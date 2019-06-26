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連續20年報酬率超過44％ 軟銀孫正義正在投資哪些公司？

2019-06-26 09:17今周刊

【文．林韋伶】

談起投資界的傳奇人物，軟銀創辦人孫正義絕對名列其中，靠著宏觀不拘細節的投資原則，他在過去20年間繳出年年超過44%的投資報酬率。想跟著投資大師孫正義一起發大財？那就不能錯過以下三種題材。

圖取自今周刊攝影團隊
圖取自今周刊攝影團隊
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外界所熟悉的孫正義，除了是日本軟銀集團創辦人、日本首富之外，近年來大家更津津樂道的則是他新創企業投資人的身分。

目前，由孫正義主導、軟銀旗下的第一期願景基金（Vision Fund）規模高達1000億美元，不但是全球規模最大的創投基金，就算把全球其它所有創投資金相加總，也不過只有870億美元的資產，從這裡就可以看出願景基金在新創圈的高度影響力。

精準投資阿里巴巴 孫正義獲利2500倍

而要說孫正義最有名的投資戰績，就屬精準投資馬雲的阿里巴巴，他在2000年投資阿里巴巴2千萬美元，目前獲利已高達2500倍。

事後媒體問起，當初孫正義為何在阿里巴巴沒沒無聞時就大膽挹注2千萬美元，孫正義的想法也很簡單：「當初我只花了5分鐘就決定投資馬雲，因為他眼裡閃著光芒。」

事實上，孫正義這筆投資案之所以成功，除了慧眼看到馬雲的熱情以外，更重要的則是看對產業趨勢，由於提前嗅到網路崛起帶來的商機，孫正義便以這個「大方向」為投資主軸，進一步去找尋在相關業界中具有潛力的公司與創業家。

如今，即將邁入AI時代，孫正義也理所當然將資金重壓在相關領域，在上周末(6/22)與台灣首富郭台銘共同出席的論壇上，更不藏私地跟大家分享：「AI時代來臨，絕對不能錯過這波投資機會。」

跟著孫正義發大財 共享經濟、電子商務、機器人投資不可少

如果我們根據願景基金這2年來新增的投資案與投資金額，就更能看清孫正義的邏輯與看好方向，其中，想跟著孫老師發大財的人絕不能錯過：共享經濟、電子商務，以及機器人題材。

首先，願景基金在2018年因為砸了217億美元投資通信公司Sprint、320億美元收購安謀（ARM），再加上其它近20件投資案，1年間一共投入約930億美元資金。在僅過了一半的今年，願景基金則已經進行約14件投資案，投入約273億美元。

其中，若用投資案的件數來看，近2年來願景基金在電子商務領域就投資了約14家公司，等於占了整體投資案件數的4成。

值得注意的是，由於電商的地域性強，孫正義為了不錯過各地商機，投資的地區橫跨中國、印度、印尼、南韓，像是在中國的訂餐平台「餓了麼」、南韓最大線上零售商Coupang、印尼最大電商Tokopedia，以及有「印度版天貓」之稱的Paytm Mall，全是孫正義的投資標的。

力挺共享經濟 願景基金2年砸400億美元

從另一個角度來看，共享經濟也是下一波不可忽略的重要題材，因為儘管願景基金在這2年來只投資了6件案子，但這6家新創公司加起來就得到願景基金超過400億美元的注資，約占近2年整體投資金額的3成。

其中較知名的有拿下了93億美元的Uber、獲得110~150億美元資金的滴滴出行，以及不斷被外界懷疑獲利能力與商業模式，卻獲孫正義力挺的共享辦公室The We Company。

最後一個投資人應該留意的領域則是機器人。孫正義認為在2040年之後，全球機器人數量將首度超過人類數量，且機器人將有各種模樣，有的大小僅幾公釐、有的比人類還高、有些能飛天、有些能下海，不同的設計都是以人為本，提供人類所有需要的服務。

不過，因為孫正義在機器人題材的布局早從2017年就開始，因此若僅以近2年來看，願景基金在機器人題材上，不管是投資案件數或力道都稍稍減弱，重心明顯轉向電子商務及共享經濟進攻。

孫正義神話不滅？有待時間檢驗

對於自己投資眼光相當有自信的孫正義，少數能讓他捶心肝的扼腕經驗，包括錯失投資亞馬遜、百度與ebay的機會，雖然孫正義看到背後的獲利潛力，但卻因為過於謹慎保守，只能看著財神過門不入。

但，近年來市場上對他的投資決策也不是全無質疑，像是願景基金的最大金主—沙國主權財富基金就認為，孫正義近年的新創投資案都給出太高的估值，雙方投資理念出現歧異，也因此在第二期的願景基金，沙國主權財富基金很有可能缺席。

不管最終證明孫正義才是對的，或是沙國主權財務基金比較有理，孫正義的願景基金布局的確提供了投資人值得參考的方向。

延伸閱讀》

在貿易戰炮火中還能佈局獲利　為何孫正義讓郭董急著請益學習？

力挺郭台銘　孫正義願貢獻己力幫助台灣勞退基金提高績效

投資不要想的太複雜　日本軟銀創辦人孫正義：AI就是趨勢　錢擺這裡就對了

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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今周刊

《今周刊》是台灣近六年來發行量成長第一名的財經雜誌。 我們以『深入財經、預約財富、關懷社會、品味生活』為編輯核心，是台灣最具影響力的綜合性財經雜誌。每周提供最新的財經剖析與產業動態，近年來並領先報導「消失的醫生」、「退休金大騙局」與「苦勞經濟」，並揭發台灣食安危機等重大議題，推動政策改革引起社會廣大迴響。 《今周刊》十八年來滿足讀者對財經趨勢的需求，更關懷社會、推動改革，期許與讀者共創進步的台灣！

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