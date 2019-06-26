影響力勝貝佐斯、執行力超過郭台銘！他是下一波科技浪潮的關鍵

【文／今周刊編輯團隊】

「他是下一波科技浪潮的關鍵，比亞馬遜的貝佐斯、特斯拉的馬斯克更具影響力。」3月，美國財經媒體CNBC這樣形容日本軟銀集團董事長孫正義，外界更認為他的執行力超越鴻海前董事長郭台銘。

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6月19日，軟銀股東會，孫正義志得意滿地公布願景基金2018年驚人報酬率；對於基金投資者，一年之間，它創造29％的回報。6月22日，一場名為「G2 and Beyond」的座談會在台北舉行，這是孫第一次在台灣的公開行程，像是對外透露「願景基金2」的投資藍圖似的，他在台上暢談自己對未來的諸多想像。

什麼是願景基金？2017年5月20日，孫正義正式成立這檔以「科技新創」為主要投資對象的基金，既然是鎖定科技新創，布局的，就是科技生活的未來趨勢。

剛開始，基金募集的資金規模是917億美元，隔年再增加到970億美元（約10.77兆日圓），不僅是有史以來全球最大的科技基金，事實上，2018年全球創投基金募集的總金額也不過780億美元。

願景基金最大的投資，在於「交通與物流」領域，這也是台灣人感受最為深刻的，當今三大共享交通服務業者Uber、滴滴、Grab，都是孫正義與願景基金的投資項目。

另一方面，從販售嬰幼兒用品的First Cry，到線上教育App的作業幫；從生產有機食品的新農業公司Plenty，到風格貼近無印良品、銷售均一價格單品的Brandless；從辦公室租賃的WeWork，到商用通訊軟體的Slack。

又或者，從研發AI（人工智慧）機器人的Brain Corp，到專精IoT（物聯網）工業應用的OSIsoft……，都有願景基金的資金，孫正義布局的，是要在未來全方位融入生活中的科技產業鏈。

對於這份「快速改寫人類生活」的成績單，美國知名財經雜誌《Fast Company》在今年年初大幅報導，並且留下這樣一句提問：「生活在『孫正義的世界』，你準備好了嗎？」

而願景基金的成就，也不只體現在生活上；若從財務數字著手，願景基金的成績單更是具體鮮明。

前面已有提到，願景基金在2018年可供分配給投資者的報酬率，達到29％。相較之下，康橋匯世美國私募基金指數2018年度報酬率，是10.7％。

懊悔沒能投資亞馬遜

種下超規格募資決心

願景基金之所以能有這樣的成績，和孫正義以超高額募資造就的規模經濟脫不了干係。

在6月22日的論壇上，他也分享了自己在投資路上的心路歷程，願景基金目標設定如此龐大，源自於當初沒能在IPO（首次公開募股）前投資亞馬遜、百度、eBay等公司的失敗經驗，「當時都已經幾乎要和貝佐斯談好亞馬遜的投資了，結果回到國內，董事會成員提醒後，我才想到，我們沒有足夠的錢！」

錯失機會的悔恨，促成了孫正義要募就要募到最多錢、要做就要做到最好的決心，而他也採取了最適合這個目標的投資策略，「以前的投資，像是用釣竿釣魚，但用魚網撈魚，才是最快速有效率的。」孫正義在19日的股東會上，如此比喻自己投資模式的轉變。

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