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唱卡拉OK恐挨告？擬修著作權法解套 卻點燃樂壇怒火：「要音樂人吃土嗎」

2019-06-25 11:36今周刊

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【文．廖元鈴】

「唱卡拉OK會被罰錢」、「在里民中心唱歌罰10萬」，近期這類謠言四起，癥結點正是電腦伴唱機的熱門歌曲遭單一業者壟斷，民眾自行灌入曲目卻違反著作權，導致近期多處里民中心頻頻收到存證信函，人心惶惶引發各地歌唱班、歌唱協會發起陳情抗議。

民進黨立院黨團日前提案修「著作權法」，試圖解套，卻引發音樂人怒火，揚言要在金曲獎上討公道。事件爭議到底在哪？這項修法為何又被音樂圈解讀成是「惡法」？

自行灌入歌曲挨告　民眾怒質疑「單一業者壟斷市場」

還沒走進里民活動中心內，不絕於耳的卡拉OK歡唱聲響就已說明了長者們的愛好。

近年來，全台各縣市里民活動中心多添購伴唱機，以供長者作為休閒娛樂活動，但音樂版權長年以來都掌握在市佔率極高的「弘音」公司（附註），民眾選擇另闢他路，自行灌入新歌，卻誤觸著作權法第91條「擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者」的規定，將處3年以下有期徒刑、拘役，或處以新台幣75萬元以下罰金。

多數活動中心、歌唱班近期收到音樂授權業者的存證信函，還派員至活動中心進行蒐證，引發當地里民擔心受罰的恐慌心理，儘管全台各地民政局特別發函—— 「請依法支付『公播費』及『重製費』等相關費用，以免誤觸法令」，提醒各區公所避免觸法，但仍然無法安撫地方民眾憂心情緒。

儘管音樂專屬授權期滿，目前多數國、台語熱門歌曲仍會繼續授權予特定業者，其他伴唱機業者還是無法取得歌曲的授權。為讓鄉里民眾能安心歡唱、並促進音樂流通，民進黨黨團積極推動《著作權法》修法，要在臨時會進入二讀程序，但此舉卻引發音樂界一片不滿，多數音樂人揚言要在金曲獎上發聲怒斥。

修法解套卻踩到著作權禁區　遭批「是要音樂人吃土嗎？」

「切勿犧牲音樂人創作心血及生計…切勿開啟盜版除罪化的先例，勿使台灣倒退為盜版王國的惡名，造成國際毀譽啊！」一封在網路上流傳甚廣的連署書，道出國內音樂人的焦慮與不滿。

實際翻開民進黨立院團提議著作權法修正法案之公文，主要兩大修法重點：

第37條第6項第5款：提供公眾使用之非營利場所，為促進民眾身心健康目的而重製著作於電腦伴唱機者，不負有刑事責任。

第69條之1：音樂著作經授權錄製成錄音著作滿六個月，欲利用該音樂著作重製於電腦伴唱機者，經申請著作權專責機關許可「強制授權」，並給付使用報酬後，得利用該音樂著作，另行重製及散布。

這兩項修正法條正是替鄉里民眾、其他伴唱機業者尋求解套；換言之，電腦伴唱機未來灌歌不負刑責，且熱門歌曲可望在6個月期滿，也就是180天後就可「強制授權」，進而促進音樂在市場上的流通性。

但這樣的修法，卻使得樂壇大喊「此惡法絕不可行」，更認為這在未來將衝擊音樂市場。

台北市音樂創作職業工會總幹事彭季康指出，「一直以來阿公阿嬤唱歌完全合法，只有沒有取得授權的伴唱機（帶）業者侵權可能會被吿」，他質疑，這項修法最壞的下場，將會是—— 民眾買伴唱機要付錢，音樂人卻拿不到版稅，唯一得利的是卡拉OK伴唱機廠商。

「這對台灣已經瀕死的音樂產業，無異於直接槍斃…這樣的修法意圖在金曲獎前夕，顯得十分諷刺，」彭季康不滿認為，如今開啟「強制授權」大門，恐怕未來沒有業者會願意第一時間購買音樂著作版權。

值得注意的是，自2017年智財局已強制授權476首歌曲，其中不乏周杰倫、五月天怪獸、李榮浩與蕭煌奇等熱門歌曲。以「小蘋果」強制授權案為例，使用報酬費用計算下來，該項曲目（不含歌詞）只需2萬元。

寫出膾炙人口的《小幸運》的知名音樂人JerryC 直言，「在這圈子最賺不到錢的也是這些作者，根據我入行10幾年的經驗，幾乎沒有人可以靠版稅過活，這是很荒謬的事情。」在版權收入極低的困境下，這項修法無疑是雪上加霜。

修法政院急喊卡　地方政府祭補助安撫民心

實際了解後，地方里民中心使用伴唱機的著作權問題，其實主要牽涉到「重製權」、「公播權」。像是灌錄新歌、翻印歌本，都算是重製行為，也就是俗稱的「版權」，都應付費取得授權；另一部分，即在公開場合演出行為，就算是「公播權」，會由著作權集體管理團體替詞曲作者一年收一次費用。

如今著作權法修正草案，則是試圖以強制授權的方式，打破單一業者的壟斷市場，透過付費後可進行灌歌，儘管沒有付費就灌歌，不必負上刑責，只需賠錢，然而此舉被認為是葬送台灣音樂的未來。

目前全台各縣市狀況，台南市政府率先編列預算，直接與伴唱機業者洽談授權費用，宜蘭縣府、台中市府正考慮跟進。由此不難看出，各縣市政府急於解決此議題，顯示對地方基層長輩而言，歡唱卡拉OK相當重要，更可能會牽涉到民眾對地方政府、中央執政的觀感。

據目前最新消息，行政政院長蘇貞昌已宣布決定中止修法，暫時化解風波。

（註）弘音獨佔市場為何惹議？

弘音伴唱機業者，以較高金額向唱片公司取得獨家授權，原本半年後就可開放給其他伴唱業者購買，但弘音公司不斷延長授權，使得其他業者只能尋求「強制授權法」；但現行「強制授權法」僅約束歌曲，歌詞不符「錄音著作」的條文定義，因此才會出現買到版權卻只有「歌、曲」，卻沒有字幕的情形。

換言之，付了高額授權金卻無法盡情歡唱，成了日前上千名民眾到智財局抗議的起火點。

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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