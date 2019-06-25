上下班通勤遇車禍、茶水間燙傷算職災嗎？如何理賠？上班族不可不知的3問題

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【文．許雅綿】

勞動部6月初預告《勞工職業災害保險法》草案，新版勞工職災保險將自勞保脫勾，獨立開辦，即規劃強制所有勞工納保，估計有30多萬名勞工將受惠。

目前職災保險是附屬在勞保之下，依現行規定，若公司員工人數滿5人以上，屬於強制投保單位，老闆須依法幫勞工辦理投保手續；若公司員工未滿5人非屬強制投保單位，是採自願加保，老闆可以選擇是否自願幫勞工投保，若未加保，員工一旦發生職災，將沒有任何給付的保障。

職災保險將單獨開辦

沒幫勞工加保最高罰300萬

勞動部日前預告《勞工職業災害保險法》草案，擬將4人以下約14萬家公司、30萬勞工強制納保，最高投保上限由現行45,800元拉高為72,800元，雇主保費負擔由每人每月96元增加至153元，當中也擴大醫療費用支付範圍，提高傷病給付水準、調整失能年金及遺屬年金給付基準不按年資計算等。

未來若雇主沒有幫勞工投保，可處2萬至10萬元罰緩，並可連續罰，且雇主沒有幫勞工加保職災保險期間，發生職災的話，可再處雇主10萬至300萬元的罰鍰。

此修正草案預告期60天，於8月4日前各界都可以反映意見，最快下半年送行政院審查。

職災有認定程序

非老闆或員工說了算！

或許一般民眾會認為，職業災害〈簡稱職災〉和職業傷害離自己很遠，但其實除了一般人認知的工地工人墜落、電路維修誤觸高壓電等重大職災事件之外，小到在公司茶水間被燙傷、上下班通勤發生車禍、外出跑業務被撞，甚至在公司工作中突然中風，都有可能屬於職災。

根據職業安全衛生法第2條規定，所謂的職災指的是「勞動場所之建築物、機械、設備、原料、材料、化學品、氣體、蒸氣、粉塵等或作業活動及其他職業上原因引起之工作者疾病、傷害、失能或死亡。」

簡單來說，就是勞工因工作導致的職業病，或是執行工作時所造成的傷害、殘廢或是死亡，都屬於職災。至於職災的認定，需要評估傷病與工作之間的因果關係明不明確來做判斷。

一般實務經驗來看，「職業傷害」工作和傷害的因果關係比較明確，例如工作中跌落或是灼傷等。

「職業病」部分，工作和疾病的因果關係判斷上，則較有模糊地帶。例如如何判斷聽力受損、心血管疾病等是因為工作所導致的，就必須先透過專科醫師評估判斷後，再由勞保局認定是否屬於職災。

至於經常發生上班族因為不瞭解職災狀況，而忽略了勞保職災相關給付的權益。因此，以下就整理3個關於職災勞工不可不知的問題。

一、上下班通勤遇車禍，算職災嗎？

上下班通勤遇到車禍，屬於職災中的「通勤災害」。根據勞保被保險人因執行職務而致傷病審查準則第 4 條規定：「被保險人上、下班，於適當時間，從日常居、住處所往返就業場所之『應經途中』，發生事故而導致的傷害，視為職業傷害。」

這部分通常要送件後，由勞保局依員工提供的「上下班、公出途中發生事故而致傷害證明書」來認定算不算職災，然後再依傷害情況請領勞保職災醫療給付、傷病給付、失能給付或死亡給付等。

要留意的是，上下班通勤發生的意外事故，指的是交通事故、偶發意外事故等，若是勞工私人行為而違反法令的情形，例如無照駕駛、闖紅燈、逆向行駛或酒駕等，就不算在職災的範圍內。

此外，職災認定只限制在從公司到住家往返的路程上，如果「多繞路」去買早餐、接送小孩上下學、和朋友聚餐後回家等，並非工作場域發生的意外，依法不能算是職災。

但由於法規上「應經途中」有定義上的問題。過去就曾發生過上下班接送小孩、順道去銀行提領現金發生事故，造成傷害的案例，當時勞保局判定，因順道接送小孩、去銀行提款發生事故，為上下班適當時間，以及應經途中順道路徑之日常行為，且沒有交通違規，所以可以視為職災。

勞保局強調，上下班通勤造成的事故傷害，若有可議之處，還是要依據個案事實予以認定，才能進一步判斷是否為職災。

二、工作中突然中風，算職災嗎？

目前台灣有將工作過勞導致的腦心血管疾病發作致死，納入職業災害給付的範圍。不過工作時腦幹出血，還是要經醫師診斷是否為職業上原因引起，才能認定是否為職災。

過去就曾發生過，一名在媒體公關任職的女員工，長期在下班後收到長官透過WhatsApp交辦工作而忙到深夜，最後中風過世。

由於家屬拿出該名女員工的通訊軟體WhatsApp記錄，又調出電腦工作文件存檔時間，舉證她常常被要求半夜工作，同事也證明女子常加班，因此，勞保局認定，女子死因與工作有關，判定過勞死，家屬可以獲得197萬5千元職災給付。

可關注的是，勞保局內部指出，若萬一工作過程中，突然中風，經過判定非屬於職災的話，雖然無法申請勞保職災給付，但勞工還是有普通事故傷病給付，只要住院4日以上不能工作，造成無法取得原有薪資，就可以申請勞保普通傷病給付。

三、在公司茶水間，不小心被熱水燙傷送急診，算職災嗎？

「可以的！」勞保局指出，只要是在工作時間中，基於生理需要於飲水時發生事故而導致的傷害，是可以視為職業傷害。

而職業傷病就醫時，建議民眾可以先從勞保局官網下載「職災醫療書單」後，再前往就醫。如果是緊急就醫來不及先下載，則記得向醫院掛號櫃台聲明是以「勞保的職災身分」就醫，看診完向醫院索取收據，並在10天內向醫院補送職災醫療書。

整體而言，若在職場上不幸發生職業傷害或罹患職業病等職災狀況，勞工可以獲得的相關給付權益，包括：醫療給付(門診或住院診療的補助)、傷病給付(不能工作期間，沒有拿到原本薪水的補助費)、失能給付以及死亡給付(喪葬津貼、遺屬年金或遺屬津貼)等。

上班族搞懂常見的職災認定原則，在上班期間發生職災狀況時，才能有相關因應之道，千萬別讓自己的權益睡著了！

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