襄陽，法人推估此舉1年將可貢獻裕日車每股稅後純益（EPS）1元。

這步關鍵棋局，似也透露她率領的裕隆集團未來會持續去蕪存菁，將資源集中在能夠獲利的轉投資事業上。

儘管業績仍有逆風，裕隆集團旗下公司股價卻紛紛喊漲，如裕隆因資產活化題材、裕日車因調整中國轉投資持股而吸引買盤；專攻汽車分期付款及租賃的裕融，則因業績穩定而持續吸引投資者。

股東會上，嚴陳莉蓮話不多，籃球員出身的她，可能比較在意執行力與成果，會後也未接受媒體採訪。但拍照時被問到心情，她脫口而出「很緊張」、「壓力Super大」，可見同時下3盤大棋並不輕鬆，因為她身上背負著的，是先夫的託付及9萬多位股東的期待。

裕隆汽車

成 立：1953年

董事長：嚴陳莉蓮

資本額：157.3億元

主要業務：汽車及其零件製造銷售

成 績：2018年營收881.2億元，2018年EPS1.39元

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