大同給散戶的一堂課 謝金河：想投資先學會看懂三本帳

【文／今周刊 謝金河】

投資學第一課就是「投資一定要有回報」。在財報不佳、爭議不斷的情況下，還進場買進股票的投資人，若非志在經營權，恐怕是錯把投機當投資。

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大同的經營權之爭，日復一日，年年上演，今年也不例外。雖然是例行的股東大會，沒有董監改選議程，但是公司派及市場派仍在獨董議題交鋒。市場派要求分三案解任吳啟銘、劉宗德、蘇鵬飛三席獨立董事，但最後表決的結果是48.5％贊成，23.7％反對，27.6％棄權。

大同林家堅壁清野 投資人蒙受損失

這項罷免獨董案可以從幾個面向來討論：一是發動罷免獨董的48.5％，是堅定的市場派，而反對的23.7％是公司派，剩下的是游離派，如果從這個投票結果來看，公司派持股只有23.7％，市場派48.5％已相當接近五成的門檻，如果公司派不加碼股權，明年被翻盤機率可能會大增。

這次市場派爭議在於擁有3.9萬張的日本外資，最後被認定可投票張數只有7000張；3.2萬張不見了，這成了爭議的焦點，也是大同股東會在短短1小時內三度爆發衝突的主因，而且大同股東大會從早上9點4分一直開到下午一點14分，歹戲拖棚，年年上演。

2是《公司法》修正增訂的第173之1條規定，繼續3個月以上持有已發行股份總數過半數股份之股東，得自行召集股東臨時會。這一條法案也被稱為「大同條款」，這也是市場派窺伺大同龐大資產的最大憑藉，將來任何一家上市櫃公司如果大股東持股不足，隨時可能面臨喪失經營權的危機。

從這次投票結果來看，大同林家最核心的持股僅23.7％，稍不小心就會丟掉經營權，這也是過去一年來，大同林家為捍衛經營權，不斷採取堅壁清野政策，一面賣掉大同寶貴的資產，一面任憑旗下華映、綠能、尚志相繼下市，這個有如放火燒城池的作風，讓投資人蒙受損失，也讓大同家族蒙羞，這次股東會很可能是市場派測試公司派底牌的前哨。

3是想要爭取經營權的市場派頻頻對媒體放話，揚言一定要拿下經營權，但以王光祥為首的市場派，屢次被查獲股東中摻雜中資，讓市場派的正當性打了折扣。股東大會不比拳頭，比股權！最後攤牌出來的選票能不能穩定過半數，才是能否拿下經營權的關鍵。王光祥是三圓建設大家長，必須嚴格審視結盟的市場派是否同心協力？不可違反法律規範摻雜中資，也不要引媒體介入，正正當當拿下經營權，才是王道。

真的想投資 要學會看懂三本帳

不過，今年大同股東大會現場，特別受到矚目的是有一群股東穿著綠背心進場，背後寫著兩行大字：「悲情股東賽寶釧，苦等股利18年」，正面寫著「全面改選」、「改革大同」，這當然是市場派人士的傑作。

那麼我們就來看看大同18年沒有分派股息的究竟。還有一個投資學上很重要的課題，投資一定要有回報，這個回報就是股息配發。如果公司穩定派發股息，投資人能每年領取逾5％的回報，這會是很好的投資標的，從公司有沒有股息可以分配，就可分辨出：你是在投資一家公司？還是純投機？

王光祥率大軍壓境大同，身為房地產業者，他看中的是大同號稱逾千億元的龐大土地，但小股東買大同股票不是要經營權，只是希望投資有回報。大同18年沒配發股息，如果你還大力投入，那就只能怪自己錯把投機當投資。所以，如果把大同當成一堂課，投資人至少要看看三本帳：資產負債表、損益表、現金流量表。

一家公司要有股息可分配，帳上必須有淨現金流入。大同去年「來自營業活動的淨現金流入」是負142.55億元，加上投資活動與籌資活動也都是淨流出，大同當然無息可配。

二是損益表上，小股東要特別留意營業利益。一般投資人只看最後的淨利，或是EPS，其實本業獲利才重要。大同去年的營業利益是負154.83億元，本業不賺錢，當然也無息可配。

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