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反送中／是誰指示「暫緩」修例？從中美日反應看懂為何港府急喊卡

2019-06-18 10:08今周刊

圖／達志
圖／達志
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【文．許依函】

不同於五年前的雨傘運動，引起國際高度關注的反送中衝突，香港政府一改強硬態度，低頭表示「暫緩修例」、無重啟時間表。北京政府急切割，美國、歐洲積極表態，反倒鄰近的日本，境內媒體卻是多數保持低調，三個國家的態度，實質上說明了香港《逃犯條例》事件，已成了中國的麻煩。

時間倒轉到6月10日，反送中遊行人數來到百萬人次，6月12日的警民衝突畫面，更是成了震驚全球，頻登國際媒體的版面。

但在日本，各家媒體卻對香港反送中議題顯得特別「冷漠」，使得多數日本人對這項事件不瞭解、不關心，香港年輕運動領袖周庭在東京召開記者會，大聲疾呼地希望日本政府與政治家能多對香港發聲，重視《逃犯條例》的危險性。

日本是繼中國、美國之位，香港第三大貿易夥伴，年年訪港的日本遊客更是突破百萬人次，香港反送中議題對經濟、民生衝突之大，日本此時此刻選擇沉默，確實顯得不太正常。

事實上，這段時間正好是G20 大阪高峰會舉行前夕（編按：G20將在6/28、6/29舉辦），作為舉辦國的日本，倘若過度表態，屆時的日本面對中國、美國，恐怕會變得「左右為難」；同時，習近平屆時將首次以國家主席身份訪日，與日本首相安倍首度進行首腦會談，以改善中日關係，多層考量下，不外乎顯得日本的「低調」合理。

中美貿易戰火未歇　逃犯條例已成北京麻煩

從港府強硬喊出修《逃犯條例》，直到開始出現轉圜餘地，則是與美國態度脫離不了關係。

美國國務院罕見發出聲明，表示高度關注，擔憂香港「一國兩制」地位；眾議院議長佩洛西更直指「國會將別無選擇，只能重新評估香港在『一國兩制』框架下，是否『充份自治」』」。

國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）不諱言地表示，如果G20大阪高峰會上，能與中國領導人習近平會面，將會提出香港人權問題。

多項訊息都劍指美國政府有意將香港議題與中美貿易戰，做通盤性的考慮。

依《中英聯合聲明》規定，香港在主權移交後，可繼續保持自由港和獨立關稅區的地位，這項地位也獲得美國的承認。

但這項承認卻有個前提，一旦美國總統認定香港不享有「足夠自治」，依《美國－香港政策法》，總統將有權中止香港繼續享受貿易優惠。

然而因中美貿易戰越演越烈，許多中國商家會選擇繞道而行，到香港出口產品至美國，以避免高關稅的制裁。

而對於現今的中國來說，作為離岸金融中心的香港，在美中貿易戰下的地位更是愈形重要，一旦《逃犯條例》通過，不僅有可能外資大筆出走，使得香港失去重要經濟地位，重創金融市場，更將影響中國治理香港的穩定基礎。

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「暫緩修例」已是最大讓步　習的一帶一路再受挫敗

值得觀察的是，今年5月中，港澳辦和中聯辦皆表態力挺《逃犯條例》，國務院副總理韓正也發聲力挺，為首位表態支持《逃犯條例》修訂的中央官員。

但一個月後，香港反送中的反對輿論甚囂塵上，中國駐英國大使劉曉明接受英國廣播公司(BBC)專訪，卻直指「中央政府從未指示香港修例，但將得到中央政府的全力支持。」

這句話有兩種解讀，前者即為北京政府表態切割，後者則是給曾表態支持的官員一個台階下。

從香港特首林鄭月娥隨即轉向表示「暫緩修例」，到中聯辦召開港區全國人大代表及政協委員，就可驗證中央政府的意思，香港特區都已經「接收」到了。

然而中央大動作要港府縮手，不難推測與習近平當年喊出的「一帶一路計畫」有高度關係。

事實上，香港被劃入一帶一路裡的「粵港澳大灣區」（簡稱「大灣區」），其經濟規模約1.51兆美元，等同於全球第五大經濟體，將是面積最大、GDP產值第二大的灣區，再加上港珠澳大橋打通了珠海、澳門、香港的任督二脈，不外乎是要完成習近平的意志；然而，一旦香港因《逃犯條例》失去金融中心的優勢，勢必會使得一帶一路的美夢再度畫上一記敗筆。

港府強推《逃犯條例》，使得北京當局猶如「拿石頭砸腳」。

中國經濟成長疲軟、出口嚴重受美中貿易戰的關稅制裁衝擊，再加上北京當局的反應，大抵已說明中國目前採定「經濟秩序」優先於「政治穩定」的路線；換言之，美中貿易戰可說是讓香港「逃了一劫」。

至於目前外界紛擾討論的「暫緩修例」，到底與「撤回」有何差別？

實際檢視香港立法會審議法案程序，若要重啟修例，得需有12天的通知期，討論也得至少要有66小時審議，但本屆立法會將於7月休會，再加上今年11月、明年9月，香港將迎來區議會選舉及立法會選舉，猶如燙手山芋的《逃犯條例》，就算是支持的建制派議員，為了選舉考量，短時間內難以再啟討論。可預料的是，就算法案不撤回，靜置到明年7月換屆，自然就胎死腹中。

為何港府堅持不直接喊撤回？這無疑是留給香港特首林鄭月娥最後的台階下。

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延伸閱讀》

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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