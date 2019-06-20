3大理由 創業家兄弟不怕和PChome、momo搶「吃」的市場

【文．何佩珊】

民以食為天，不論PChome、momo還是蝦皮，各大電商都想搶下「吃」這塊龐大市場。而營運規模相對小的創業家兄弟在此時成立新公司，喊出要做「國內商品數最多的食品垂直電商」背後，信心何來？

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「當大家開始問生活市集的TA（目標客群）長什麼樣子，而我說不出來的時候，就是適合做食品（電商）的時候。」創業家兄弟共同創辦人郭書齊解釋他們為什麼成立新時代電商這家新公司，推出365超市這個新平台，搶進電商經營難度極高的食品市場。

為什麼說食品的經營難度高，是因為相較於3C、服飾或生活用品，食品普遍有效期較短、即時需求性較強的特色，同時在物流倉儲也更講究。以生鮮商品為例，就會需要完整的冷鏈配套方案。而在技術問題之外，還有更大的挑戰是：消費者習慣。

郭書齊認為「說不出生活市集的使用者樣貌」背後蘊含的意義是，透過網路購買生活用品這件事，已經不再專屬於特定族群，而是普羅大眾。「我的TA就跟7-11一樣。」他相信，這樣的網路購買普及程度和購買習慣，就是網購可以再往食品市場邁進的訊號。

只是，若食品電商發展的可能性是來自整體消費者網購行為更加成熟，創業家兄弟為什麼有自信比市場上其他大玩家更有機會？

他們的第一個自信來自商業模式。郭家齊認為，PChome、momo這些大型B2C電商平台採取的「統倉」作法或許用於一般商品已經很成熟，但食品類的短效期和溫度控管需求可能會是實行統倉的一大阻礙。

「這是水很深的事情，成功機率不高。」他說。相對地，365超市是一個B2B2C平台，採取的是廠商自行出貨的轉單模式，自然就沒有建置多溫層統倉的問題。

當然，即使是B2C平台，也不一定都要走統倉，同樣可以採取轉單形式，但轉單模式的一大缺點是速度，而郭書齊認為，這麼做恐怕有違PChome和momo這兩大平台這些年來強力塑造的「快速到貨」形象。

第二點，小平台對戰大平台在競爭上的一大痛點，經常是來自經濟規模導致的價格成本弱勢，特別以缺乏產品差異化的大宗商品最為明顯。

過去創業家兄弟打造生活市集這個電商平台時，是透過集中主打「爆品」的少樣多量模式突破這個關口。但根據郭書齊的介紹，新推出的365超市走的卻是相反路線，主打要成為國內橫跨常溫、冷藏和冷凍，品項最豐富的食品類垂直電商。而以平台上線初期的數字來說，目前SKU（Stock Keeping Unit，庫存單位）約7000多件，年底目標則是要拉升至超過十萬SKU。

不過即便不走爆品模式，郭書齊也有信心不會在價格戰吃虧。理由同樣要回到食品的特性：短效期。

他以效期僅7天的商品為例，指大平台確實可以藉由一次採購大量，壓低進貨成本，但如果加計可能造成損耗的效期成本，則實際賣價未必能拉出差距。反之，365超市本身無須負擔庫存，是由商家自行出貨，而站在商家立場，365超市是有利於減少損耗的新增通路。他表示這段時間以來發現，對許多食品供應商來說，經營遇到的最大問題不是出在商品力，而是找不到好平台。

同時郭書齊也強調，他們平台上的供應商即便不是品牌原廠，其實也都已經是非常上游的經銷商。所以整體來說，他不認為價格會出現顯著落差。

而創業家兄弟打造365超市的第三個信心，在於食品現階段還不是大電商平台的主戰場，也不是大平台擅長操作的品類，卻是他們專注經營的項目；同時創業家兄弟過去已經有過多種垂直品類的電商營運經驗，食品這個類別對他們不算陌生。郭書齊說：「廠商的眉角在哪我們是清楚的，痛點我們也是清楚的。」

至於中小型垂直電商相比大平台可能會有的流量弱勢，郭書齊則表示過去經營生活市集和松果購物都會大量投放廣告，已經是他們十分有經驗且擅長的工作，「流量不用擔心。」

不過相比於和PChome、momo這些大型電商平台競爭，郭書齊表示他們更怕的其實是「選的題目沒有人做」。因為更多玩家的參與，代表的是有更多人一起教育市場，所以愈多競爭者加入，達到損平的時間反而可能更快。他說：「因為消費者知道不一定要去全聯、家樂福。」

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