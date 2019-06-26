親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
商業周刊
新新聞
多維TW
今周刊
遠見
天下
全球中央
台灣光華雜誌
看雜誌

長榮律師向工會下最後通碟 再不繳出32人三寶將提告

影響力勝貝佐斯、執行力超過郭台銘！他是下一波科技浪潮的關鍵

2019-06-26 13:18今周刊

【文／今周刊編輯團隊】

「他是下一波科技浪潮的關鍵，比亞馬遜的貝佐斯、特斯拉的馬斯克更具影響力。」3月，美國財經媒體CNBC這樣形容日本軟銀集團董事長孫正義，外界更認為他的執行力超越鴻海前董事長郭台銘。

分享

6月19日，軟銀股東會，孫正義志得意滿地公布願景基金2018年驚人報酬率；對於基金投資者，一年之間，它創造29％的回報。6月22日，一場名為「G2 and Beyond」的座談會在台北舉行，這是孫第一次在台灣的公開行程，像是對外透露「願景基金2」的投資藍圖似的，他在台上暢談自己對未來的諸多想像。

什麼是願景基金？2017年5月20日，孫正義正式成立這檔以「科技新創」為主要投資對象的基金，既然是鎖定科技新創，布局的，就是科技生活的未來趨勢。

剛開始，基金募集的資金規模是917億美元，隔年再增加到970億美元（約10.77兆日圓），不僅是有史以來全球最大的科技基金，事實上，2018年全球創投基金募集的總金額也不過780億美元。

願景基金最大的投資，在於「交通與物流」領域，這也是台灣人感受最為深刻的，當今三大共享交通服務業者Uber、滴滴、Grab，都是孫正義與願景基金的投資項目。

另一方面，從販售嬰幼兒用品的First Cry，到線上教育App的作業幫；從生產有機食品的新農業公司Plenty，到風格貼近無印良品、銷售均一價格單品的Brandless；從辦公室租賃的WeWork，到商用通訊軟體的Slack。

又或者，從研發AI（人工智慧）機器人的Brain Corp，到專精IoT（物聯網）工業應用的OSIsoft……，都有願景基金的資金，孫正義布局的，是要在未來全方位融入生活中的科技產業鏈。

對於這份「快速改寫人類生活」的成績單，美國知名財經雜誌《Fast Company》在今年年初大幅報導，並且留下這樣一句提問：「生活在『孫正義的世界』，你準備好了嗎？」

而願景基金的成就，也不只體現在生活上；若從財務數字著手，願景基金的成績單更是具體鮮明。

前面已有提到，願景基金在2018年可供分配給投資者的報酬率，達到29％。相較之下，康橋匯世美國私募基金指數2018年度報酬率，是10.7％。

懊悔沒能投資亞馬遜

種下超規格募資決心

願景基金之所以能有這樣的成績，和孫正義以超高額募資造就的規模經濟脫不了干係。

在6月22日的論壇上，他也分享了自己在投資路上的心路歷程，願景基金目標設定如此龐大，源自於當初沒能在IPO（首次公開募股）前投資亞馬遜、百度、eBay等公司的失敗經驗，「當時都已經幾乎要和貝佐斯談好亞馬遜的投資了，結果回到國內，董事會成員提醒後，我才想到，我們沒有足夠的錢！」

錯失機會的悔恨，促成了孫正義要募就要募到最多錢、要做就要做到最好的決心，而他也採取了最適合這個目標的投資策略，「以前的投資，像是用釣竿釣魚，但用魚網撈魚，才是最快速有效率的。」孫正義在19日的股東會上，如此比喻自己投資模式的轉變。

分享

更多精彩內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1175期)。

你可能也會感興趣》

韓國瑜提「養魚防蚊」？台大博士：恐亡國滅種

不親美也不傾中 郭台銘想帶台灣走的路究竟對嗎？

懶惰、孤僻、夜貓子...智商高的人有這7種特徵

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！

相關新聞

股東會掌聲如雷 嚴陳莉蓮布下3棋局讓裕隆集團脫胎換骨

2019-06-26 13:21

連續20年報酬率超過44％ 軟銀孫正義正在投資哪些公司？

2019-06-26 09:17

上下班通勤遇車禍、茶水間燙傷算職災嗎？如何理賠？上班族不可不知的3問題

2019-06-25 15:10

唱卡拉OK恐挨告？擬修著作權法解套 卻點燃樂壇怒火：「要音樂人吃土嗎」

2019-06-25 11:36

詹宏志上郭董節目大談「政客關說」 大剌剌釋出這3個訊息

2019-05-29 09:58

放餌、陷阱、算計 G20不只川習暗鬥 各國大咖也游走牟利

2019-06-26 13:21

三星、蘋果都搶著要這個台灣人！他創台第一人奪小諾貝爾獎

2019-06-26 13:04

長榮航空會對罷工事件讓步？看這幾年營運成果就知道了

2019-06-24 10:11

銀行定存領1％太吃虧了！ 4招投資術教你如何穩穩賺到錢

2019-06-21 14:17

3大理由 創業家兄弟不怕和PChome、momo搶「吃」的市場

2019-06-20 12:25

國中沒畢業的攤販 是如何建造年收4億黑糖飲品帝國？

2019-06-20 10:50

台灣人必須記住的一堂課》從期待到絕望 「一國兩制」香港實驗22年幾乎崩壞！

2019-06-19 13:09

攻入亞洲最挑剔的日本市場、吸引Google上門合作 股本才3億的康聯訊憑什麼做到！？

2019-06-19 13:08

IKEA、沃爾瑪、亞馬遜都賣它的產品 這家泰國台商小廠靠什麼本事打國際賽？

2019-06-19 13:07

大同給散戶的一堂課 謝金河：想投資先學會看懂三本帳

2019-06-19 13:05

爆商標爭議！診所以「臺安」名義招攬健檢 民怨「若個資外洩、醫療糾紛找誰負責？」

2019-06-19 10:19

反送中／是誰指示「暫緩」修例？從中美日反應看懂為何港府急喊卡

2019-06-18 10:08

Netflix年底「颳台風」！獨家專訪Netflix韓國內容總監：不排斥台韓兩國合製

2019-06-17 09:37

合宜住宅變「樂透宅」抽到就賺到？揭密投資客如何破解轉售限制

2019-06-14 10:28

香港「反送中」遊行 給台灣人敲響一記警鐘

2019-06-13 11:51

逃犯條例讓不信任感全面爆發 何韻詩：中國可以封殺我的歌 卻阻止不了人民團結

2019-06-12 13:33

用1.44億元標下和巴菲特共進午餐 28歲專炒加密貨幣的小夥子圖什麼？

2019-06-12 13:33

直擊台商遷徙》逃離美中貿易戰場 富士康、仁寶、瑞軒等大廠搶進北越

2019-06-12 13:33

獨家直擊》葡萄王挑戰百億營收 秘密基地首亮相！

2019-06-12 13:31

港人齊聲硬起來！逾百家中小企業響應「罷工」要港府修例回頭

2019-06-12 11:16

為何台灣人要關心香港修《逃犯條例》？3個重點看懂：未來連轉機、過境都危險

2019-06-11 12:25

台灣人到底多好騙？ 這大叔10年抓了上千件詐騙

2019-06-10 11:59

大台北華城斷水爭議未解 台鳳擁有加壓站產權 永柏擅自斷水是違法

2019-06-06 11:38

年輕人的不滿和無奈》勞保面臨破產 勞退自選法案為何14年過不了？

2019-06-05 12:46

挺過火劫、淡季轉虧為盈...光隆三代掌門如何靠「科技腦」改變老羽絨廠？

2019-06-05 12:44

貿易戰不停火》投資人不用怕慘賠！4專家給資產配置良方

2019-06-05 12:43

金管會強力整頓、股價一直跌 投資人等待這個「訊號」再進場買保險股

2019-06-05 12:41

零食、襪子都拿來報交際費 國光獨立董事徐小波「獨立性」遭外界質疑

2019-06-05 10:52

起底！將大台北華城、康橋中學斷水的永柏企業老闆 曾涉行賄書記官 法律糾紛高達上百件

2019-06-04 10:02

每月得先付4萬8才能用自來水！新店大台北華城爆發用水爭議 康橋中學被迫停課

2019-06-03 09:08

勞保年金領到一半突然過世 遺屬要如何繼續領？

2019-05-31 13:29

史上最貴普洱茶出現！為何賣出這筒茶就可以買1億元豪宅？

2019-05-30 12:32

我家附近有購物中心才不怕跌價？錯！這個因素才是重點

2019-05-30 12:04

還在開店面等客戶上門？13家小電商聯手打群架 從迪化街賣到華爾街！

2019-05-29 13:24
看更多

熱門文章

長榮航空會對罷工事件讓步？看這幾年營運成果就知道了

2019-06-24 10:11

銀行定存領1％太吃虧了！ 4招投資術教你如何穩穩賺到錢

2019-06-21 14:17

10檔最值得參加除息的個股

2019-06-20 11:37

高中男孩結合影音練英語 學測滿級分錄取香港名校

2019-06-21 11:34

大同給散戶的一堂課 謝金河：想投資先學會看懂三本帳

2019-06-19 13:05

除權息旺季 用股期賺股利比較划算？

2019-06-20 15:37

國中沒畢業的攤販 是如何建造年收4億黑糖飲品帝國？

2019-06-20 10:50

郭台銘踩著旺中蔡衍明 追著「親中」韓國瑜

2019-06-19 16:21

地方派系擁韓國瑜當新共主 只是暫時利益結合？

2019-06-19 16:28

讀原文小說培養英語力 高中生多益975分

2019-06-21 11:34

愛將林鄭月娥犯兩大政治錯誤 習大修法報復西方受挫

2019-06-19 16:17

小七、全家大打咖啡戰 罐裝咖啡王為何逆著幹？

2019-06-21 08:58

打破創校紀錄的兩位男孩！他們為何能受到哈佛大學青睞？

2019-06-26 11:48

習大不敢血腥鎮壓 因北京怕失去香港這扇國際後門

2019-06-19 16:16

30歲新台幹前進東南亞！大咖台商每月獵才2千人

2019-06-21 09:13

股東會掌聲如雷 嚴陳莉蓮布下3棋局讓裕隆集團脫胎換骨

2019-06-26 13:21

MIT機車飆進歐洲！光陽二輪為何能攻佔米蘭街頭？

2019-06-26 08:42

除權息旺季來了！股價會直直落？

2019-06-20 15:35

全球亂套混水摸魚 亂世危機財全攻略！

2019-06-21 10:24

郭台銘會跟著王金平退出初選？

2019-06-12 16:29

上下班通勤遇車禍、茶水間燙傷算職災嗎？如何理賠？上班族不可不知的3問題

2019-06-25 15:10

養育不能外包 比爾蓋茲談家庭教育促成今日成就

2019-06-18 14:15

與Apple Watch相比 努比亞腕機是創新還是雞肋？

2019-06-20 14:22

爆商標爭議！診所以「臺安」名義招攬健檢 民怨「若個資外洩、醫療糾紛找誰負責？」

2019-06-19 10:19

台灣人必須記住的一堂課》從期待到絕望 「一國兩制」香港實驗22年幾乎崩壞！

2019-06-19 13:09

連續20年報酬率超過44％ 軟銀孫正義正在投資哪些公司？

2019-06-26 09:17

唱卡拉OK恐挨告？擬修著作權法解套 卻點燃樂壇怒火：「要音樂人吃土嗎」

2019-06-25 11:36

用英語閱讀開啟視野 培養邏輯思考與溝通能力

2019-06-21 11:34

挺韓勢力總盤點 清一色反馬大將

2019-06-13 15:29

IKEA、沃爾瑪、亞馬遜都賣它的產品 這家泰國台商小廠靠什麼本事打國際賽？

2019-06-19 13:07

蔡英文升級2.0 打完賴神打柯神？

2019-06-19 16:15

想到中租控股當國際人才 多益至少850分！

2019-06-21 11:34

台灣珍奶進駐羅浮宮 日出茶太如何席捲6大洲41國？

2019-06-26 08:44

反送中學英文 搞懂法律英文law、bill、act怎麼用！

2019-06-21 11:32

千萬別相信川普！ 所有陰謀的背後都是為了它

2019-06-14 13:28

科網女股神到底有多神！ 幾何級數增長 邏輯挑明星

2019-06-21 10:24

謝金河：貿易戰的不同命運

2019-06-20 13:28

台灣的AI晶片計畫比你想得更務實

2019-06-20 16:43

韓粉、果凍鬥出火 搞成非韓不投、唯韓不投 讓柯P得利

2019-06-12 16:29

電商配送時間縮短 竟與環境破壞加劇有關

2019-06-26 08:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top