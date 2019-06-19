爆商標爭議！診所以「臺安」名義招攬健檢 民怨「若個資外洩、醫療糾紛找誰負責？」

圖取自google map 分享 facebook

【文．黃健誠】

隨著現代人對健康的重視，健康檢查成為熱門商機，近幾年來臺安醫院積極在健診領域中布局，已有一番成績。

不過，在今年2月，風光開幕的臺安101診所，主打「六星級」的健檢設備，又以101為名，讓民眾以為是設在101大樓內，且因號稱有臺安醫療體系的支援，讓外界經常誤以為其診所為臺安醫療體系旗下所有。

但臺安醫院在本月6日卻罕見在官網上發出其所屬財團法人董事長金時英的聲明，強調臺安101診所與臺安醫院無任何關係，也非臺安醫療體系底下的機構。

不過，雖已發出聲明，但現在有民眾跳出來質疑臺安醫院與臺安101診所是否互相授權病患個資，恐怕有外洩的疑慮。

「臺安101診所」在今年2月開幕時，獲得不少媒體報導，逐一檢視這些新聞，發現診所開幕時，臺安醫院的現任院長黃暉庭公開替101診所站台，還號稱其診所擁有臺安醫院的龐大醫療資源，但現在卻在官網上極力撇清與臺安101診所間的關係，令人不禁好奇起臺安醫院與臺安101診所兩者間，前後矛盾的關係。

以「臺安」為名對外攬客？

民眾混淆憂個資外洩

據本刊記者私下查訪，一名公司負責人陳小姐表示，日前因數百名員工健檢的工程浩大，因此選擇在健診領域較為知名的臺安醫療體系，之後經臺安醫院指示而轉至臺安101診所健診，當時臺安醫院人員與網頁都有特別提到「臺安101診所」是臺安醫療體系之一。

陳小姐也特別出示當時拿到的業務名片，上頭的確清楚寫著「臺安醫院巡迴健檢中心」及「臺安101健康管理中心」，因此認定診所與臺安醫院為同一體系。

但在健檢後，找承辦人回覆健檢相關疑問及處理請款事宜時，卻是自稱臺安醫院的法務人員處理，這名法務強調健檢是由「臺安醫院」辦理，但員工進行健檢的地方卻是在臺安101診所，且院方開出的收據及健檢報告都寫著「臺安醫院」，但又有臺安101診所的員工前來聯絡，已搞不清楚到底兩者間是什麼關係。

陳小姐憂心地說，當時因為相信臺安，選擇以為是同一個體系的「臺安101」診所，但現在臺安醫院拼命撇清院方與診所間的關係，診所又說與醫院有合作關係，到底該相信誰？

如果兩者沒關係的話，數百名員工的敏感個資已外洩給臺安101診所，未來若有醫療糾紛又該找誰負責，希望臺安醫院的財團法人能出來說清楚。

醫院、診所什麼關係？

雙方皆發出聲明交鋒

但究竟「臺安醫院」及「臺安101診所」間到底是否為合作關係？在臺安醫院發出聲明指出與101診所並無關係後，該診所同樣也在官網上回擊，並出示與臺安醫院的建教合作合約。

101診所在聲明中更指出，臺安醫院可能面臨龐大的高額損害賠償，且有背信的嫌疑，更指臺安醫院所屬的「基督復臨安息日會醫療財團法人」有不當介入臺安醫院的醫療專業，似有圖利財團法人的牧師、董事及特定廠商。

診所在聲明中，以強硬措辭抨擊董事會，也讓外界對於診所及醫院間的關係越來越像是「霧裡看花」。

臺安醫院在本月14日又在官網上發出聲明，強調在5月20日時，已發函終止與臺安101診所的建教合約，且診所冒用臺安及所屬醫療法人名義招攬健檢業務，已侵害商標權，正在研議提出法律行動。

「臺安醫院」與「臺安101診所」爆發商標爭議後，從智慧財產局的商標檢索系統查詢「臺安101」，確實發現該診所分別以「臺安101診所」及「臺安101健康管理中心」為名，提出商標申請，但這兩個商標名稱分別涉及「臺安」、「101大樓」為名號的商標申請案，未來恐怕還會再爆紛爭。

記者實際向臺安醫院詢問此一爭議後，院方低調不回應，僅強調以聲明書的內容為主，且院長也不受訪、不願多發表意見。

再次詢問臺安醫院所屬的財團法人對於101診所所提的圖利相關人士等內容，也同樣表示，不方便發表回應，且董事長金時英也尚未回覆受訪。

而「臺安101診所」面對本刊記者的詢問，則表示一切交由律師處理，將由律師出面回覆相關問題，但截稿前並未獲得回應。

收據健檢報告全用「臺安」

恐已違反醫療法？

「臺安101診所」使用臺安醫院的名義對外開立收據及健檢報告，衛福部醫事司簡任技正呂念慈表示，若查證屬實的話，確實有違反醫療法法規，因為民眾無論去哪看診甚至是做健檢，都應開出具該單位名稱的收據或報告，否則就算是該看診單位未開收據。

至於民眾最擔心個資外洩的部分，呂念慈說，在醫療法中有明確規範，病例需當事人同意，並簽署同意書，才可提供給其他醫療單位使用，否則就違反醫療法第72條，無故洩漏病人資訊。

另外，呂念慈也提到，民眾若對於相似的診所或醫院名稱有疑慮的的話，其實可以從診所的完整名稱判斷，以臺安101診所為例，若該診所為臺安醫療體系旗下的話，就應該在診所名稱前冠上完整財團法人名稱「基督復臨安息日會醫療財團法人」，衛生局才會核可通過該名稱。

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