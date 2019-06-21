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銀行定存領1％太吃虧了！ 4招投資術教你如何穩穩賺到錢

2019-06-21 14:17今周刊

【撰文 許雅綿】

「過去投資我們常講『高風險、高報酬』，現在全球低利環境，投資已經變成『高風險、低報酬』，在此環境下，投資首要不是考慮報酬率，而是先控制波動和風險，接下來投資人都要有預期報酬率降低的心理準備！」安聯投信投資研究管理處執行副總裁許家豪說道。

圖／達志
圖／達志
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其實，2008年全球金融海嘯之後，各國央行為了刺激經濟，增加金融市場的流動性，積極調降利率，導致長期利率走跌，過去10幾年來，全球利率一直維持在極低點。

以台灣銀行為例，金融海嘯至今，陸續調降了5次存款利率，一年期定存利率從2008年的1.420%，現在僅剩1.035%。

低利率環境再延續

投資人的錢該何去何從？

「目前全球普遍都低利率，只有一個國家例外，那就是美國，」國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強說，美國經濟表現亮眼，聯準會〈Fed〉去〈2018〉年連續升息了4次，但隨著中美貿易戰不確定性升溫，聯準會態度轉向寬鬆，接下來是否反轉為降息，市場都關注聯準會7月以後的動作。

根據聯準會在台灣時間6月20日凌晨2時，公布的最新利率決策，除了維持利率政策不變，會議中也透露「更寬鬆利率的條件已增強」，被市場解讀為「打開降息大門」，不排除下半年可能有1次或是2次的降息。

若聯準會真的降息，市場預期亞洲央行有很大的機率會跟進。長遠來看，全球的利率還是會維持低檔，而低利率環境的延續，同時也意味著未來民眾投資，只會越來越困難。

因此，投資人在資產配置上，如何因應「低利率時代」，也成為投資市場的熱門話題。不少人都想問，把錢放在銀行無「利」可圖之下，到底還能投資什麼？

分析師、法人和專家都認為，在高於銀行定存利率的前提下，想做好風險控管，民眾或許可以留意具防禦性質的收益、配息型商品。例如台灣高配息ETF〈指數型基金〉、REITS〈不動產投資信託基金〉、高現金殖利率股票和儲蓄型的保單等。

一、台灣高配息ETF〈指數型基金〉

聯準會的貨幣政策、貿易戰不確定性，加上低利率的投資環境，股債投資風險相對提高，具防禦性質的台灣高配息ETF，成為資金的避風港。

觀察台灣配息型的ETF共有65檔，過去每年都有穩定配息的ETF有10檔，是民眾可以關注的，包括元大高股息(0056)、富邦台50(006208)、元大MSCI金融(0055)、永豐臺灣加權(006204)、元大台灣50(0050)、元大台商50(0054)、元大電子(0053)、元大中型100(0051)、元大MSCI台灣(006203)以及元大富櫃50(006201)等。

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以上10檔配息型ETF，近7年的平均殖利率均落在2.33%~4.66%之間，報酬率均高於銀行定存。

但要提醒民眾，在投資該類商品時，也要留意持有的成本，例如管理費和保管費等，因為部分高報酬的的ETF，總管理成本也比較高，例如元大高股息(0056)的總管理成本，就高於元大台灣50(0050)。

二、不動產投資信託基金〈REITS〉

另外，貿易戰紛爭讓股市的波動度提高，在主要央行貨幣政策基調偏鴿下，想要有一筆穩定的收益，具有高股息特性的REITs，也是民眾可以關注的投資標的。

「REITs具固定租期特性，獲利穩定度及可預期性高於其他產業，」群益全球地產入息基金經理人邱郁茹表示，全球股市波動加劇，利於部分資金轉往獲利較穩定的不動產類股。

而從區域來看，觀察投信發行的REITs基金的績效表現，近一年、今年來表現最好的是台新北美收益資產證券化基金，主要是因在股利率方面，美國REITs股利率近4%，優於全球股市的水準，加上美國為內需市場，受貿易戰衝擊較小，另外在利率下行的趨勢下，投資人對美國REITs的報酬相對有信心。

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反觀台灣REITs市場則冷颼颼，據悉，國泰一號、國泰二號和富邦一號、富邦二號近一年的累計殖利率在2.5%以上，但和美國、日本和全球REITs近4%相比，仍有一段差距，吸引力不強。

此外，若單以美國REITs來看，是走公司經營的模式，資產表現不佳，可以立即處分，投資人可以獲得較高的投資報酬率。

而台灣REITs是用信託方式，法規沒有足夠彈性，加上標的也不太會有變動，成立後新資金少、流動性低，導致台灣REITs熱不起來，所以台灣投資人較偏愛回報率較高的海外REITs，只是要多承擔匯率風險。

三、高現金殖利率股票

「中美貿易戰發展起起伏伏，市場不確定性因素高，具防禦性、高殖利率的股票族群，是可以關注的，」台新投顧副總黃文清表示。

不過他也提醒，投資人除了觀察一檔股票的殖利率之外，公司的基本面、獲利水準和競爭力也很重要。

所以若是篩選連續5年每年EPS至少1元以上、連續5年ROE股東權益報酬率15%以上、毛利率20%以上、負債比率50%以下，且近5年平均現金殖利率有6%以上的股票，發現有10檔，分別是：好樂迪、禾瑞亞、艾訊、普萊德、宏正、詩肯、盛群、聚鼎、勤誠和聯詠等。

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黃文清說，根據上述條件篩選出來的股票，都是市場的「好學生」，但未來如何持續有好的表現，產業屬性就很重要，除了挑選獲利穩健、固定配息和負債比率低的公司之外，產業部分可優先關注非景氣循環股，例如民生必需、連鎖超商、電信相關等。

四、儲蓄型的保單

錢放定存利息低的可憐，若是屬於保守型的投資人，不想要承擔太多的市場波動風險，一筆閒錢不知道該擺在哪裡時，儲蓄型的保單就是一項選擇，尤其保險公司陸續停售高儲蓄險，更要把握最後時機。

目前市場上儲蓄型的保險種類繁多，包括利變型、傳統型和增額型等，繳費年期也分為躉繳〈1次繳〉、2年期、3年期、6年期或是10年期等，投資人可針對自己存錢的用途，例如一桶金、退休金或創業金等，去挑選繳費的期別。

若是身上沒有什麼存款的年輕人，先從6年期的商品開始強迫儲蓄，等到存到一筆可動用的資金之後，再依據子女教育金、退休金等需求，配置10年或15年等長年期的商品。

不過要提醒的是，儲蓄險未滿期解約的話，是會虧損的。虧損的金額部分，可觀察累計實繳保費和解約金的變化，以買3年期的還本型儲蓄險為例，至少要放到5年或第6年，報酬率才會比較高。

整體而言，低利率加上貿易戰尚不明朗的情況下，資產配置的選擇還是很多，投資人可針對自身的需求和投資屬性，去篩選適合的金融商品，要切記的是，千萬別單一重壓單一商品，多元並彈性調整，才有機會穩穩賺到錢。

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