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國中沒畢業的攤販 是如何建造年收4億黑糖飲品帝國？

2019-06-20 10:50今周刊

【撰文 萬年生】

國中沒畢業、現年三十五歲的高永誠，從夜市小攤販開始，一步步打造出台灣最大黑糖飲品連鎖品牌，他是如何做到的？

唐紹航 攝影
唐紹航 攝影
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六月十四日，日本逛街勝地澀谷一○九百貨七樓，櫻花妹排起長長人龍，人潮甚至往下蜿蜒到五樓，就為了搶買來自台灣的黑糖飲品。

在日本創造手搖飲新風潮的主角，是台灣最大黑糖飲品連鎖品牌珍煮丹。澀谷店是其日本第一個據點，平均一杯約二五○元新台幣價位，是台灣的四倍，開幕前三天，一天至少賣出一千杯。算一算，一天約進帳逾二十萬元。

「台灣是手搖飲料發源地，相對最競爭，就算食材非常好，售價也拉不上去，海外完全不是這樣，可以比台灣貴二到三倍。」現年三十五歲的珍煮丹董事長高永誠，接受本刊獨家專訪時不諱言，美國的售價甚至可以四倍起跳。

在台灣擁有四十二家門市、去年營收約四億元的珍煮丹，今年海內外都會加速展店。日本之前，已先進軍港澳、韓國和新加坡等海外市場，看好的美國市場預計下半年開店，台灣則預計明年底前挑戰一百家店。

「如果以營收、店數看，我們是黑糖飲品第一品牌！」很難想像，說這話的高永誠因為愛玩，國中肄業，只有小學學歷，而且從台北士林夜市小攤販發跡的珍煮丹，前六年竟都慘澹經營，甚至差點收攤！

時間回到二○○九年，當時高永誠和妻子、現任珍煮丹總經理吳幸容是做自己帶貨的服飾生意，由於門檻低，家人建議夫妻倆轉行做餐飲，更有機會長久經營，於是兩人決定從自己喜歡喝飲料的經驗出發，二度創業。

問題來了，台灣飲品這麼多，如何做出有競爭力的產品？他們想到，一定要結合台灣特色的珍珠，並且用牛奶取代奶精、用黑糖取代果糖的點子。夫妻倆是餐飲門外漢，卻靠著熱忱租下一間小倉庫，不斷測試和研發，歷時三百六十五天，終於把現在的招牌商品黑糖珍珠鮮奶配方調製出來。

為什麼要這麼久？高永誠笑稱，自己當時對黑糖沒概念，網路資訊也不發達，包括最基礎的手炒黑糖技術在內，完全從零開始，土法煉鋼嘗試，才一步步找出火候、時間和攪拌方式的搭配，「要注意溫度不能太高，手要不停翻、一停容易焦，攪拌不能停，一鍋約十二分鐘。」又如不起眼的珍珠，其實大小也有講究，原來愛喝飲料的夫妻倆發現市面上波霸飲料，其實咀嚼完嘴巴會有點痠，於是和廠商協調客製化尺寸，最後發現，直徑○．八五公分大小的珍珠最適中……。

「一路來想得很天真，我們有最好產品、在最好地區，一賣，真的沒人。」高永誠苦笑說，以前大家對黑糖飲品沒概念，你叫珍煮丹，人家不知道你賣什麼，小小攤販而已，當時哪怕一杯售價三十元，連顧形象的太太都得跳下來叫賣，一天最多只賣出四、五十杯。

夜市擺攤一年，業績幾乎毫無起色，於是夫妻倆回到過去在夜市外圍、月租三萬元的二十坪倉庫，把其中五坪切割成門市，小本經營。

６月中，珍煮丹在日本澀谷開出首家門市，人潮不斷，一天可賣上千杯。(圖片/珍煮丹提...
６月中，珍煮丹在日本澀谷開出首家門市，人潮不斷，一天可賣上千杯。(圖片/珍煮丹提供)
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起步苦 夫妻曾陷自我懷疑

他們為了省錢，只敢請一位工讀生，夫妻倆早上十點開店，晚上九點關店，之後還要手工炒黑糖三小時，由於沒冷氣，夏天最難受。吳幸容形容，後面炒黑糖的小廚房、中間煮東西的快速爐和外場是「三個溫度」，「走到騎樓，覺得很像冷氣房，明明很熱，算很舒服了。」

「當時一個月業績沒超過十五萬元過。」扣除房租、工讀生薪水和原物料等成本，夫妻倆幾乎只剩下生活費，「我們兩個賺來的錢是吃飯錢，不可以亂花，沒有任何欲望，因為知道根本買不起……。」她這樣回憶。

屋漏偏逢連夜雨，那些年，夫妻倆先後遇到塑化劑、毒澱粉和毒茶等台灣三次食安風暴，「毒澱粉，算是創業人生最大低潮，印象太深刻，一天只賣二十六杯，維持至少一個月。」高永誠回憶。

當時，在一次開車回家路上，太太突然問他：「老公，你有沒有想過，真的做不下去怎麼辦，你要做什麼？」一陣沉默後，他回答：「我不知道，我也不想現在講這個問題，現在還在做，繼續熬。」回憶當時，他向記者解釋，「因為我覺得還在做，應該不能有放棄的心態，就繼續撐下去，沒做最壞打算。」

低迷半年後，銷售慢慢轉好到領一份薪水的業績。四年前，高永誠夫妻決定賭最後一把，他們除砸下身上三、五十萬元的所有積蓄，也向朋友借錢，把店開回士林夜市，且親自和工程團隊溝通裝潢風格，一改過去雜貨店的形象。

沒想到開幕後竟麻雀變鳳凰，「一個月，剛開始都有做五十萬元，之前沒超過十五萬元。一是地點，二是形象有出來。」他這樣解讀。

口碑真正發酵是一六年，許多人開始主動想加盟，海外邀約也上門了。

誰都沒想到，暴紅的珍煮丹，第一批竟只開放三個加盟名額，第一家加盟店還開在嘉義，跌破市場眼鏡。

去年１月，珍煮丹在新北樹林的黑糖工廠正式出貨，透過自產自銷，把黑糖原料掌握在...
去年１月，珍煮丹在新北樹林的黑糖工廠正式出貨，透過自產自銷，把黑糖原料掌握在自己手上。(圖片攝影/唐紹航)
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熬出頭 用慢工雕琢品牌

哪怕現在，珍煮丹也是平均七、八個月才辦一次加盟說明會。以去年為例，填表有意加盟的約四百多組，實際到說明會現場的大概兩百組，再經過主管初訪、二訪等流程，最後錄取大概十到十二組，「也不是刻意，過程滿嚴格，每次平均落在十組。」以他熬過艱辛創業的心得，他最看重的是，對方有沒有把珍煮丹品牌當自己事業經營的熱情。

從填表到成功加盟計算錄取率，平均僅二．五％，哪怕放寬標準，納入實際到現場的計算加盟錄取率，該數字也僅五％。

發跡十年的珍煮丹，台灣展店數才約四十家，其中四分之三是加盟；反觀和珍煮丹同期開放加盟的一芳水果茶，如今台灣門市已突破兩百家、全球更突破一千家。

天下顧問執行長朱元中觀察，餐飲連鎖品牌加盟的速度快慢，和商業模式的形態與老闆理念都有關。以前者來說，取決生意形態更容易標準化或不易複製而定，若透過中央廚房統一處理、供應原材料，可快速複製，不用太在意加盟者參差不齊，攻城掠地速度可加快；後者則指老闆相較營收、獲利，有更在意的理念，「篩選理念相同的加盟主，先找對的人，後續管理成本會大幅下降。」朱元中說，若開放加盟速度太快，彼此也可能互相打到，「也可能為了保護、珍惜這些人，寧可慢一點。」

曾有餐飲業前輩當面建議高永誠，不知道品牌能「紅」多久，趁這麼多人要加盟，趕快收加盟主，至少有拿到現金，「我如果要快速收錢，很恐怖，如果一百組，一組賺一百萬，我就一億了。」

不少人笑夫妻倆太傻太天真，他們卻篤信自己的堅持，一步一腳印前進。「我和我太太在聊加盟，面談時，看到很多年輕人、夫妻，用自己積蓄選擇第一次創業，我們珍惜對方認同我們、選擇珍煮丹，我們要很認真維護品牌，讓他們可以賺到錢，才會這麼嚴格。」想起自己和妻子過去創業艱難，夫妻倆一路走來沒有忘了初衷。

「希望把質量做好，不是為了追求數字。」高永誠蹲了六年馬步，才讓珍煮丹有機會先蹲後跳，甚至連日本和國際市場都開始瘋台灣黑糖飲品。

台灣手搖茶同業觀察，珍煮丹是台灣第一個竄起的黑糖飲品連鎖品牌，它的成功，和近年消費者更重視健康，用鮮奶取代奶精、黑糖取代果糖等食材升級的市場流行趨勢有關。但朱元中提醒，當愈來愈多品牌切入黑糖飲品，甚至快速複製，珍煮丹如何築起競爭護城河，不讓「慢」成為後續發展的致命傷，維持先發者優勢，是它的挑戰。

小檔案：珍煮丹

成立：2010年

董事長：高永誠

主要業務：各類黑糖飲品銷售

成績單：2018年台灣營收約４億元

地位：台灣最大黑糖飲品連鎖品牌

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